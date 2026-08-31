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कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट: मलबे से निकली बच्ची बिलखती हुई बोली- मैं तो निकल आई, दो छोटे भाई और मम्मी-पापा नीचे दबे हैं

कौशांबी के महमूदपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद तबाही का खौफनाक मंजर सामने आया. घायल बच्ची का वीडियो वायरल है, जो रोते हुए मलबे में दबे अपने माता-पिता और भाई-बहनों की जानकारी दे रही है. हादसे में कई परिवार उजड़ गए.

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रोते हुए बच्ची ने सुनाई आपबीती.(Photo:ITG)
रोते हुए बच्ची ने सुनाई आपबीती.(Photo:ITG)

कौशांबी के महमूदपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद सामने आ रहे मंजर दिल दहला देने वाले हैं. धमाके से तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे से बचकर निकली एक बच्ची रोते हुए अपनी आपबीती सुनाती नजर आ रही है.

बच्ची की हालत और उसकी आवाज में छिपा दर्द देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे वह किसी युद्ध के बीच हुई बमबारी से बचकर निकली हो. घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वह रोते हुए बता रही है कि वह किसी तरह बाहर निकल आई, लेकिन उसके मम्मी-पापा और भाई-बहन मलबे के नीचे दबे हुए हैं.

बच्ची का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखने वाले लोगों की आंखें भी नम हो जा रही हैं. देखें VIDEO:- 

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प्रशासन घायल बच्ची से जानकारी जुटा रहा है और उसके परिवार के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.

अवैध पटाखा फैक्ट्री के पास ही नमकीन बनाने की एक फैक्ट्री चलती थी, जहां कई लोग काम करते थे. पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार विस्फोट का असर नमकीन फैक्ट्री पर भी पड़ा और इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई. मलबे में दबने से वहां काम करने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई.

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अपने भाई की मौत की खबर के बाद बाहर बैठा उसका भाई फूट-फूटकर रोता दिखाई दिया. रोते हुए उसने बताया कि उसके भाई के छोटे-छोटे बच्चे और पत्नी हैं, अब उनका क्या होगा?

परिजन की मौत पर विलाप करता युवक.(Photo:PTI)

कौशांबी के महमूदपुर में हुए इस भीषण विस्फोट ने कई परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी है. किसी ने अपना बच्चा खोया है, किसी ने भाई, तो कोई अपने माता-पिता और भाई-बहनों की तलाश में है.

(Photo:PTI)

वायरल वीडियो में नजर आ रहे इन चेहरों पर अपनों को खोने का दर्द इस त्रासदी की भयावहता को बयां कर रहा है.

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