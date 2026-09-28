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'भक्ति के नाम पर शोर क्यों?' हनुमान मंदिर के लाउड भजन सुन भड़के अल्लू अर्जुन के भाई, दर्ज कराई शिकायत

अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू शिरीष ने हैदराबाद के हनुमान मंदिर में रात 2 बजे तक DJ बजने की शिकायत की. विवाद बढ़ने पर बोले- मैं भी हनुमान भक्त हूं, यह भक्ति नहीं सिविक सेंस का मामला है.

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अल्लू शिरिष ने हनुमान मंदिर के गाने से दिक्कत, दी सफाई (Photo: Screengrab)
अल्लू शिरिष ने हनुमान मंदिर के गाने से दिक्कत, दी सफाई (Photo: Screengrab)

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के छोटे भाई और एक्टर अल्लू शिरीष इन दिनों एक अलग ही वजह से चर्चा में हैं. हैदराबाद के एक हनुमान मंदिर में देर रात तक तेज आवाज में DJ बजने से एक्टर परेशान हो गए और उन्होंने सीधे पुलिस से शिकायत कर दी. मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. कुछ लोगों ने उनकी शिकायत पर सवाल उठाए, जिसके बाद अब शिरीष ने साफ कर दिया है कि उनका मुद्दा धर्म या भक्ति नहीं, बल्कि देर रात होने वाला शोर है.

एक्टर ने कहा कि वह खुद धार्मिक हैं और भगवान हनुमान में आस्था रखते हैं, लेकिन रात 2 बजे DJ बजाना भक्ति नहीं है. उनका कहना है कि इस तेज आवाज से आसपास रहने वाले बुजुर्गों, बच्चों और कामकाजी लोगों को काफी परेशानी हो रही थी.

अल्लू शिरीष ने तोड़ी चुप्पी

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अल्लू शिरीष ने X पर मंदिरों में अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी बात रखी. उन्होंने लिखा- दोस्तों, मैं खुद धार्मिक हूं और भगवान हनुमान की पूजा करता हूं. लेकिन रात 2 बजे DJ सेटअप के साथ तेज आवाज में म्यूजिक बजाना भक्ति नहीं है. मैंने जो शिकायत की है, वह नागरिक जिम्मेदारी यानी सिविक सेंस को लेकर है, न कि भक्ति को लेकर. समझने के लिए धन्यवाद.

एक्टर ने अपनी पोस्ट में साफ किया कि उन्हें पूजा-पाठ से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि देर रात तेज आवाज में म्यूजिक बजने से परेशानी है. 

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हनुमान मंदिर में रात 2-3 बजे तक बज रहा था लाउड म्यूजिक

दरअसल, अल्लू शिरीष ने हैदराबाद के विनोबा नगर स्थित एक हनुमान मंदिर में देर रात तक तेज आवाज में म्यूजिक बजने की शिकायत की थी. यह मंदिर उनके घर के पास शैकपेट इलाके में स्थित है. एक्टर के मुताबिक, पिछले कई दिनों से मंदिर में रात 2 से 3 बजे तक तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि आवाज तय सीमा से ज्यादा थी और आसपास रहने वाले लोगों को इससे परेशानी हो रही थी.

शिरीष ने हैदराबाद सिटी पुलिस को टैग करते हुए लिखा था कि वह अपर्णा वन, शैकपेट के निवासी हैं और इस मामले में फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में पहले ही शिकायत कर चुके हैं. 

 

गणेश विसर्जन खत्म, फिर भी नहीं रुका DJ! 

अल्लू शिरीष ने अपनी शिकायत में यह भी बताया था कि स्थानीय लोगों से गणेश विसर्जन के चलते 25 सितंबर तक शोर सहने को कहा गया था. लेकिन त्योहार खत्म होने के बाद भी तेज आवाज में म्यूजिक बजना बंद नहीं हुआ. एक्टर ने लिखा कि उनकी सोसायटी में कई बुजुर्ग, बच्चे और नौकरीपेशा लोग रहते हैं, जिन्हें देर रात होने वाले शोर से परेशानी हो रही है. उनके मुताबिक, स्थानीय निवासी पहले भी कई बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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इसके बाद उन्होंने पुलिस से मामले में दखल देने की अपील की.

शिरीष की शिकायत पर हैदराबाद पुलिस का जवाब

अल्लू शिरीष की पोस्ट पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने भी प्रतिक्रिया दी. पुलिस ने बताया कि मामले को जरूरी कार्रवाई के लिए फिल्म नगर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है. पुलिस ने लिखा, "सर, मामले को जरूरी कार्रवाई के लिए फिल्म नगर के SHO के साथ साझा किया गया है." इस पर शिरीष ने जवाब देते हुए लिखा, "बहुत-बहुत धन्यवाद."

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके बाद स्थानीय पुलिस अधिकारियों को इलाके का निरीक्षण करने और मंदिर आयोजकों से म्यूजिक की आवाज कम करने के लिए कहने को कहा गया. हैदराबाद में सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने के लिए जरूरी अनुमति लेना अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन होने पर हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है.

कौन हैं अल्लू शिरीष?

अल्लू शिरीष तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के छोटे भाई और फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद के बेटे हैं. उन्होंने साल 2013 में फिल्म गौरवम से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद वह Kotha Janta, Srirastu Subhamastu, Okka Kshanam और Urvasivo Rakshasivo जैसी फिल्मों में नजर आए. उन्हें आखिरी बार साल 2024 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म Buddy में देखा गया था.

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