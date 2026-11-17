रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण पर्दे पर खूब धूम मचा रही है. इस फिल्म में विद्युत्जिह्वा नाम का एक किरदार बड़ा सुर्खियों में है. फिल्म में इस रोल को विवेक ऑबेरॉय ने निभाया है. विद्युत्जिह्वा के पात्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. 'रामायण' में विद्युत्जिह्वा को रावण का बड़ा करीबी रिश्तेदार दिखाया गया है. विद्युत्जिह्वा रावण की बहन शूर्पणखा का पति था. लेकिन उसकी मौत रावण के हाथों ही हुई थी. आइए जानते हैं कि रावण ने क्यों अपने ही जीजा को मारकर शूर्पणखा को विधवा बना दिया था.

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कौन था विद्युत्जिह्वा?

रामायण के अनुसार, विद्युत्जिह्वा एक बेहद शक्तिशाली असुर था. उसका संबंध कालकेय असुर वंश से बताया जाता है. कुछ कहानियों में विद्युत्जिह्वा को कालकेय राजा की सेना का सेनापति भी बताया गया है. वह न सिर्फ युद्धनीति में माहिर था, बल्कि अपने पराक्रम से बड़े-बड़े सूरमाओं को मात दे चुका था. मान्यता है कि रावण ने विद्युत्जिह्वा की मदद से ही तीनों लोकों में असुर और देवताओं को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था. देवराज इंद्र को हराने से लेकर कुबेर से सोने की लंका छीनने तक, विद्युत्जिह्वा ने हर युद्धभूमि में रावण का सहयोग किया था.

कुछ कथाओं में बताया जाता है कि शूर्पणखा और विद्युत्जिह्वा एक-दूसरे को पसंद करते थे, जिसके बाद उन्होंने गंधर्व विवाह रचा लिया था. हालांकि, रावण अपनी बहन शूर्पणखा की शादी और इस रिश्ते से खुश नहीं था. वहीं, दूसरी ओर विद्युत्जिह्वा भी रावण के बढ़ते साम्राज्य से चिढ़ने लगा था. विद्युत्जिह्वा यह दावा करता था कि रावण की हर बड़ी जीत और विशाल साम्राज्य में उसका बड़ा योगदान है. लेकिन रावण ने कभी उसे एक पराक्रमी योद्धा और करीबी रिश्तेदार होने का लाभ नहीं दिया. इसलिए रावण और विद्युत्जिह्वा के रिश्ते में पड़ी दरार गहरी होती चली गई.

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कैसे हुई थी विद्युत्जिह्वा की मौत?

'रामायण' के अनुसार, एक बार रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण के जागने पर लंका में बड़े जलसे का आयोजन रखा. इस आयोज में रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा और जीजा विद्युत्जिह्वा को भी आमंत्रित किया. वहां आकर विद्युत्जिह्वा ने रावण और उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान करना शुरू कर दिया. रावण एक अहंकारी राजा था और उसे अपना और अपने कुल का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ. इसके बाद रावण ने विद्युत्जिह्वा को युद्ध की चुनौती दे डाली. दोनों के बीच हुए भयंकर युद्ध में रावण ने विद्युत्जिह्वा का वध कर दिया.

कहते हैं कि जब शूर्पणखा को अपने पति की मौत की खबर मिली, तो वह टूट गई. अपने भाई के हाथों ही उसका सुहाग उजड़ गया था. इससे वह गहरे सदमे में चली गई थी. कुछ लोक कथाओं के अनुसार, अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए ही शूर्पणखा ने रावण के खिलाफ पूरा खेल रचा था. शूर्पणखा को यह बात पता थी कि रावण से सीधे मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं है. लेकिन जब उसे भगवान राम के पराक्रम के बारे में पता चला, तब उसने पूरा खेल रचा.

रामायण की एक प्रचलित कथा के अनुसार, एक बार शूर्पणखा पंचवटी के जंगल में पहुंची. वहां वह भगवान राम पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा. लेकिन भगवान राम को माता सीता बहुत प्रिय थीं और वो उन्हें दिया वचन नहीं तोड़ सकते थे. ऐसे में शूर्पणखा ने सीता को ही रास्ते से हटाने के बारे में सोचा. यह देखकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उसने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी. इसके बाद वह रोती-चिल्लाती अपने भाई रावण के पास पहुंची. उसने रावण को उकसाया और तब रावण ने माता सीता का हरण किया. इसके बाद भगवान राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया.

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