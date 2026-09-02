Kaju Peda Recipe: बिना गैस जलाए जन्माष्टमी पर बनाएं सॉफ्ट-सॉफ्ट काजू-पिस्ता पेड़ा, खाते ही मुंह में घुल जाएगा स्वाद!
जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्रीकृष्ण के भोग के लिए टेस्टी और इंस्टेंट नो-कुक काजू-पिस्ता पेड़ा बनाएं. बिना मावा, चाशनी या गैस जलाए यह मिठाई मात्र 15 मिनट में तैयार हो जाती है. काजू, पिस्ता और दूध से बनी यह शुद्ध मिठाई स्वाद और सेहत दोनों में लाजवाब है. आइए आपको इसे बनाने का तरीका बताते हैं.
Kaju Peda Recipe: जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाने के लिए लोग कुछ स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली मिठाई बनाते हैं. अगर आप भी बर्फी खाकर बोर हो चुके हैं तो आप मथुरा और आगरा के फेमस पेड़े ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको काजू पेडे़ की रेसिपी बताएंगे, जिसके लिए आपको गैस भी ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह बेहद ही आसान रेसिपी है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
काजू-पिस्ता वैसे तो रोजाना लोग खाना भूल जाते हैं, लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स करके पेड़े बना लें तो बच्चे मांग मांगकर इनको खाएंगे. ऐसे में त्योहार के मौके पर इससे बढ़िया कोई मिठाई नहीं होगी और घर में बनने वाली मिठाई साफ और शुद्ध भी होती है. इसका स्वाद भी कमाल होता है और बनाने में भी यह उतनी ही आसान है. आइए आपको काजू-पिस्ता से बनने वाले पेड़े की रेसिपी बताते हैं.