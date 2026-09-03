एक्सरसाइज करने के बाद फूल जाती है सांस? डॉक्टर से जानें कब है खतरे की घंटी

शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है. डॉक्टर कहते हैं कि इसको किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन अगर एक्सरसाइज करते समय सांस ज्यादा फूल रही है तो फिर इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए. कब ये खतरे की घंटी है इस बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि व्यायाम करने के दौरान सांस तेजी क्यों आती है.

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व्यायाम के दौरान शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. इससे सांसें तेज आती है. ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो हर किसी के साथ होता है. तेज सांस आने के दौरान कुछ लोगों को ये भी लगता है कि उनकी सांस फूल रही है. अगर एक्सरसाइज के बाद आराम करने की स्थिति में भी ये हो रहा है तो फिर हो सकता है कि आपको कोई बीमारी है.

एक्सरसाइज क बाद कितने देर में सांस नॉर्मल हो जानी चाहिए

इस बारे में मूलचंद अस्पताल में पल्मनोलॉजी विभाग में डॉ. भगवान मंत्री ने Aajtak.in को बताया है. डॉ मंत्री कहते हैं कि एक्सरसाइज के बाद आमतौर पर 5 से 10 मिनट के बाद सांस की गति सामान्य हो जानी चाहिए. इतने देर के बाद सांस फूलती भी नहीं है. हल्की सैर या आसान वर्कआउट के बाद सांस 3 मिनट में सामान्य हो जाती है. कठिन एक्सरसाइज, रनिंग या भारी वजन उठान के बाद शरीर को रिकवर होने में 5 से 10 मिनट या इससे थोड़ा अधिक समय लग सकता है. ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की सांस इससे अधिक समय तक भी तेज चल रही है या फूल रही है तो ये कुछ बीमारियों का लक्षण हो सकता है.

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अस्थमा

एक ऐसी स्थिति है जहां एक्सरसाइद अस्थमा के लक्षणों को ट्रिगर करती है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट और खांसी शामिल हैं.

हार्ट में खराबी

अगर किसी को कोरोनी हार्ट डिजीज है तो फिर उस व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के काफी समय बाद तक तेज सांस चलना फिर सांस फूलने की समस्या हो सकती है. अगर आपको अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगे और साथ ही सीने में दर्द या जकड़न महसूस हो, तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए.

अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत करने पर सांस लेने में तकलीफ होने लगे, जैसे कि पार्किंग में चलना या कुछ सीढ़ियां चढ़ना, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. ये लक्षण दिल की बीमारी, फेफड़ों की बिगड़ती स्थिति का कारण हो सकते हैं.

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लंग्स की कोई बीमारी

अगर किसी व्यक्ति को लंग्स की कोई भी बीमारी है तो फिर उसको भी एक्सरसाइज करने के 12 से 15 मिनट बाद भी सांस फूलने या सांस तेज चलने की परेशानी हो सकती है.

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