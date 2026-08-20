Gas Saving Tips: अब होगी बचत! नीली की जगह पीली निकल रही है गैस की लौ तो तुरंत करें ये एक काम, महीनों चलेगा सिलेंडर

रसोई में खाना बनाते समय अगर आपने ध्यान दिया हो तो कई बार गैस चूल्हे की लौ नीली दिखने के बजाय पीली या नारंगी जलने लगती है. अक्सर लोग इसे सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं लेकिन यह आपकी जेब और सेहत दोनों के लिए नुकसानदेह है. गैस की पीली लौ का सीधा मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं पा रहा है जिससे न सिर्फ गैस की भारी बर्बादी होती है बल्कि बर्तन भी तली से काले होने लगते हैं.

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इसका मुख्य कारण चूल्हे के बर्नर और एयर होल्स में तेल, धूल या खाने की गंदगी का जमना होता है. आइए जानते हैं चूल्हे के उन 3 मुख्य हिस्सों के बारे में जिनकी तुरंत सफाई करके आप गैस की लौ को वापस नीली और तेज कर सकते हैं.

आग की लौ के पीछे की साइंस

गैस स्टोव की लौ नेचुरल गैस और ऑक्सीजन के बीच होने वाली जलने की प्रक्रिया (कंबशन रिएक्शन) का दिखाई देने वाला नतीजा है. लौ का रंग सीधे तौर पर यह बताता है कि यह प्रक्रिया कितनी अच्छी तरह पूरी हुई है.

नीली लौ: पूरी तरह जलना (कम्प्लीट कंबशन)

जब गैस पूरी तरह जलती है, यानी ईंधन और ऑक्सीजन का सही अनुपात होता है तो लौ नीली जलती है. जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भाप बनती है जो दोनों ही नुकसानदायक नहीं हैं.

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ये है अच्छी तरह जल रही नीली लौ की पहचान

सभी बर्नर पोर्ट पर एक जैसी और स्थिर लौ

गहरे नीले रंग का कोन बनना जिसके चारों ओर हल्के नीले रंग की बाहरी लौ हो.

शांत हवा में बहुत कम टिमटिमाना

एक साफ और निश्चित आकार जो बर्नर से ऊपर नहीं उठता

पीली या नारंगी लौ का कारण

गैस चूल्हे की लौ का नारंगी या पीला होना इस बात का संकेत है कि गैस और ऑक्सीजन का सही मिश्रण नहीं बन पा रहा है. जब गैस और ऑक्सीजन का संतुलन सही नहीं होता, जैसे बहुत ज्यादा गैस, बहुत कम ऑक्सीजन, या हवा का बहाव ठीक न होना... तो ऐसी स्थिती में कंबशन की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है और लौ पीली या नारंगी रंग की दिखती है क्योंकि बिना जले कार्बन के कण गर्म होने पर चमकने लगते हैं.

पीली लौ ठीक करने के लिए तुरंत साफ करें ये 3 चीजें

गैस बर्नर के छोटे छेद साफ करें: खाना बनाते समय दाल, दूध या तेल उबलकर बर्नर के बारीक छेदों में जमा हो जाता है जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है. बर्नर को निकालकर सिरके और बेकिंग सोडा के घोल में 15 मिनट भिगोकर रखें और सेफ्टी पिन या पुराने टूथब्रश से सभी छेदों की गंदगी बाहर निकालें.

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एयर वेंट / मिक्सिंग ट्यूब की सफाई है जरूरी: गैस चूल्हे के नीचे बर्नर पाइप के पास एक छोटा सा एयर वेंट होता है जो गैस के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करता है. जब इसमें जाले, धूल या चिकनाई जम जाती है तो गैस को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और लौ पीली जलने लगती है. सूती कपड़े या पतले ब्रश से इस वेंट को अच्छे से साफ करें.

गैस पाइप और नोजल को भी करें चेक: बर्नर के ठीक नीचे मौजूद छोटे नोजल में कई बार कार्बन या कचरा फंस जाता है. चूल्हा बंद करके, पाइप की तरफ से हल्की हवा दें या बारीक सुई की मदद से नोजल के मुहाने पर जमी कार्बन की परत को ध्यान से साफ करें. इससे गैस का दबाव सही होगा और लौ तुरंत नीली हो जाएगी.

गैस स्टोव की नारंगी लौ सिर्फ दिखने की बात नहीं है. ये सुरक्षा से जुड़ा एक संकेत है जिसकी जांच होनी चाहिए. अगर सफाई से भी गैस की लौ ठीक नहीं हो रही है तो आपको तुरंत इसे मैकेनिक के पास ले जाना चाहिए.

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