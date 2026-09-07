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Samsaptak Yog 2026: आज बन चुका है शनि-बुध का समसप्तक योग, 3 राशियों के बन सकते हैं बिगड़े काम!

Samsaptak Yog 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, 7 सितंबर 2026 यानी आज बुद्धि व व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी स्वराशि व उच्च राशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं. इस गोचर के साथ ही बुध और शनि देव एक-दूसरे से सातवें भाव में होकर अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली 'समसप्तक योग' का निर्माण कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि समसप्तक योग से किन राशियों को फायदा होगा.

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शनि बुध युति (Photo: ITG)
शनि बुध युति (Photo: ITG)

Samsaptak Yog 2026: 7 सितंबर 2026 यानी आज बुध ग्रह के अपनी उच्च राशि कन्या में गोचर करते ही शनि और बुध के बीच समसप्तक योग का निर्माण होने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र में जब दो ग्रह एक-दूसरे से सातवें भाव में यानी 180 डिग्री के आमने-सामने होते हैं, तो समसप्तक योग बनता है. पंचांग के अनुसार, 7 सितंबर से 26 सितंबर तक रहने वाले इस दुर्लभ योग के प्रभाव से कुछ राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और करियर में बड़ी सफलता हासिल होगी. आइए जानते हैं कि किन-किन राशियों को इस समसप्तक योग से सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है.,

वृषभ राशि
आर्थिक पक्ष: आपकी राशि के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. निवेश से लाभ के रास्ते खुलेंगे.

करियर व व्यापार: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारियों के लिए नई योजनाओं को शुरू करने का यह सही समय है.

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सुख-समृद्धि: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा. संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.

मिथुन राशि
भौतिक सुख-सुविधाएं: घर, मकान या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदा होगा.

कार्यक्षेत्र में सफलता: आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा. जो लोग नए बिजनेस में उतरना चाहते हैं या नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह अवधि लाभकारी साबित होगी.

धन लाभ: आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.

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कन्या राशि
व्यक्तित्व व आत्मविश्वास: बुध आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता नई ऊंचाइयों पर होगी.

मान-सम्मान: सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपके द्वारा लिए गए सटीक फैसले करियर में बड़ी छलांग लगाने में मदद करेंगे.

बिजनेस डील: व्यापार में बड़ी पार्टनरशिप या बड़ा ऑर्डर मिलने के पूरे योग बन रहे हैं.

मकर राशि
भाग्य का साथ: शनि देव की कृपा और बुध के प्रभाव से आपके अटके हुए सारे काम आसानी से बनने लगेंगे.

विदेश या यात्रा से लाभ: जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार में हैं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मनमुताबिक परिणाम मिलेंगे.

आर्थिक उन्नति: नौकरी में सैलरी बढ़ोतरी या नए प्रोजेक्ट्स मिलने की प्रबल संभावना है.

कुंभ राशि
अचानक धन लाभ: गुप्त स्रोतों या शेयर मार्केट आदि से अप्रत्याशित लाभ होने के संकेत हैं.

करियर में स्थिरता: कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे, जिससे आपके पद और प्रभाव में वृद्धि होगी.

पारिवारिक सहयोग: परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे.

इस योग के दौरान ध्यान रखने योग्य उपाय

- प्रतिदिन ऊं शं शनैश्चराय नमः और ऊं बुं बुधाय नमः मंत्रों का एक माला जाप करें.

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- बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

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