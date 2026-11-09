Bihari Aloo Pitha Recipe: आलू की पूरी छोड़ें, इस बार बनाएं बिहार का फेमस आलू पीठा, स्वाद है लाजवाब

Bihari Aloo Pitha Recipe: सुबह नाश्ते में अगर आप हर दिन पोहा, पराठा, उपमा या चीला खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग व टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार बिहार की पारंपरिक डिश आलू पीठा ट्राई कर सकते हैं. यह खाने में टेस्टी होने के साथ बनाने में भी काफी आसान है. चावल के आटे से तैयार होने वाले इस पीठे के अंदर मसालेदार आलू की स्टफिंग भरी जाती है जो इसके स्वाद को और बढ़ा देती है.

और पढ़ें

खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए घर में मौजूद साधारण चीजों की ही जरूरत होती है. आप इसे सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इसका स्वाद पसंद आएगा. आइए जानते हैं घर पर बिहारी स्टाइल आलू पीठा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 कप चावल का आटा

4-5 मीडियम साइज उबले हुए आलू

1 छोटी चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

½ छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटी चम्मच गरम मसाला

नमक स्वादानुसार

तेल जरूरत के अनुसार

हरा धनिया बारीक कटा हुआ

आलू पीठा बनाएं कैसे?

सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म करें. इसमें थोड़ा नमक डालें. अब धीरे-धीरे चावल का आटा डालते हुए मिलाएं. इसे अच्छी तरह गूंथकर नरम आटा तैयार कर लें. ध्यान रखें कि आटे में गांठें न पड़ें. इसके बाद इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दें. अब उबले हुए आलू को छीलकर एक बर्तन में अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालें. साथ ही थोड़ा हरा धनिया मिलाकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. अब चावल के आटे से छोटी-छोटी लोइयां बना लें. इन्हें हाथों से हल्का फैलाएं और बीच में आलू की तैयार स्टफिंग रखें. इसके बाद किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें. पीठे को हल्का चपटा आकार दे दें, ताकि यह आसानी से पक सके. अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल लगाएं. तैयार पीठों को तवे पर रखें और धीमी से मध्यम आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें. जरूरत के हिसाब से थोड़ा तेल लगाते रहें. जब पीठे दोनों तरफ से हल्के सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं तो इन्हें प्लेट में निकाल लें. गरमागरम आलू पीठा तैयार है. इसे हरी चटनी, टमाटर सॉस या दही के साथ परोस सकते हैं. सुबह के नाश्ते में अदरक वाली चाय के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. सर्दियों में घर पर यह बिहारी रेसिपी जरूर ट्राई करें.

---- समाप्त ----