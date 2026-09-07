Suji Besan Chilla Recipe: सूजी-बेसन से नाश्ते में बनाएं कुरकुरा चीला, झटपट होगा तैयार

Suji Besan Chilla Recipe: सुबह अगर आपको भी घर से जल्दी निकलना होता है और समझ नहीं आता कि क्या बनाएं तो चीला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आज हम आपको सूजी-बेसन का क्रिस्पी चीला बनाना बताएंगे. इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और इसमें सब्जियां डालकर इसे और पौष्टिक बनाया जा सकता है. सूजी और बेसन से तैयार यह चीला बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है. इसे आप हरी चटनी, दही या टमाटर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर सूजी-बेसन चीला कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1/2 कप सूजी

1/2 कप बेसन

2 बड़े चम्मच दही

1 प्याज, बारीक कटा हुआ

2 से 3 लहसुन की कलियां, बारीक कटी हुई

1 टमाटर, बारीक कटा हुआ

1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

1 चम्मच अदरक, कद्दूकस किया हुआ

2 चम्मच धनिया पत्ती, बारीक कटी हुई

1 गाजर, कद्दूकस की हुई

1 शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई

1/2 चम्मच गरम मसाला

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

जरूरत के अनुसार पानी

जरूरत के अनुसार तेल

स्वादानुसार नमक

सूजी-बेसन चीला बनाएं कैसे?

सूजी-बेसन चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में सूजी, बेसन और दही डालें. इसमें बारीक कटा प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च डाल दें. अब इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, हल्दी और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए चीले का घोल तैयार करें. घोल न तो बहुत गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला. इसे ढककर लगभग 10 मिनट के लिए रख दें. 10 मिनट बाद घोल को एक बार अच्छी तरह मिलाएं. अगर घोल ज्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं. अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल लगाएं. एक बड़े चम्मच की मदद से घोल को तवे पर डालें और गोल आकार में पतला फैला दें. इसे मीडियम गैस पर तब तक पकाएं, जब तक नीचे की तरफ से हल्का सुनहरा और कुरकुरा न हो जाए. अब चीले को पलटकर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें. दोनों तरफ से पकने के बाद आपका सूजी-बेसन चीला तैयार है. तैयार गरमा-गरम सूजी-बेसन चीले को हरी चटनी, पुदीना-धनिया की चटनी, दही या टमाटर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं.

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