scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Gas Saving Tips: अब होगी बचत! नीली की जगह पीली निकल रही है गैस की लौ तो तुरंत करें ये एक काम, महीनों चलेगा सिलेंडर

Gas Saving Tips: अगर आपके घर के चूल्हे में भी गैस ठीक से नहीं जल रही है या फिर नीले की जगह पीली लौ निकल रही है तो फिर आपको तुरंत गैस के ये तीन हिस्से चेक करने चाहिए और उसे साफ भी करना चाहिए. इससे आपकी गैस भी बचेगी और पैसे भी.

Advertisement
X
ऐसे बताएं गैस (Photo: ITG)
ऐसे बताएं गैस (Photo: ITG)

रसोई में खाना बनाते समय अगर आपने ध्यान दिया हो तो कई बार गैस चूल्हे की लौ नीली दिखने के बजाय पीली या नारंगी जलने लगती है. अक्सर लोग इसे सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं लेकिन यह आपकी जेब और सेहत दोनों के लिए नुकसानदेह है. गैस की पीली लौ का सीधा मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं पा रहा है जिससे न सिर्फ गैस की भारी बर्बादी होती है बल्कि बर्तन भी तली से काले होने लगते हैं.

इसका मुख्य कारण चूल्हे के बर्नर और एयर होल्स में तेल, धूल या खाने की गंदगी का जमना होता है. आइए जानते हैं चूल्हे के उन 3 मुख्य हिस्सों के बारे में जिनकी तुरंत सफाई करके आप गैस की लौ को वापस नीली और तेज कर सकते हैं.

आग की लौ के पीछे की साइंस 

सम्बंधित ख़बरें

High Protein Roti (Photo: ITG)
High Protein Roti: साधारण रोटी को बनाएं प्रोटीन का खजाना! आटे में मिलाएं ये 9 देसी चीजें, स्वाद भी रहेगा नंबर 1
Badam Alternative Peanuts
हजार वाले बादाम की जगह खाएं ये सस्ती चीज, मिलेंगे उतने ही फायदे
Bhutte Ke Chilke Ke Uses
भुट्टा छील कूड़े में फेंक देते हैं छिलके? ऐसे करें यूज
britain salmonella outbreak one dead
ब्रिटेन में फैल रहा साल्मोनेला संक्रमण, मरीजों की संख्या 200 पार!
Door Lock Care Tips
बारिश में ताले में लग गई है जंग? आजमाएं ये 6 आसान तरीके

गैस स्टोव की लौ नेचुरल गैस और ऑक्सीजन के बीच होने वाली जलने की प्रक्रिया (कंबशन रिएक्शन) का दिखाई देने वाला नतीजा है. लौ का रंग सीधे तौर पर यह बताता है कि यह प्रक्रिया कितनी अच्छी तरह पूरी हुई है.

नीली लौ: पूरी तरह जलना (कम्प्लीट कंबशन)
जब गैस पूरी तरह जलती है, यानी ईंधन और ऑक्सीजन का सही अनुपात होता है तो लौ नीली जलती है. जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भाप बनती है जो दोनों ही नुकसानदायक नहीं हैं.

Advertisement

ये है अच्छी तरह जल रही नीली लौ की पहचान

सभी बर्नर पोर्ट पर एक जैसी और स्थिर लौ
गहरे नीले रंग का कोन बनना जिसके चारों ओर हल्के नीले रंग की बाहरी लौ हो.
शांत हवा में बहुत कम टिमटिमाना
एक साफ और निश्चित आकार जो बर्नर से ऊपर नहीं उठता

पीली या नारंगी लौ का कारण
गैस चूल्हे की लौ का नारंगी या पीला होना इस बात का संकेत है कि गैस और ऑक्सीजन का सही मिश्रण नहीं बन पा रहा है. जब गैस और ऑक्सीजन का संतुलन सही नहीं होता, जैसे बहुत ज्यादा गैस, बहुत कम ऑक्सीजन, या हवा का बहाव ठीक न होना... तो ऐसी स्थिती में कंबशन की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है और लौ पीली या नारंगी रंग की दिखती है क्योंकि बिना जले कार्बन के कण गर्म होने पर चमकने लगते हैं. 

पीली लौ ठीक करने के लिए तुरंत साफ करें ये 3 चीजें

गैस बर्नर के छोटे छेद साफ करें: खाना बनाते समय दाल, दूध या तेल उबलकर बर्नर के बारीक छेदों में जमा हो जाता है जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है. बर्नर को निकालकर सिरके और बेकिंग सोडा के घोल में 15 मिनट भिगोकर रखें और सेफ्टी पिन या पुराने टूथब्रश से सभी छेदों की गंदगी बाहर निकालें.

Advertisement

एयर वेंट / मिक्सिंग ट्यूब की सफाई है जरूरी: गैस चूल्हे के नीचे बर्नर पाइप के पास एक छोटा सा एयर वेंट होता है जो गैस के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करता है. जब इसमें जाले, धूल या चिकनाई जम जाती है तो गैस को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और लौ पीली जलने लगती है. सूती कपड़े या पतले ब्रश से इस वेंट को अच्छे से साफ करें.

गैस पाइप और नोजल को भी करें चेक: बर्नर के ठीक नीचे मौजूद छोटे नोजल में कई बार कार्बन या कचरा फंस जाता है. चूल्हा बंद करके, पाइप की तरफ से हल्की हवा दें या बारीक सुई की मदद से नोजल के मुहाने पर जमी कार्बन की परत को ध्यान से साफ करें. इससे गैस का दबाव सही होगा और लौ तुरंत नीली हो जाएगी.

गैस स्टोव की नारंगी लौ सिर्फ दिखने की बात नहीं है. ये सुरक्षा से जुड़ा एक संकेत है जिसकी जांच होनी चाहिए. अगर सफाई से भी गैस की लौ ठीक नहीं हो रही है तो आपको तुरंत इसे मैकेनिक के पास ले जाना चाहिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    दाहोद के सरकारी स्‍कूलों के क्‍या हैं असल हालात, देखें गुजरात आजतक |
    साउथ कोरिया के साथ खेला, किम को 'दोस्त' बनाकर क्या हासिल करना चाहते हैं ट्रंप? |
    बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे दोस्त, रास्ते में झगड़ा सुलझाने उतरे... कार सवारों ने गोलियां चला दीं, एक की मौत |
    गिटार, ड्रग्स, सेक्स और लड़कियों की फौज... कैसे नाकाम सिंगर बना अमेरिका का खूनी 'मसीहा' |
    मुर्दाघर में लाश, सिर पर जख्म, जिस्म पर खरोंच... ऐसे खुला बहू की हत्या का राज, सास ने रची थी खूनी साजिश |
    क्रिकेट में ऐसा पहली बार? 5-5 विकेट लेकर आधी-आधी काट ली मैच की गेंद |
    'कांग्रेस ने वंदे मातरम् के दो टुकड़े किए, राहुल के नेतृत्व में तुष्टीकरण की राजनीति', अमित शाह का वार |
    हमें चाइनीज मत बोलो, हम इंडियन हैं… अरुणाचल की बच्ची का ये वीडियो वायरल |
    थाने जाने की जरूरत नहीं! घर बैठे मिनटों में ऐसे करें ऑनलाइन FIR |
    जादवपुर यूनिवर्सिटी में SFI-ABVP समर्थकों के बीच झड़प से बढ़ा तनाव, कई घायल
    Advertisement