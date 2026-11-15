Amla Mukhwas Recipe: चुकंदर और आंवले से घर पर बनाएं बाजार जैसा आंवला मुखवास, नोट करें आसान रेसिपी

Amla Mukhwas Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजे और हरे-हरे आंवले मिलने लगते हैं. आंवला सेहत के लिहाज से काफी पसंद किया जाता है. यही वजह है कि इस मौसम में लोग इससे अचार, मुरब्बा, चटनी और जूस जैसी कई चीजें बनाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी आंवले का मुखवास ट्राई किया है? यह खाने के बाद मुंह का स्वाद बदलने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है.
आंवला मुखवास को आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. इसमें आंवले के साथ चुकंदर, अदरक और कई तरह के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. इसका स्वाद हल्का खट्टा, मीठा और चटपटा होता है. इसे खाने के बाद, सफर के दौरान या जब कुछ चटपटा खाने का मन हो, तब खा सकते हैं. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ती. तो आइए जानते हैं घर पर आंवला मुखवास बनाने की आसान रेसिपी.
500 ग्राम आंवला
1 छोटा चुकंदर
1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
1 छोटी चम्मच सौंफ
1 छोटी चम्मच जीरा
आधा छोटी चम्मच काली मिर्च
2 चुटकी हींग
1 छोटी चम्मच चाट मसाला
आधा छोटी चम्मच काला नमक
आधा छोटी चम्मच सादा नमक
1 छोटी चम्मच मिश्री पाउडर
1 छोटी चम्मच भुने हुए तिल
आंवला मुखवास को पूरी तरह सूखने के बाद ही साफ और एयरटाइट डिब्बे में भरें. इसे नमी से दूर रखें और निकालने के लिए हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. अगर मुखवास में नमी, फफूंदी या खराब गंध नजर आए तो इसे न खाएं.