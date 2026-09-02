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दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कुछ घंटों में हो सकती है झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में अगले तीन घंटों में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है. 

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दिल्ली में बारिश की संभावना (File Photo: PTI)
दिल्ली में बारिश की संभावना (File Photo: PTI)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल गया है. राजधानी दिल्ली में अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. राजधानी दिल्ली के लिए आज मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है. 

IMD के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभवना है. फिलहाल पश्चिमी दिल्ली के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में अगले तीन घंटों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है. 

मौसम की बात करें तो राजधानी दिल्ली के लिए एक सितंबर से तीन सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, तीन सितंबर तक राजधानी दिल्ली में करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

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यह भी पढ़ें: कल का मौसम: 3 सितंबर को यूपी के इन 7 जिलों में भारी बारिश, IMD का लेटेस्ट अलर्ट

आईएमडी के मुताबिक, मंगलवार को छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जगहों पर बेहद भारी बारिश की भी आशंका है. इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान है.

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3 सितंबर के मौसम की बात करें तो गुजरात, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और गोवा में अपेक्षाकृत ज्यादा व्यापक बारिश का अनुमान है. दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, कराईकल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मानसूनी बारिश हो सकती है. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

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