Dhaba Style Dal Recipes: घर पर चाहिए ढाबे वाला असली जायका? आज ही ट्राई करें ये 7 स्पेशल गाढ़ी और मसालेदार दालें

Dhaba Style Dal Recipes: दाल भारतीय खाने का अहम हिस्सा मानी जाती है. यह टेस्टी होने के साथ-साथ प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है. आमतौर पर घरों में अरहर, मूंग, मसूर, उड़द और चने की दाल बनाई जाती है लेकिन अगर आप ढाबों जैसा गाढ़ा और मसालेदार स्वाद घर पर चाहते हैं तो कुछ खास स्टाइल की दालें ट्राई कर सकते हैं. ये दालें न सिर्फ खाने में लाजवाब लगती हैं, बल्कि रोटी, नान, तंदूरी रोटी या चावल के साथ भी बेहतरीन लगती हैं. आइए जानते हैं 7 ढाबा स्टाइल दालों के बारे में.

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ढाबा स्टाइल दाल तड़का

यह सबसे लोकप्रिय दालों में से एक है. इसे अरहर और मसूर की दाल मिलाकर बनाया जाता है. ऊपर से घी, जीरा, लहसुन, हींग और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया जाता है, जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. इसे नान या तंदूरी रोटी के साथ खाया जा सकता है.

दाल फ्राई

अगर आप कम मसाले वाली लेकिन टेस्टी दाल पसंद करते हैं तो दाल फ्राई एक बेहतर ऑप्शन है. इसे अरहर की दाल, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन और हल्के मसालों के साथ कम गैस पर पकाया जाता है. यह रोटी और चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है.

ढाबा स्टाइल दाल मखनी

दाल मखनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. इसे साबुत उड़द और राजमा से तैयार किया जाता है. मक्खन, क्रीम और खास मसालों के साथ इसे लंबे समय तक पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बेहद क्रीमी और लाजवाब हो जाता है. इसे नान या बटर रोटी के साथ परोसें.

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पंचमेल दाल

राजस्थान की मशहूर पंचमेल दाल पांच तरह की दालों मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर से बनाई जाती है. इसमें देसी घी, लहसुन और साबुत लाल मिर्च का तड़का लगाया जाता है. यह दाल रोटी और चावल दोनों के साथ टेस्टी लगती है.

लहसुनी दाल

अगर आपको लहसुन का स्वाद पसंद है तो लहसुनी दाल दाल जरूर ट्राई करें. इसे मूंग या अरहर की दाल से बनाया जाता है और ऊपर से खूब सारे लहसुन, जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगाया जाता है. इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही शानदार होते हैं.

ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई

चना दाल को भिगोकर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ढाबा स्टाइल मसालों के साथ पकाया जाता है. इसका गाढ़ा और हल्का दानेदार टेक्सचर इसे खास बनाता है. इसे तवा रोटी या पराठे के साथ खाया जा सकता है.

ढाबा स्टाइल मूंग दाल तड़का

नॉर्मल मूंग दाल का स्वाद कई लोगों को पसंद नहीं आता लेकिन इसे ढाबा स्टाइल में काफी टेस्टी बनाया जा सकता है. इसमें घी, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च और कसूरी मेथी का तड़का लगाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं.

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