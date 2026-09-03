House Storage Tips: त्योहारों पर घर में फैल जाता है सामान? अपनाएं ये 7 स्मार्ट ट्रिक्स, हर कोना दिखेगा साफ-सुथरा

Small House Storage Tips for Festivals: त्योहार के समय घरों में रौनक भले ही बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ ही दूसरी परेशानिया भी घेर लेती हैं. इस समय घरों में मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही खाने के लिए नए बर्तन निकालने पड़ते हैं. घर को सजाने के समान से लेकर डेकोरेकशन की दूसरी चीजों को भी समेटना होता है. ऐसे में घरो को साफ-सुथरा और ठीक तरीके से रखना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान भी होते हैं.

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जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों में खासतौर पर मंदिर के साथ-साथ घर को लोग बड़े बेहतरीन तरीके सजाते हैं, घर के दरवाजों पर भी तोरण लगाते हैं. सजावट के अलावा घर में खास पकवान बनाए जाते हैं, मीठा, नमकीन के अलावा तरह-तरह की चीजें बनती हैं, जिसकी वजह से रसोई भी पूरी बिखर जाती है और आधा समय इनको समटने में ही निकल जाता है.

मगर सही स्टोरेज टिप्स की मदद से आप अपने घर को को त्योहारों के समय भी बिल्कुल साफ-सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हैं. मैजिकहोम के वाइस प्रेसिडेंट गणेशन विश्वनाथन ने घर को व्यवस्थित रखने के कुछ टिप्स शेयर किए हैं.

गणेशन विश्वनाथन के मुताबिक, सिर्फ ज्यादा सामान रखने की जगह बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि घर में पहले से मौजूद जगह का सही इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है. मल्टीफंक्शनल फर्नीचर से लेकर घर के उन कोनों तक, जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, कई आसान तरीके हैं जिनसे त्योहारों के दौरान घर को बिना ज्यादा सामान के साफ-सुथरा रखा जा सकता है.

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1. दीवारों की जगह का करें इस्तेमाल

त्योहारों के समय काफी सामान होता है और अक्सर फर्श पर ज्यादा जगह नहीं बची है. ऐसे में आप घर की दीवारों का इस्तेमाल कर सकते हैं. दीवारों को खाली न छोड़ें, बल्कि ऊंची अलमारियां, ओपन शेल्फ और ऊपर की तरफ बने स्टोरेज काफी सामान रखने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा दीवार की ओपन शेल्फ पर आप कुछ खूबसूरत त्योहार की डेकोरेशन भी कर सकते हैं, जो दिखने में भी अच्छा लगता है.

2. ऐसा फर्नीचर चुनें जिसमें स्टोरेज भी हो

घर में अलग-अलग स्टोरेज यूनिट रखने के बजाय ऐसे फर्नीचर का इस्तेमाल करें, जिसमें सामान रखने की जगह भी हो. बेड में भी स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप सामान रखने के लिए कर सकते हैं. ऐसे समय में स्टोरेज वाले बेड के अलावा ओटोमन, बेंच और अंदर से सामान रखने की जगह वाले सेंटर टेबल काफी काम आते हैं, खासकर छोटे घरों में इससे फर्श पर ज्यादा जगह घेरने से बचा जा सकता है.

3. डेकोरेशन से पहले करें थोड़ी सफाई

अक्सर घरों में लोग सोचते हैं कि पहले पहले सजावट कर लेते हैं और उसके बाद सफाई करेंगे. मगर त्योहार की सजावट करने से पहले रोजाना में काम न आने वाली चीजों को हटा देनी चाहिए. टेबल, किचन काउंटर और दूसरी सतहों पर रखा फालतू सामान पहले किसी व्यवस्थित जगह पर रख लेना चाहिए. इससे सजावट के लिए ज्यादा जगह मिलेगी और मेहमान आने पर घर संभालना भी आसान रहेगा.

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4. त्योहारों से पहले किचन को करें व्यवस्थित

त्योहारों पर रसोई में बहुत काम होता है, क्योंकि अलग-अलग तरीके की चीजें बनाई जाती है. इसकी वजह से गंदगी भी ज्यादा होती है और सामान भी फैलता है. किचन में बर्तन, सर्विंग प्लेट्स और दूसरे सामान का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ऐसे में ड्रॉअर ऑर्गनाइजर, कॉर्नर यूनिट और पुल-आउट स्टोरेज आपकी बहुत मदद करते हैं. एक जैसे सामान को एक साथ रखने से खाना बनाते और सर्व करते समय चीजें जल्दी मिल जाती हैं और सफाई से सारा काम भी हो जाता है.

5. त्योहार की सजावट के लिए अलग जगह बनाएं

डेकोरेशन की चीजों की जब जरूरत होती है तो वो मिलते नहीं है. ऐसे में आखिरी समय पर लोगों को नई चीजें खरीदनी पड़ जाती है. इसलिए एक बार इस्तेमाल करने के बाद जो चीजें बच जाती हैं, जैसे लाइट्स, मोमबत्तियां, सजावटी सामान और दूसरी फेस्टिव चीजों को एक ही जगह पर स्टोर करके रखना चाहिए. मगर लोगों को जहां जगह दिखाई देती है, वो चीजों को वहां पर रख देते हैं, जिसकी वजह से समय पर वो मिलती ही नहीं है.

6. रोजमर्रा का सामान नजरों से दूर रखें

त्योहार या किसी अहम दिन पर हर चीज को सामने रखकर दिखाना जरूरी नहीं है. बंद कैबिनेट और छिपा हुआ स्टोरेज रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के लिए बेहतरीन होता है. इससे एक तो घर में सामान बिखरा नहीं दिखाई देता है और कोना-कोना साफ और सुंदर दिखता है. खासतौर पर लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया में मेहमानों के आने पर यह तरीका काफी काम आता है.

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7. घर के एंट्रेंस को न करें नजरअंदाज

रसोई के अलावा घर का सबसे ज्यादा और जल्दी गंदा होने वाला कॉर्नर दरवाजा होता है. जैसे ही घर में मेहमानों का आना शुरू होता है, वैसे ही गेट बिखरने लगता है. मैनगेट को साफ-सुथरा रखने के लिए आप यहां शू कैबिनेट, दीवार पर हुक और स्टोरेज वाली बेंच रख सकते हैं. इससे जूते, बैग और दूसरी चीजें व्यवस्थित रहेंगी और घर का एंट्रेंस भी साफ दिखेगा.





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