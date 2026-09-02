scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kaju Peda Recipe: बिना गैस जलाए जन्माष्टमी पर बनाएं सॉफ्ट-सॉफ्ट काजू-पिस्ता पेड़ा, खाते ही मुंह में घुल जाएगा स्वाद!

जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्रीकृष्ण के भोग के लिए टेस्टी और इंस्टेंट नो-कुक काजू-पिस्ता पेड़ा बनाएं. बिना मावा, चाशनी या गैस जलाए यह मिठाई मात्र 15 मिनट में तैयार हो जाती है. काजू, पिस्ता और दूध से बनी यह शुद्ध मिठाई स्वाद और सेहत दोनों में लाजवाब है. आइए आपको इसे बनाने का तरीका बताते हैं.

Advertisement
X
काजू पिस्ता सेहतमंद होते हैं. (PHOTO:AI)
काजू पिस्ता सेहतमंद होते हैं. (PHOTO:AI)

Kaju Peda Recipe: जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाने के लिए लोग कुछ स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली मिठाई बनाते हैं. अगर आप भी बर्फी खाकर बोर हो चुके हैं तो आप मथुरा और आगरा के फेमस पेड़े ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको काजू पेडे़ की रेसिपी बताएंगे, जिसके लिए आपको गैस भी ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह बेहद ही आसान रेसिपी है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. 

काजू-पिस्ता वैसे तो रोजाना लोग खाना भूल जाते हैं, लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स करके पेड़े बना लें तो बच्चे मांग मांगकर इनको खाएंगे. ऐसे में त्योहार के मौके पर इससे बढ़िया कोई मिठाई नहीं होगी और घर में बनने वाली मिठाई साफ और शुद्ध भी होती है. इसका स्वाद भी कमाल होता है और बनाने में भी यह उतनी ही आसान है. आइए आपको काजू-पिस्ता से बनने वाले पेड़े की रेसिपी बताते हैं.

काजू-पिस्ता पेड़ा बनाने की सामग्री

सम्बंधित ख़बरें

Brass Cleaning Easy Tricks
पीतल के पूजा वाले पुराने-गंदे बर्तन चमकेंगे नए जैसे, अपनाएं ये नुस्खे
how to clean water stains from bathroom mirror
बाथरूम के शीशे पर जम गई खारे पानी की परत? बिना खरोंच ऐसे करें साफ
Homemade Turmeric Powder
बाजार की मिलावटी हल्दी छोड़िए, घर पर बनाएं 100% शुद्ध हल्दी पाउडर
How To Make Food Crispy In Less Oil (Photo: ITG)
बिना ज्यादा तेल के क्रिस्पी हो जाएगा खाना! ये ट्रिक्स आएंगी काम
radhika ambani with friends
न्यूयॉर्क में राधिका अंबानी का कूल लुक, जान्हवी संग की पिज्जा पार्टी
  • 1 कप काजू
  • 1 कप मिल्क पाउडर
  • 1/2 से 3/4 कप मिश्री पाउडर
  • 4-6 इलायची
  • 3-5 बड़े चम्मच दूध
  • 1/4 कप पिस्ता
  • हाथों पर लगाने के लिए थोड़ा घी

काजू-पिस्ता पेड़ा बनाने का तरीका

  1. सबसे पहले काजू को मिक्सर में डालकर पल्स मोड पर बारीक पीस लें. काजू को एक साथ पीसने के बजाय दो बैच में पीसें, ताकि उससे तेल न निकले. तैयार काजू पाउडर को छान लें.
  2. अब इसमें मिल्क पाउडर, मिश्री पाउडर और कुटी हुई इलायची डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.
  3. इसके बाद इसमें धीरे-धीरे 3 बड़े चम्मच दूध डालें और मिलाते हुए नरम आटा जैसा मिक्सर तैयार करें.
  4. अगर मिक्सर चिपचिपा लगे तो हाथों पर थोड़ा घी लगाकर इसे गूंथें. वहीं, अगर मिक्सर ज्यादा सूखा है तो जरूरत के हिसाब से 1 से 2 बड़े चम्मच दूध और डाल सकते हैं.
  5. तैयार मिक्सर की कंसिस्टेंसी रोटी के आटे जैसी होनी चाहिए. अब तैयार आटे को दो बराबर हिस्सों में बांट लें.
  6. पिस्ते को मिक्सर में बारीक पीस लें और इसे आटे के एक हिस्से में मिला दें. इसमें करीब डेढ़ चम्मच दूध डालकर अच्छी तरह गूंध लें, ताकि एक मुलायम पिस्ता फ्लेवर वाला आटा तैयार हो जाए.
  7. अब पिस्ता वाले आटे का थोड़ा हिस्सा लेकर छोटी-सी गोल लोई या बॉल बना लें. इसे काजू वाले आटे के एक हिस्से से चारों तरफ से कवर करें और हाथों की मदद से गोल करके चिकना और टाइट पेड़ा तैयार करें.
  8. इसी तरह बाकी मिक्सर से भी पेड़े तैयार कर लें. पेड़ों को करीब 10 मिनट के लिए सेट होने दें. इसके बाद इन्हें काटने पर अंदर काजू और पिस्ते की खूबसूरत लेयर्स नजर आएंगी.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पाकिस्तान ने SCO ग्रुप फोटो से पीएम मोदी और जिनपिंग की हटाई तस्वीर |
    स्कूल के किचन कर्मचारी की घिनौनी करतूत, 21 छात्राओं ने दर्ज कराई शिकायत |
    दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कुछ घंटों में हो सकती है झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट |
    लेट नाइट और संडे को भी कर रहे हैं काम, लेकिन पैसा नहीं है वजह   |
    सपा दफ्तर के बाहर लगा राम मंदिर चंदा चोरी पर विवादित पोस्टर |
    महाराष्ट्र के आदिवासी स्कूल की 22 छात्राओं ने कर्मचारी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप |
    पश्चिम बंगाल: 90 फीट लंबी सड़क पाताल में धंसी, 3 करोड़ में हुआ था निर्माण |
    इमाम-उल-हक की चोट पर भड़के PCB के डायरेक्टर आकिब जावेद, बोले- जांच तो होगी, 7 खिलाड़ियों को हटाने का भी किया बचाव |
    नेपाल में मलबे से भरी सुरंगों में जिंदगियां बचाने के लिए दिन-रात जुटा रेस्क्यू दल |
    घास काटने बाड़े में गई थीं 7 महिलाएं, अचानक पिंजरे से बाहर आया टाइगर, जाली पर चढ़ रही महिला को खींचकर मार डाला
    Advertisement