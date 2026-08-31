' अपने कमिश्नर को बुला, मैं यहीं बैठा हूं', पुलिसकर्मियों को गालियां, फिर मांगी सार्वजनिक माफी

महाराष्ट्र के पुणे से पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया है. शराब के नशे में एक शख्स बीच सड़क पर पुलिसवालों से ही उलझ गया. उसने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज की और उन्हें धमकाते हुए कहा, 'अपने कमिश्नर को बुलाओ, मैं यहीं बैठा हूं.' घटना के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वाकड पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे कानूनी नोटिस दिया है.

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घटना रविवार शाम करीब छह बजे औंध-हिंजवड़ी BRT मार्ग पर हुई. रिपोर्ट के मुताबिक शशांक प्रशांत खानवलकर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था. इसी दौरान उसकी गाड़ी एक वाहन से टकराई और फिर डिवाइडर से जा भिड़ी. हादसे के बाद वाकड पुलिस मौके पर पहुंची और उसे रोका.

पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, ताकि उसकी लापरवाही से किसी और की जान खतरे में न पड़े. लेकिन आरोप है कि नशे में धुत शशांक पुलिसकर्मियों से ही बहस करने लगा. देखते ही देखते उसने पुलिसवालों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी और कथित तौर पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया.

'अपने कमिश्नर को बुला... मैं यहीं हूं'

वायरल वीडियो में शख्स पुलिसकर्मियों को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है. वह कहता है, ‘अपने कमिश्नर को बुला... मैं यहीं बैठा हूं.’ उसकी इस हरकत को वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. देखें VIDEO:-

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पुलिस ने दर्ज किया मामला

वीडियो सामने आने के बाद वाकड पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. पुलिस ने शशांक खानवलकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और उसे कानूनी नोटिस भी दिया.

नशा उतरा तो मांगी सार्वजनिक माफी

पुलिस से बदसलूकी और गाली-गलौज करने वाले शख्स के तेवर कुछ घंटों बाद बदल गए. नशा उतरने के बाद शशांक ने वीडियो जारी कर पुलिस से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. उसने कहा कि नशे की हालत में उससे जो कुछ कहा गया, वह अनजाने में हुआ.

इस पूरे मामले में एक तरफ सड़क पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने और पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का वीडियो सामने आया, तो दूसरी तरफ कार्रवाई के बाद आरोपी को अपनी गलती के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी.

वायरल वीडियो में शख्स कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से कहता सुनाई देता है—‘तेरे कमिश्नर को बुला... इधर ही मैं बैठा हूं...’ इसके अलावा वीडियो में वह मराठी में भी पुलिसकर्मियों से आपत्तिजनक भाषा में बात करता नजर आता है.

वाकड पुलिस की कार्रवाई के बाद यह मामला अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है.

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