Leftover Roti Halwa Recipe: बची हुई रोटी से बनाएं टेस्टी हलवा, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी
Leftover Roti Halwa Recipe: अक्सर घर में रोटियां बच जाती हैं और समझ नहीं आता कि उनका क्या करें. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो रोटियों को फेंकने के बजाय उनसे मिनटों में टेस्टी हलवा बना सकते हैं. आज हम आपको बची हुई रोटियों से हलवा बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.
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बची रोटियों से ऐसे तैयार करें टेस्टी हलवा (Photo-ITG)
Leftover Roti Halwa Recipe: रोटी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है लेकिन कई बार खाने के बाद भी रोटी बच जाती है. कई लोग बेमन से बासी खा लेते हैं या फिर फेंके देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बची हुई रोटियों से आप टेस्टी मिठाई ट्राई कर सकते हैं. घी, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स की मदद से यह हलवा बेहद आसानी से कम समय में तैयार कर सकते हैं. एक बार खाने के बाद आपको इसका स्वाद इतना लाजवाब लगेगा कि आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे. तो आइए जानते हैं कि बची हुई रोटी से टेस्टी हलवा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
8 बची हुई रोटियां
2 बड़े चम्मच घी
1 कप दूध
½ कप चीनी
¼ छोटा चम्मच इलायची पाउडर
1 चुटकी नमक
1 बड़ा चम्मच कटे हुए बादाम
1 बड़ा चम्मच कटे हुए काजू
1 बड़ा चम्मच कटे हुए पिस्ता (गार्निश के लिए भी)