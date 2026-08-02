Suji Aloo Fry Recipe: शाम की चाय के साथ बनाएं सूजी-आलू का यह कुरकुरा नाश्ता, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Suji Aloo Fry Recipe: शाम के नाश्ते में अगर आप चाय के साथ कुछ टेस्टी और कुरकुरा खाना चाहते हैं तो सूजी और आलू से बनने वाला फ्राई स्नैक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट यह टेस्टी नाश्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा. खास बात यह है कि इसे आप घर पर बेहद कम समय में आसानी से तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि घर पर टेस्टी सूजी-आलू फ्राई कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

और पढ़ें

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 कप सूजी

3 उबले आलू

1/2 कप दही

1 बारीक कटा प्याज

2 बारीक कटी हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

फ्राई करने के लिए तेल

सबसे पहले उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर लें. एक बड़े बर्तन में सूजी, दही और थोड़ा-सा पानी मिलाकर 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए. अब इसमें मैश किए हुए आलू, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक डालकर मिश्रण तैयार करें. तैयार मिश्रण से अपनी पसंद के अनुसार छोटी-छोटी टिक्की या रोल बना लें. एक कड़ाही में तेल गर्म करें और मध्यम आंच पर इन्हें सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. तैयार स्नैक को टिश्यू पेपर पर निकालें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए. गरमा-गरम सूजी आलू फ्राई नाश्ते को हरी चटनी, टोमैटो सॉस या चाय के साथ परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

सूजी को दही और पानी के साथ कम से कम 10 मिनट के लिए जरूर भिगोएं, ताकि वह अच्छी तरह फूल जाए और नाश्ता कुरकुरा बने.

मिश्रण बहुत पतला न रखें. अगर घोल ज्यादा ढीला होगा तो टिक्की या रोल बनाते समय टूट सकते हैं.

अगर मिश्रण ज्यादा गीला लगे तो उसमें थोड़ा-सा सूजी मिलाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें.

तेल को पहले अच्छी तरह गर्म कर लें, फिर मीडियम गैस पर ही फ्राई करें. तेज आंच पर नाश्ता बाहर से जल्दी ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से अच्छी तरह नहीं पकेगा.

---- समाप्त ----