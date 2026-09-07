Top Stock: शेयर है या पैसे छापने की मशीन, दो दिन में 44% उछला, धांसू लिस्टिंग के बाद दनादन अपर सर्किट

शेयर बाजार में कब कौन सा शेयर एक झटके में अपने निवेशकों को मालामाल कर दे, ये भविष्यवाणी करना मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं. ऐसा ही एक स्टॉक है ईएसडीएस सॉफ्टवेयर का शेयर (ESDS Software Share), जिसकी हाल ही में स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई है.

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बंपर प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद से ही ये शेयर अपने निवेशकों के लिए पैसे छापने की मशीन बना हुआ है और इसमें दनादन अपर सर्किट लग रहा है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को जहां एक ओर शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली, तो बिखरे बाजार में भी ये शेयर 20 फीसदी उछल गया.

खुलने ही शेयर में 20% का अपर सर्किट

अपने निवेशकों के लिए पैसे छापने की मशीन बना ईएसडीएस सॉफ्टवेयर के शेयर ने सोमवार को स्टॉक मार्केट में कारोबार शुरू होने पर रॉकेट की रफ्तार से ओपनिंग की. बीते शुक्रवार के अपने बंद भाव 908.40 रुपये की तुलना में ये खुलते ही 20 फीसदी का अपर सर्किट हिट करके 1090.50 रुपये पर जा पहुंचा, जो इसका नया हाई लेवल है. शेयर में आई इस तेजी के चलते कंपनी का मार्केट कैप भी उछलकर 10,130 करोड़ रुपये हो गया.

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धांसू लिस्टिंग, फिर दो दिन में 44% उछला

ESDS Software Share की मार्केट में लिस्टिंग बीते सप्ताह शुक्रवार को हुई थी और ये बंपर मुनाफे वाली थी. कंपनी के शेयर अपने इश्यू प्राइस से 76% के प्रीमियम पर लिस्ट हुए थे और इस धुआंधार एंट्री के बाद से ही ये लगातार गदर मचाए हुए है. NSE पर शेयर 429 के अपर प्राइस बैंड के मुकाबले 757 रुपये पर लिस्ट हुआ था, तो वहीं BSE पर शेयर 73.96% की बढ़त के साथ 746.30 रुपये पर लिस्ट हुआ था.

सबसे खास बात ये है कि इस धांसू प्रीमियम पर लिस्ट होने के तुरंत बाद ही ESDS Share Upper Circuit हिट कर गया था और मार्केट क्लोज होने तक 20 फीसदी की तेजी लेकर इसका भाव 908.40 रुपये पर पहुंच गया था. अब सोमवार को भी मार्केट ओपन होने के साथ इसने 20 फीसदी की छलांग लगाकर निवेशकों को मालामाल कर दिया.

ESDS आईपीओ को मिला था जोरदार रिस्पांस

ईएसडीएस सॉफ्टवेयर आईपीओ की बात करें, तो रिटेल निवेशकों के लिए इसे बीते 28 अगस्त को खोला गया था और इसमें 1 सितंबर तक बोली लगाई गई थी. इसे निवेशकों का जबर्दस्त रिस्पांस मिला था. आंकड़ों के मुताबिक, 12.35 मिलियन शेयरों के मुकाबले 1.67 अरब शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जिसके चलते ये इश्यू 135.88 गुना सब्सक्राइब्ड हुआ था. QIB कोटा सबसे अधिक 261.51 गुना बुक हुआ, NII कोटा 192.94 गुना भरा था और रिटेल कैटेगरी को 39.64 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था. इस इश्यू का साइज 720 करोड़ रुपेय था.

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दो दिन में ही मिली Buy रेटिंग

जहां एक ओर दनादन अपर सर्किट हिट कर रहे इस शेयर पर निवेशक मेहरबान हैं और हालिया लिस्टेड स्टॉक में निवेश जारी रखते हुए खरीदारी कर रहे हैं, जिससे इसकी कीमत में उछाल आ रहा है. तो वहीं इस स्टॉक में तेजी के पीछे एक बड़ा कारण ब्रोकरेज का बुलिश होना भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चॉइस ब्रोकिंग ने इस स्टॉक पर 'बाय' रेटिंग (ESDS Share Buy Rating) के साथ कवरेज शुरू किया है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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