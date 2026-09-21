दिल्ली के कालकाजी में पार्किंग को लेकर खूनी झड़प, एक शख्स की मौत, दूसरा घायल, अब CCTV खंगाल रही है पुलिस

दिल्ली के कालकाजी इलाके में देर रात दो पक्षों के बीच हुई झड़प में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया. घटना L-8, ग्राउंड फ्लोर, कालकाजी की बताई जा रही है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 19 और 20 सितंबर की दरम्यानी रात करीब 12:03 बजे झगड़े की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही कालकाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

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पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि L-8, कालकाजी के ग्राउंड फ्लोर और तीसरी मंजिल पर रहने वाले लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई. झड़प में घायल मंजीत सिंह उर्फ बंटी और उसके भाई दिलबाग सिंह को इलाज के लिए AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मंजीत सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि दिलबाग सिंह का इलाज चल रहा है.

मृतक मंजीत सिंह के छोटे भाई दिलबाग सिंह ने घटना को लेकर बताया कि वह घर पर था, तभी उसे फोन आया कि उसकी मां का कुछ लोगों से झगड़ा हो गया है. उसे बताया गया कि मां को अंदर ले जाकर पार्किंग एरिया में पीटा जा रहा है. इसके बाद वह अपनी बहन के साथ मौके पर पहुंचा. दिलबाग के मुताबिक, वहां उसका भाई सड़क पर पड़ा था और उसके कपड़े फटे हुए थे.

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दिलबाग सिंह का आरोप है कि जब उसने महिलाओं को रोकने की कोशिश की तो वे सभी उसकी तरफ आ गईं. इसी दौरान उसकी बहन उसे बचाने के लिए आगे आई. दिलबाग के मुताबिक, इस झड़प में करीब पांच से छह लोग शामिल थे. उसने यह भी बताया कि वह उनमें से एक व्यक्ति को जानता है, जिसका नाम राज्जी बताया गया है. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है.

ANI के मुताबिक, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और बाद में AIIMS ट्रॉमा सेंटर जाकर घायलों की स्थिति की जानकारी ली. अस्पताल में मंजीत सिंह उर्फ बंटी की मौत की पुष्टि हुई. वहीं, दिलबाग सिंह का उपचार जारी है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना में शामिल लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गठित टीमें घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं. पुलिस का उद्देश्य झड़प में शामिल सभी लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ना है. मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की जांच के बाद ही झगड़े की पूरी वजह और घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो सकेगी.

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