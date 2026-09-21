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'सत्ता में आने से काम बढ़ा, मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ रहे...', बंगाल में RSS का नया कार्यालय

RSS के इस नये दफ्तर का उद्घाटन इसी सप्ताह किया जाएगा. आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की मौजूदगी में होने वाले उद्घाटन समारोह में राज्य के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और स्वयंसेवक शामिल होने वाले हैं. यह कदम बंगाल में आरएसएस की बढ़ती सक्रियता को रेखांकित करता है.

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पश्चिम बंगाल में संघ का नया दफ्तर बनकर तैयार है. (Photo: ITG)
पश्चिम बंगाल में संघ का नया दफ्तर बनकर तैयार है. (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल में आरएसएस का नया ऑफिस तैयार हो गया है. जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा. राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आरएसएस के लिए संगठन से जुड़े काम बढ़ गए हैं. संघ के मुताबिक अब बंगाल में मुस्लिम स्कॉलर्स भी आरएसएस से जुड़ रहे हैं. संघ को लगातार फोन कर रहे हैं. इसलिए संघ को नए ऑफिस की जरूरत है.  

इसे ध्यान में रखते हुए संगठन के लिए न्यू टाउन में एक नया ऑफिस बनाया गया है. ‘केशव स्मृति’ नाम का यह चार मंजिला भवन 26 सितंबर को उद्घाटन के लिए तैयार है. आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले इसका उद्घाटन करेंगे. नया दफ्तर न्यू टाउन के एक्शन एरिया 2D में स्थित है. 

पहले संघ का कामकाज उत्तरी कोलकाता के अभेदानंद रोड स्थित 'केशव भवन' से होता था; लेकिन वहां जगह कम होने की वजह से कर्मचारियों को दिक्कतें होती थीं. इसलिए संगठन के लिए न्यू टाउन में एक नया ऑफिस बनाया गया है. 

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आरएसएस के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से संघ का काम काफ़ी बढ़ गया है. यहां तक कि मुस्लिम स्कॉलर्स भी आरएसएस से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं ऐसे में नई इमारत की जरूरत है. 

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आरएसएस के राष्ट्रीय नेताओं को पहले कोलकाता एयरपोर्ट से ‘केशव भवन’ तक लंबा सफर तय करना पड़ता था. अब न्यू टाउन स्थित कार्यालय एयरपोर्ट के करीब होने से अन्य राज्यों से आने वाले नेताओं के लिए कार्यक्रमों में शामिल होना आसान हो जाएगा. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी. आरएसएस ने पिछले ही साल अपनी स्थापना का सौवां वर्ष मनाया है. बंगाल में लंबे समय से सक्रिय संघ अब बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ अपनी गतिविधियों को और प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.  नया कार्यालय न केवल जगह की कमी दूर करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में संगठनात्मक विस्तार के लिए मजबूत आधार भी तैयार करेगा. 

होसबाले की मौजूदगी में होने वाले उद्घाटन समारोह में राज्य के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और स्वयंसेवक शामिल होने वाले हैं. यह कदम बंगाल में आरएसएस की बढ़ती सक्रियता को रेखांकित करता है. 
 

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