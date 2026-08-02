Suji Aloo Fry Recipe: शाम की चाय के साथ बनाएं सूजी-आलू का यह कुरकुरा नाश्ता, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी
Suji Aloo Fry Recipe: अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो सूजी और आलू से बनने वाला यह कुरकुरा फ्राई स्नैक आपके लिए परफेक्ट है. आज हम आपको इसे घर पर बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.
Suji Aloo Fry Recipe: शाम के नाश्ते में अगर आप चाय के साथ कुछ टेस्टी और कुरकुरा खाना चाहते हैं तो सूजी और आलू से बनने वाला फ्राई स्नैक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट यह टेस्टी नाश्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा. खास बात यह है कि इसे आप घर पर बेहद कम समय में आसानी से तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि घर पर टेस्टी सूजी-आलू फ्राई कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1 कप सूजी
3 उबले आलू
1/2 कप दही
1 बारीक कटा प्याज
2 बारीक कटी हरी मिर्च
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार पानी
फ्राई करने के लिए तेल