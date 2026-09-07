scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhaba Style Dal Recipes: घर पर चाहिए ढाबे वाला असली जायका? आज ही ट्राई करें ये 7 स्पेशल गाढ़ी और मसालेदार दालें

Dhaba Style Dal Recipes: अगर आप रोज-रोज एक ही तरह की दाल खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार ढाबा स्टाइल दाल ट्राई खर सकते हैं. आज हम आपको 7 ऐसी दालों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.

Advertisement
X
घर की दाल को दें ढाबे वाला तड़का (Photo-ITG)
घर की दाल को दें ढाबे वाला तड़का (Photo-ITG)

Dhaba Style Dal Recipes: दाल भारतीय खाने का अहम हिस्सा मानी जाती है. यह टेस्टी होने के साथ-साथ प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है. आमतौर पर घरों में अरहर, मूंग, मसूर, उड़द और चने की दाल बनाई जाती है लेकिन अगर आप ढाबों जैसा गाढ़ा और मसालेदार स्वाद घर पर चाहते हैं तो कुछ खास स्टाइल की दालें ट्राई कर सकते हैं. ये दालें न सिर्फ खाने में लाजवाब लगती हैं, बल्कि रोटी, नान, तंदूरी रोटी या चावल के साथ भी बेहतरीन लगती हैं. आइए जानते हैं 7 ढाबा स्टाइल दालों के बारे में.

ढाबा स्टाइल दाल तड़का
यह सबसे लोकप्रिय दालों में से एक है. इसे अरहर और मसूर की दाल मिलाकर बनाया जाता है. ऊपर से घी, जीरा, लहसुन, हींग और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया जाता है, जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. इसे नान या तंदूरी रोटी के साथ खाया जा सकता है.

दाल फ्राई
अगर आप कम मसाले वाली लेकिन टेस्टी दाल पसंद करते हैं तो दाल फ्राई एक बेहतर ऑप्शन है. इसे अरहर की दाल, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन और हल्के मसालों के साथ कम गैस पर पकाया जाता है. यह रोटी और चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है.

सम्बंधित ख़बरें

क्रिस्पी आलू-पनीर कटलेट (Photo-ITG)
हल्की भूख लगने पर आलू-पनीर से बनाएं कुरकुरे कटलेट, नोट करें रेसिपी
गमले में उगाएं महंगे मसाले और बचाएं पैसे (Photo-ITG)
घर के गमले में उगाएं ये 8 मसाले, हर महीने होगी पैसों की अच्छी बचत
भिंडी की कुरकुरी भुजिया (Photo-ITG)
दाल-चावल के साथ बनाएं भिंडी की कुरकुरी भुजिया, रेसिपी है आसान
Hair Oiling Mistakes (Photo: ITG)
तेल लगाने की 1 गलती से बर्बाद हो रहे बाल! जावेद हबीब ने बताया तरीका
उबले आलू और दही से बनाएं टेस्टी तंदूरी आलू (Photo-ITG)
बिना तंदूर घर पर बनाएं होटल जैसा तंदूरी आलू, स्वाद है लाजवाब

ढाबा स्टाइल दाल मखनी
दाल मखनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. इसे साबुत उड़द और राजमा से तैयार किया जाता है. मक्खन, क्रीम और खास मसालों के साथ इसे लंबे समय तक पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बेहद क्रीमी और लाजवाब हो जाता है. इसे नान या बटर रोटी के साथ परोसें.

Advertisement

पंचमेल दाल
राजस्थान की मशहूर पंचमेल दाल पांच तरह की दालों मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर से बनाई जाती है. इसमें देसी घी, लहसुन और साबुत लाल मिर्च का तड़का लगाया जाता है. यह दाल रोटी और चावल दोनों के साथ टेस्टी लगती है.

लहसुनी दाल
अगर आपको लहसुन का स्वाद पसंद है तो लहसुनी दाल दाल जरूर ट्राई करें. इसे मूंग या अरहर की दाल से बनाया जाता है और ऊपर से खूब सारे लहसुन, जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगाया जाता है. इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही शानदार होते हैं.

ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई
चना दाल को भिगोकर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ढाबा स्टाइल मसालों के साथ पकाया जाता है. इसका गाढ़ा और हल्का दानेदार टेक्सचर इसे खास बनाता है. इसे तवा रोटी या पराठे के साथ खाया जा सकता है.

ढाबा स्टाइल मूंग दाल तड़का
नॉर्मल मूंग दाल का स्वाद कई लोगों को पसंद नहीं आता लेकिन इसे ढाबा स्टाइल में काफी टेस्टी बनाया जा सकता है. इसमें घी, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च और कसूरी मेथी का तड़का लगाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dhaba Style Dal Recipes: घर पर चाहिए ढाबे वाला असली जायका? आज ही ट्राई करें ये 7 स्पेशल गाढ़ी और मसालेदार दालें |
    राखी बंधवाकर दिल्ली लौटा था इकलौता बेटा... IAS बनने का था सपना, सत्य निकेतन हादसे में मृत MP के अक्षत यादव की दास्तां |
    ‘क्राइम पेट्रोल’ और ‘CID’ देखकर बनाया हत्या का प्लान, 600 CCTV और 2000 गाड़ियों की जांच ने खोला 14 साल की परी की हत्या का राज |
    भ्रष्टाचार का मलबा और छात्रों की मजबूरी... सत्य निकेतन हादसे के बाद ऑपरेशन 'हॉस्टल डेथ' में बड़ा खुलासा |
    Film Wrap: शोभिनव सत्य का मुरीद हुआ 'हनुमान अंश' एक्टर, इस्लाम कुबूलने पर ट्रोल हुईं राखी सावंत |
    'शुद्धिकरण' मामले में कांग्रेस को हाईकोर्ट से झटका! अब राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात |
    गोल्डन मिनी ड्रेस में छाईं अमिताभ की नातिन, पहनी मां श्वेता की 11 साल पुरानी ड्रेस, करोड़ों में कीमत! |
    ईरान से लड़ते हुए US मेजर की मौत, पेंटागन का मुआवजा देने में आनाकानी- कहा ये युद्ध है ही नहीं |
    घर को दिखाना है सुंदर? ड्राइंग रूम में भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वरना बिगड़ जाएगा पूरा लुक |
    PM मोदी के कार्यक्रम के लिए मुफ्त रजिस्ट्रेशन, एक घंटे में सीटें फुल
    Advertisement