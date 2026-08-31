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जमुई: राशन लेने निकली 7 साल की मासूम की दरिंदगी के बाद हत्या! अगले दिन सुनसान मकान में मिला शव

बिहार के जमुई में सात साल की बच्ची का शव मिला है. ये मामला नीमारंग का है जहां शुक्रवार को बच्ची राशन लेने निकली थी और अचानक लापता हो गई. अगले दिन उसका शव एक अर्धनिर्मित मकान के पास मिला. परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर से फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच शुरू कर दी है.

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बच्ची का शव मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया (Photo- ITGD)
बच्ची का शव मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया (Photo- ITGD)

बिहार के जमुई से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जमुई सदर थाना क्षेत्र के नीमारंग मोहल्ले से शुक्रवार शाम राशन लेने निकली एक सात साल की बच्ची अचानक लापता हो गई. शनिवार सुबह उसका शव एक सुनसान और अर्धनिर्मित मकान के पास मिला.

मृतक बच्ची के पिता ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे उनकी बेटी घर का राशन का सामान लेने दुकान गई थी. रात 8 बजे तक जब वो घर वापस नहीं आई, तो परिवार के लोग परेशान हो गए.

परिजनों ने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन रातभर उसका कुछ पता नहीं चला. मृतका के पिता ने बताया कि शनिवार सुबह वो इस घटना की लिखित शिकायत देने टाउन थाने जा ही रहे थे, तभी उनकी फुफेरी बहन ने बच्ची का शव मिलने की खबर दी.

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सुनसान मकान में मिला शव

शव मिलने की सूचना मिलते ही वो अपने बड़े बेटे के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने देखा कि उनकी मासूम बेटी का शव एक अर्धनिर्मित मकान की बाउंड्री वॉल के अंदर पड़ा हुआ था. ये मकान काफी समय से खाली पड़ा है और वहां कोई नहीं रहता.

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बच्ची का शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया. पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ किसी ने पहले दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी.

वार्ड पार्षद और ग्रामीणों ने जताई दुष्कर्म की आशंका

नीमारंग के वार्ड पार्षद मोहम्मद फिरोज आलम ने जानकारी दी कि शुक्रवार शाम बच्ची के गायब होने की सूचना मिलने के बाद सभी ने काफी खोजबीन की थी. सुबह बाउंड्री वॉल वाले मकान में उसका शव पाया गया.

वार्ड पार्षद ने अंदेशा जताया कि किसी सिरफिरे ने अपनी हवस मिटाने के लिए बच्ची के साथ गलत काम किया होगा. जब मासूम चिल्लाई होगी, तो पकड़े जाने के डर से आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

ग्रामीण मोहम्मद तालीम ने भी बताया कि बच्ची शाम को राशन लेने निकली थी और रातभर उसकी तलाश के बाद सुबह इस खाली मकान में उसका शव मिला.

पुलिस जांच में जुटी, भागलपुर से बुलाई गई FSL टीम

वारदात की सूचना मिलते ही जमुई के SP विश्वजीत दयाल और जमुई सदर थाने के पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए सबूत जुटाने के लिए भागलपुर से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विशेष टीम को बुलाया गया.

जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद कहा, 'मोहल्ले की एक बच्ची शुक्रवार शाम से गायब थी, जिसका शव सुबह मिला है. पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. मौत के सही कारणों पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. FSL टीम की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.'

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यह भी पढ़ें: दुष्कर्म की कोशिश का विरोध किया तो घरेलू सहायिका पर धारदार हथियार से हमला, कुछ घंटों में आरोपी ट्रेन से गिरफ्तार

एसपी ने आगे बताया कि आसपास के इलाकों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि आरोपी का सुराग मिल सके. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है.

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