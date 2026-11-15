Amla Mukhwas Recipe: चुकंदर और आंवले से घर पर बनाएं बाजार जैसा आंवला मुखवास, नोट करें आसान रेसिपी

Amla Mukhwas Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजे और हरे-हरे आंवले मिलने लगते हैं. आंवला सेहत के लिहाज से काफी पसंद किया जाता है. यही वजह है कि इस मौसम में लोग इससे अचार, मुरब्बा, चटनी और जूस जैसी कई चीजें बनाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी आंवले का मुखवास ट्राई किया है? यह खाने के बाद मुंह का स्वाद बदलने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

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आंवला मुखवास को आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. इसमें आंवले के साथ चुकंदर, अदरक और कई तरह के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. इसका स्वाद हल्का खट्टा, मीठा और चटपटा होता है. इसे खाने के बाद, सफर के दौरान या जब कुछ चटपटा खाने का मन हो, तब खा सकते हैं. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ती. तो आइए जानते हैं घर पर आंवला मुखवास बनाने की आसान रेसिपी.

500 ग्राम आंवला

1 छोटा चुकंदर

1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

1 छोटी चम्मच सौंफ

1 छोटी चम्मच जीरा

आधा छोटी चम्मच काली मिर्च

2 चुटकी हींग

1 छोटी चम्मच चाट मसाला

आधा छोटी चम्मच काला नमक

आधा छोटी चम्मच सादा नमक

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1 छोटी चम्मच मिश्री पाउडर

1 छोटी चम्मच भुने हुए तिल

घर पर आंवला मुखवास कैसे बनाएं?

सबसे पहले आंवलों को पानी से अच्छी तरह धो लें. अब इन्हें कद्दूकस कर लें और गुठलियां अलग कर दें. इसके बाद चुकंदर को छीलकर कद्दूकस कर लें. एक बड़े बर्तन में कद्दूकस किया हुआ आंवला और चुकंदर डालें. अब इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक मिलाएं. अब एक छोटी कढ़ाई में सौंफ, जीरा और काली मिर्च डालकर हल्का भून लें. जब मसालों से खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें. ठंडा होने पर इन्हें दरदरा पीस लें. तैयार मसाले को आंवले और चुकंदर के मिश्रण में डाल दें. इसके बाद इसमें हींग, चाट मसाला, काला नमक, सादा नमक और मिश्री पाउडर मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. अब इस मिश्रण को किसी साफ थाली या कपड़े पर पतली परत में फैलाकर धूप में सुखाने के लिए रख दें. इसे करीब 2 से 3 दिन तक धूप में सुखाएं. दिन में एक-दो बार इसे उलट-पलट करते रहें, ताकि मिश्रण अच्छी तरह सूख जाए. जब आंवले का मिश्रण पूरी तरह सूख जाए और हाथ में लेने पर चिपके नहीं, तो इसमें भुने हुए तिल मिला दें. इस तरह आपका खट्टा-मीठा और चटपटा आंवला मुखवास तैयार है.

आंवला मुखवास को कैसे करें स्टोर?

आंवला मुखवास को पूरी तरह सूखने के बाद ही साफ और एयरटाइट डिब्बे में भरें. इसे नमी से दूर रखें और निकालने के लिए हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. अगर मुखवास में नमी, फफूंदी या खराब गंध नजर आए तो इसे न खाएं.

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