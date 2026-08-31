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Leftover Roti Halwa Recipe: बची हुई रोटी से बनाएं टेस्टी हलवा, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Leftover Roti Halwa Recipe: अक्सर घर में रोटियां बच जाती हैं और समझ नहीं आता कि उनका क्या करें. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो रोटियों को फेंकने के बजाय उनसे मिनटों में टेस्टी हलवा बना सकते हैं. आज हम आपको बची हुई रोटियों से हलवा बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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बची रोटियों से ऐसे तैयार करें टेस्टी हलवा (Photo-ITG)
बची रोटियों से ऐसे तैयार करें टेस्टी हलवा (Photo-ITG)

Leftover Roti Halwa Recipe: रोटी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है लेकिन कई बार खाने के बाद भी रोटी बच जाती है. कई लोग बेमन से बासी खा लेते हैं या फिर फेंके देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बची हुई रोटियों से आप टेस्टी मिठाई ट्राई कर सकते हैं. घी, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स की मदद से यह हलवा बेहद आसानी से कम समय में तैयार कर सकते हैं. एक बार खाने के बाद आपको इसका स्वाद इतना लाजवाब लगेगा कि आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे. तो आइए जानते हैं कि बची हुई रोटी से टेस्टी हलवा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

8 बची हुई रोटियां
2 बड़े चम्मच घी
1 कप दूध
½ कप चीनी
¼ छोटा चम्मच इलायची पाउडर
1 चुटकी नमक
1 बड़ा चम्मच कटे हुए बादाम
1 बड़ा चम्मच कटे हुए काजू
1 बड़ा चम्मच कटे हुए पिस्ता (गार्निश के लिए भी)

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 बची हुई रोटी से हलवा कैसे बनाएं?

  1. बची हुई रोटी से हलवा बनाने के लिए सबसे पहले बची हुई रोटियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सर में डालें और दरदरा पीस लें.
  2. अब एक नॉन-स्टिक पैन में घी गर्म करें. इसमें पिसी हुई रोटी डालकर 2 से 3 मिनट तक हल्का भून लें.
  3. इसके बाद इसमें दूध डालें और अच्छी तरह मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएं.
  4. अब चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. फिर इसमें बादाम, काजू और पिस्ता डालकर 3 से 4 मिनट तक पकाएं, ताकि मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो जाए.
  5. जब मिठाई मनचाही गाढ़ी हो जाए तो गैस बंद कर दें. ऊपर से कटे हुए पिस्ता डालकर गार्निश करें और गरमा-गरम सर्व करें.
  6. तो अगली बार जब आपके घर में रोटियां बच जाएं या कुछ मीठा खाने का मन करे तो उनसे टेस्टी हलवा बनाना न भूलें.

इन बातों का रखें ध्यान

  • रोटियों को अच्छी तरह सूखा होने पर ही पीसें, इससे हलवे का स्वाद बेहतर आएगा.
  • रोटी को घी में हल्का सुनहरा होने तक ही भूनें, ज्यादा भूनने से स्वाद कड़वा हो सकता है.
  • दूध धीरे-धीरे डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि गुठलियां न बनें.
  • चीनी डालने के बाद हलवे को धीमी आंच पर पकाएं.
  • अपनी पसंद के अनुसार बादाम, काजू, पिस्ता या किशमिश भी मिला सकते हैं.
  • हलवे को गरमा-गरम परोसें, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.
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