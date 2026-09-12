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ब्रिक्स बिजनेस फोरम में PM मोदी संग फोटो खिंचवाने की होड़, महिला प्रतिनिधियों ने कहा- 'हम बहुत लकी हैं'

नई दिल्ली में ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2026 के दौरान महिला प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए उत्साह दिखाया. पीएम मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाईं.

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ब्रिक्स बिजनेस फोरम में पीएम के साथ तस्वीर लेने की होड़. (photo: ITG)
ब्रिक्स बिजनेस फोरम में पीएम के साथ तस्वीर लेने की होड़. (photo: ITG)

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यादगार तस्वीर खिंचवाने के लिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों में खासा उत्साह देखने को मिला. कार्यक्रम स्थल पर मौजूद महिला प्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर प्रधानमंत्री से फोटो के लिए आग्रह किया. पीएम मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए हाथ मिलाया और साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाईं. इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी पास से गुजरते नजर आए.

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्यक्रम के बाद बैकड्रॉप के पास महिला प्रतिनिधि इकट्ठा होती हैं . एक प्रतिनिधि प्रधानमंत्री से कहती हैं 'कैन वी हैव अ पिक्चर' जिस पर पीएम मोदी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं. फोटो खिंचवाते वक्त प्रतिनिधियों की खुशी साफ देखी जा सकती है.

तस्वीर खिंचवाते समय एक महिला प्रतिनिधि उत्साहित होकर कहती हैं 'यू आर सो लकी' जिस पर दूसरी महिला तुरंत जवाब देती हैं 'वी आर ऑल सो लकी'. इस दौरान कैमरे और मोबाइल फोन से तस्वीरें लेने की होड़ लग गई. प्रतिनिधियों ने इस खास पल को कैमरे में कैद कर अपनी खुशी जाहिर की.

ब्रिक्स समिट के पहले दिन का शेड्यूल
 

  • सुबह 10:00 बजे: प्रधानमंत्री की अबी अहमद अली, प्रधानमंत्री, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य इथियोपिया के साथ बैठक करेंगे.
  • सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मेलिशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ बैठक करेंगे.
  • सुबह 11:00 बजे प्रधानमंत्री अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान बैठक करेंगे.
  • सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री वियतनाम की पीएम ले मिन्ह हुंग के साथ बैठक करेंगे. .
  • दोपहर 2:00 बजे: ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं का वेन्यू (भारत मंडपम) आगमन होगा.
  • दोपहर 2:35 बजे: ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए बंद सत्र- 'समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना' (वेन्यू: समिट हॉल, लेवल 2, भारत मंडपम)
  • शाम 4:25 बजे: 'भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी' का निरीक्षण करेंगे. (वेन्यू: हॉल 14, भारत मंडपम)
  • शाम 5:05 बजे: ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं का फैमिली फोटो (वेन्यू: आउटसाइड लॉन, भारत मंडपम) इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम पौने छह बजे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे
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