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5 किलोमीटर तक किया पीछा, तो ट्रक छोड़कर भागा ड्राइवर... वैशाली में 50 लाख की शराब की खेप पकड़ी गई

बिहार के वैशाली में उत्पाद विभाग ने करीब 5 किलोमीटर तक पीछा कर विदेशी शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया है. कार्रवाई के दौरान चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया. ट्रक से 580 कार्टन में 5160 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है.

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वैशाली में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप. (Photo: Screengrab)
वैशाली में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप. (Photo: Screengrab)

बिहार में शराबबंदी है. शराब बेचना और पीना कानूनन अपराध है. लेकिन इसके बावजूद शराब की तस्करी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं. अब वैशाली से ऐसा मामला आया है, जिसमें प्रशासन को खबर मिली कि विदेशी शराब की एक बड़ी खेप आने वाली है. इसके बाद उत्पाद विभाग ने मोर्चा संभाला.

टीम ने एक संदिग्ध ट्रक को देखा और उसका पीछा शुरू कर दिया. ट्रक आगे था, उत्पाद विभाग की टीम पीछे. पीछा करीब 5 किलोमीटर तक चला. लेकिन जब ड्राइवर को लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो उसने ट्रक सड़क किनारे छोड़ा और मौके से फरार हो गया. जब अधिकारियों ने ट्रक की तलाशी ली तो अंदर से विदेशी शराब की बड़ी खेप निकली.

vaishali 50 lakh liquor seized truck chase driver fled

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मामला बिहार के वैशाली जिले का है. वैशाली की डीएम वर्षा सिंह को सूचना मिली थी कि विदेशी शराब की बड़ी खेप इलाके में लाई जा रही है. सूचना के बाद डीएम के निर्देश पर उत्पाद विभाग को कार्रवाई के लिए लगाया गया. उत्पाद विभाग की टीम संदिग्ध वाहनों पर नजर रख रही थी. इसी दौरान हाजीपुर के बेलकुंडा इलाके में टीम को एक संदिग्ध ट्रक मिला.

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यह भी पढ़ें: बिहार में शराबबंदी की धज्जियां! साइकिल दुकान से 208 लीटर विदेशी शराब बरामद, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से 3 तस्कर गिरफ्तार

टीम ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक आगे बढ़ता रहा. इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने उसका पीछा शुरू कर दिया. टीम ने करीब 5 किलोमीटर तक ट्रक का पीछा किया. आखिरकार सराय रोड के पास पहुंचने पर ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. ड्राइवर तो भाग निकला, लेकिन ट्रक वहीं रह गया. टीम ने ट्रक को कब्जे में लिया और उसकी तलाशी शुरू की. जांच में जो मिला, उसने अधिकारियों को भी चौंका दिया. ट्रक में विदेशी शराब के 580 कार्टन रखे हुए थे.

अधिकारियों के मुताबिक, बरामद शराब की कुल मात्रा 5160 लीटर है. इसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये है. बरामद शराब की बोतलों पर 'For Sale in Punjab Only' लिखा हुआ है. अब अनुमान लगाया जा रहा है कि शराब की यह खेप पंजाब से लाई गई हो सकती है.

vaishali 50 lakh liquor seized truck chase driver fled

हालांकि, शराब कहां से चली थी और बिहार में इसे किस जगह पहुंचाया जाना था, इसकी जांच अभी जारी है. ट्रक चालक के फरार होने के बाद उत्पाद विभाग अब उसकी तलाश में जुट गया है. अधिकारियों की कोशिश है कि ट्रक के नंबर और उससे जुड़े दस्तावेजों के जरिए ड्राइवर और शराब तस्करी से जुड़े लोगों तक पहुंचा जा सके.

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प्रशासन के सामने अब कई सवाल हैं. शराब की इतनी बड़ी खेप कहां से आई? इसे वैशाली या बिहार के किस इलाके में पहुंचाया जाना था? ट्रक का मालिक कौन है? और सबसे अहम सवाल- क्या इस तस्करी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? डीएम वर्षा सिंह ने कहा है कि प्रशासन शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में काम कर रहा है. उत्पाद विभाग ने ट्रक और शराब की खेप जब्त कर ली है. मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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(रिपोर्ट: विकास कुमार)
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