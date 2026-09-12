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ट्रेन में सोते रह गए और स्टेशन छूट गया? जानिए अब कैसे लौटेंगे, क्या फिर लगेगा किराया

ट्रेन में नींद की वजह से अगर आपका स्टेशन छूट जाए तो क्या उसी टिकट से वापस जा सकते हैं? जानिए रेलवे का नियम, टिकट को लेकर क्या करना होगा और क्या रेलवे उसी टिकट पर यात्री को वापस उसके स्टेशन तक पहुंचा देगा या इसके लिए दोबारा टिकट लेना पड़ेगा?

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रात की ट्रेन में सफर करते समय सबसे आसान उपाय है कि अपने स्टेशन के समय का अलार्म पहले से लगा लें. ( Photo: ITG)
रात की ट्रेन में सफर करते समय सबसे आसान उपाय है कि अपने स्टेशन के समय का अलार्म पहले से लगा लें. ( Photo: ITG)

ट्रेन से सफर करते समय कई बार ऐसा हो जाता है कि यात्री को नींद आ जाती है और उसका स्टेशन पीछे छूट जाता है. खासकर रात की यात्रा में ऐसा होने की संभावना ज्यादा रहती है. जब यात्री की आंख खुलती है तो ट्रेन अपने स्टेशन से काफी आगे निकल चुकी होती है. ऐसे में सबसे पहले यही सवाल मन में आता है कि अब वापस कैसे जाएं? क्या रेलवे उसी टिकट पर यात्री को वापस उसके स्टेशन तक पहुंचा देगा या इसके लिए दोबारा टिकट लेना पड़ेगा? अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो रेलवे के नियम को समझना जरूरी है. सिर्फ इसलिए कि आप नींद में अपना स्टेशन पार कर गए, रेलवे आपको फ्री में वापस आपके स्टेशन तक पहुंचाने के लिए बाध्य नहीं है.

स्टेशन छूट गया तो अगले स्टेशन पर उतरें
अगर आपकी ट्रेन आपके स्टेशन से आगे निकल गई है और आपको इसका पता चल गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले अगले स्टेशन पर उतरना सही रहेगा. वहां उतरकर आपको वापसी की टिकट लेनी होगी. ध्यान रखें कि ट्रेन के अंदर बैठे रहकर उसी टिकट पर पीछे वाले स्टेशन तक वापस जाने की कोशिश करना सही तरीका नहीं है. आपको वापसी के लिए नियम के अनुसार टिकट लेना होगा.

क्या उसी टिकट से वापस जा सकते हैं?
आम तौर पर अगर आपने अपने डेस्टिनेशन स्टेशन तक का टिकट लिया था, लेकिन नींद की वजह से वह स्टेशन छूट गया, तो उसी टिकट को दिखाकर विपरीत दिशा में यात्रा करने का अधिकार नहीं मिल जाता. जिस दिशा और यात्रा के लिए टिकट लिया गया है, उसका इस्तेमाल उसी यात्रा के लिए होता है. इसलिए अगर स्टेशन छूट गया है तो अगले स्टेशन पर उतरकर वापसी के लिए नया टिकट लेना बेहतर है. आप टिकट काउंटर या उपलब्ध डिजिटल माध्यम से टिकट लेकर दूसरी ट्रेन से अपने स्टेशन की ओर लौट सकते हैं.

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क्या टीटीई आपकी मदद कर सकते हैं?
ऐसी स्थिति में ट्रेन के टीटीई या रेलवे स्टाफ को अपनी परेशानी बताना उपयोगी हो सकता है. वे आपको आगे की प्रक्रिया और उपलब्ध ट्रेन के बारे में जानकारी दे सकते हैं. लेकिन यह समझना जरूरी है कि टीटीई आपको अपने आप फ्री में वापस भेजने का नियम नहीं बना सकते. अगर आपको अगले स्टेशन से वापस जाना है तो वहां की ट्रेन और टिकट के नियम के अनुसार ही यात्रा करनी होगी.

स्टेशन छूटने से कैसे बचें?
रात की ट्रेन में सफर करते समय सबसे आसान उपाय है कि अपने स्टेशन के समय का अलार्म पहले से लगा लें. अगर आपको पता है कि ट्रेन सुबह जल्दी आपके स्टेशन पहुंचने वाली है तो सोने से पहले फोन में अलार्म जरूर लगाएं. इसके अलावा आप अपने आसपास बैठे यात्रियों को भी बता सकते हैं कि आपको किस स्टेशन पर उतरना है. अगर कोच में कोई सहयात्री उसी स्टेशन पर उतर रहा है तो उससे भी मदद मांगी जा सकती है. जरूरत पड़ने पर टीटीई या कोच अटेंडेंट को भी बता दें कि आपका स्टेशन कब आने वाला है. इससे आपको समय पर जागने में मदद मिल सकती है.

एक गलती से बढ़ सकता है सफर और खर्च
स्टेशन छूटने की स्थिति में सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि यात्री को आगे जाकर उतरना पड़ सकता है और फिर वापस आने के लिए नई टिकट लेनी पड़ सकती है. इससे समय के साथ अतिरिक्त खर्च भी हो सकता है. इसलिए ट्रेन में सफर के दौरान अपने स्टेशन पर नजर रखना जरूरी है. खासकर रात की यात्रा में केवल इस भरोसे न सोएं कि कोई आपको जगा देगा. अपने फोन में अलार्म लगाना सबसे आसान तरीका है.

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याद रखें, अगर नींद की वजह से आपका स्टेशन छूट गया है तो फ्री वापसी की उम्मीद न करें. अगले स्टेशन पर उतरें, नियम के अनुसार नई टिकट लें और फिर दूसरी ट्रेन से वापस जाएं. थोड़ी सी सावधानी आपको इस परेशानी से बचा सकती है.

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