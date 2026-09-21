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Besan Chakli Recipe: बाजार जैसी कुरकुरी और चटपटी चकली अब बनाएं घर पर, नोट करें आसान रेसिपी

Besan Chakli Recipe: आज हम आपको बेसन और चावल के आटे से बाजार जैसी चकली घर पर बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. इसका क्रिस्पी और चटपटा स्वाद आपके शाम की चाय का मजा कई गुना बढ़ा देगा.

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बाजार जैसी चकली बनाएं घर पर (Photo-ITG)
बाजार जैसी चकली बनाएं घर पर (Photo-ITG)

Besan Chakli Recipe: शाम की चाय के साथ अगर कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने का मन हो तो चकली एक बढ़िया ऑप्शन है. चकली का कुरकुरा स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. बाजार में कई तरह की चकली आसानी से मिल जाती है लेकिन आप इसे घर पर बनाते हैं तो अपने स्वाद के हिसाब से मसाले कम या ज्यादा कर सकते हैं. आज हम आपको बेसन और चावल के आटे से बाजार जैसी क्रिस्पी और चटपटी चकली बनाना बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. 

इसे बनाकर आप कई दिनों तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं और जब मन करे चाय के साथ इसका आनंद ले सकते हैं. तो अगर आप भी कुछ नया और टेस्टी स्नैक घर पर बनाना चाहते हैं तो बेसन चकली ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं बेसन से क्रिस्पी और टेस्टी चकली बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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2 कप बेसन
1 कप चावल का आटा
1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
¼ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर
½ छोटी चम्मच अजवाइन
1 बड़ा चम्मच तिल
2 बड़े चम्मच घी या तेल (मोयन के लिए)
नमक स्वादानुसार
पानी जरूरत के अनुसार
तेल तलने के लिए

बेसन चकली बनाएंगे कैसे?

  1. बेसन चकली बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में बेसन, चावल का आटा, तिल, अजवाइन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें मोयन के लिए घी या तेल डालें और हाथों से अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि घी आटे में अच्छी तरह मिल जाए.
  2. इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंध लें. ध्यान रखें कि आटा बहुत ज्यादा नरम न हो, वरना चकली का शेप बनाने में परेशानी हो सकती है. आटा तैयार होने के बाद इसे कुछ देर के लिए ढककर रख दें.
  3. अब चकली मेकर में स्टार शेप वाली प्लेट लगाएं और उसमें तैयार आटा भर दें. एक प्लास्टिक शीट या बटर पेपर पर हल्का सा तेल लगाएं. इसके बाद चकली मेकर की मदद से गोल-गोल चकली बनाएं. चकली बनाते समय ध्यान रखें कि इसका आकार एक जैसा रहे और चकली टूटे नहीं.
  4. अब एक कड़ाही में तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें. तेल ज्यादा तेज गर्म न हो, वरना चकली बाहर से जल्दी ब्राउन हो सकती है और अंदर से कच्ची रह सकती है. तेल गर्म होने पर चकली को सावधानी से कड़ाही में डालें और दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें.
  5. तली हुई चकली को टिश्यू पेपर पर निकाल लें, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो निकल जाए. चकली को पूरी तरह ठंडा होने दें. 
  6. इसके बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें. इस तरह आप घर पर आसानी से बेसन की क्रिस्पी और टेस्टी चकली तैयार कर सकते हैं.
---- समाप्त ----
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