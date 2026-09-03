scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kal Ka Rashifal 4 September 2026: कृष्ण जन्माष्टमी पर 2 राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता, पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 3 September 2026: कल खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है. आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी, इसलिए निवेश और लेनदेन में सावधानी रखें. लुभावने प्रस्तावों और प्रलोभन से बचें. करियर-कारोबार सामान्य रहेगा.

Advertisement
X
Kal Ka Rashifal 4 August 2026: आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी, इसलिए निवेश और लेनदेन में सावधानी रखें.
Kal Ka Rashifal 4 August 2026: आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी, इसलिए निवेश और लेनदेन में सावधानी रखें.

Kal Ka Rashifal 4 September 2026: कल शुक्रवार का दिन है.  इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा. ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलेगा. कुछ राशियों के लिए करियर और कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे, तो कुछ लोगों को धन के मामलों में सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कल का दिन कैसा रहेगा. 

मेष राशि

कल परिवार में सभी को साथ लेकर चलने में सफल रहेंगे. घर में सुख-शांति बढ़ेगी . जीवनस्तर में सुधार होगा. करियर और कारोबार में तेजी आएगी. पेशेवर मुलाकातों में उत्साह दिखाएंगे . नए अवसरों का लाभ उठाएंगे. धन-संपत्ति में वृद्धि के योग हैं. बचत पर जोर रहेगा . बैंकिंग से जुड़े काम पूरे होंगे. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. 

शुभ अंक: 3, 5, 6, 9
शुभ रंग: मरून
उपाय: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करें. उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप करें. 

वृषभ राशि

रचनात्मक कार्यों में उत्साह बना रहेगा. साहस और संपर्क का लाभ मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिल सकती है. करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी.  वित्तीय लाभ बढ़ेगा. लंबे समय से अटकी योजनाओं को गति मिल सकती है. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. प्रियजनों का भरोसा जीतेंगे.  रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. 

Advertisement

शुभ अंक: 4, 5, 6
शुभ रंग: ओपल व्हाइट
उपाय: जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं और पूजा-वंदना करें. 

मिथुन राशि

कल खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है. आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी, इसलिए निवेश और लेनदेन में सावधानी रखें. लुभावने प्रस्तावों और प्रलोभन से बचें. करियर-कारोबार सामान्य रहेगा. विदेश से जुड़े कामों में सक्रियता बढ़ सकती है. परिवार और प्रियजनों के साथ जरूरी संवाद बनाए रखें. भावनात्मक मामलों में धैर्य से काम लें. स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या व्यवस्थित रखना जरूरी होगा. 

शुभ अंक: 4, 5, 6
शुभ रंग: सिल्वर
उपाय: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करें.  धार्मिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें. 

कर्क राशि

आर्थिक मामलों में तेजी आएगी.  साख-सम्मान बढ़ेगा. पेशेवर क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे. लाभ उम्मीद से बेहतर रह सकता है. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता मिलेगी. नौकरी और कारोबार में तेजी से काम पूरा करेंगे. आय अच्छी बनी रहेगी.  बचत मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा . मन प्रसन्न रहेगा. 

शुभ अंक: 2, 4, 5, 6
शुभ रंग: पर्ल व्हाइट
उपाय: जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा करें, उन्हें दूध-दही, माखन-मिश्री का भोग लगाएं. 

सिंह राशि

कल विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के योग हैं. योग्यता और प्रतिभा का प्रभाव देखने को मिलेगा. पद-प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.  महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकते हैं. नौकरी-कारोबार में तेजी बनी रहेगी. पदोन्नति के संकेत भी मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.  सुविधाओं में वृद्धि होगी. सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी . परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य और मनोबल अच्छा रहेगा. 

Advertisement

शुभ अंक: 1, 4, 5, 7
शुभ रंग: चेरी रेड
उपाय: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करें. ध्यान और प्राणायाम करें .  जरूरतमंदों की मदद करें. 

कन्या राशि

कल जीवन में अनुकूलता बढ़ेगी. परिवार और करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा. कार्ययोजनाओं को गति मिलेगी .  करियर में सफलता के अवसर बढ़ेंगे. आर्थिक प्रबंधन बेहतर रहेगा . लाभ प्रतिशत ऊंचा रह सकता है. यात्रा के योग बन सकते हैं. घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे.  रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

शुभ अंक: 4, 5, 6
शुभ रंग: फिरोजी
उपाय: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण की पूजा करें.  धर्म-कर्म से जुड़े कार्य करें. 

तुला राशि

कल खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. कामकाज में सावधानी रखें .  जोखिम लेने से बचें. लेनदेन को लंबित न रखें. कार्यक्षेत्र में स्पष्टता बनाए रखें. करीबियों की सलाह आपके काम आ सकती है. रिश्तों में धैर्य और सामंजस्य बनाए रखें. भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी न करें. स्वास्थ्य से जुड़े संकेतों को नजरअंदाज न करें. 

शुभ अंक: 4, 5, 6
शुभ रंग: दूधिया
उपाय: जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें और पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें. 

वृश्चिक राशि

कल साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में अपनों का समर्थन प्राप्त होगा. कारोबार में आत्मविश्वास बढ़ेगा . महत्वपूर्ण मामलों में सफलता मिल सकती है. कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी. आर्थिक मामलों में अच्छे निर्णय ले पाएंगे. भूमि-भवन से जुड़े मामले आगे बढ़ सकते हैं. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे. स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. 

Advertisement

शुभ अंक: 3, 5, 6, 9
शुभ रंग: गहरा लाल
उपाय: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करें .  व्रत या सात्विक आहार का पालन करें. 

धनु राशि

कार्यक्षेत्र में निरंतरता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाएंगे. करियर और कारोबार में प्रदर्शन अच्छा रहेगा. हालांकि विरोधियों की सक्रियता बढ़ सकती है, इसलिए किसी पर जल्द भरोसा न करें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी .  निवेश में सावधानी जरूरी है. लेनदेन में स्पष्टता रखें. प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखें. स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम लाभकारी रहेंगे. 

शुभ अंक: 1, 3, 6
शुभ रंग: स्वर्णिम
उपाय: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करें . लापरवाही से बचते हुए धार्मिक कार्यों में मन लगाएं. 

मकर राशि

कल कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे. सहयोगियों का साथ मिलेगा . अनुभवियों की सलाह काम आएगी. करियर-कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षमता बढ़ेगी . आर्थिक मामलों पर फोकस रहेगा. लाभ प्रतिशत बेहतर हो सकता है. प्रेम और रिश्तों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा. प्रियजनों से मुलाकात होगी .  संबंधों में उमंग बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

शुभ अंक: 4, 5, 6, 8
शुभ रंग: समुद्री
उपाय: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण की पूजा करें.  अपनी कला व कौशल को निखारने का संकल्प लें. 

कुंभ राशि

परिवार के मामलों में सजगता से आगे बढ़ें. वरिष्ठों का सम्मान करें .  अपनों को नजरअंदाज न करें. सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. नौकरी और कारोबार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें. निजी खर्च और निवेश बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में संवाद बेहतर होगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. 

Advertisement

शुभ अंक: 4, 5, 6, 8
शुभ रंग: स्फटिक के समान
उपाय: जन्माष्टमी पर सिंहवाहिनी मां दुर्गा और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करें. चुनरी, पुष्प और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें. 

मीन राशि

कल सामाजिक स्थिति मजबूत होगी . प्रतिभा से लोगों को प्रभावित करेंगे. कार्यकुशलता बढ़ेगी.  व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रियता रहेगी. करियर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्यस्थल पर समय देने से लाभ मिलेगा. आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी.  लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रियजनों और मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा . मनोबल ऊंचा रहेगा. 

शुभ अंक: 3, 6, 9
शुभ रंग: वासंती
उपाय: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करें, भाईचारा बढ़ाएं .  जरूरतमंदों को भोजन कराएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Psychological Facts:  दोस्त बहुत, फिर भी अकेले! 20-30 की उम्र में क्यों सबसे ज्यादा महसूस होता है खालीपन? |
    एक्सरसाइज करने के बाद फूल जाती है सांस? डॉक्टर से जानें कब है खतरे की घंटी |
    मुस्लिम बुजुर्ग ने नंगे पैर देखी 'हनुमान अंश', नीम करोली बाबा के लिए दिखी आस्था, इमोशनल हुए फैन्स |
    भारत लौटे विदेशी इंवेस्टर्स! अगस्त में शेयर मार्केट में लगाए ₹29,000 करोड़, 2 साल की सबसे बड़ी खरीदारी |
    भारतीय शख्स ने नॉर्वे में बुजुर्गों की देखभाल पर कही ऐसी बात, सोशल मीडिया छिड़ी बहस |
    'श्मशान भी आते-जाते रहा करो', आजतक पर ऐसा क्यों बोले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, देखें |
    14 सालों बाद पूरी हुई मुराद! जेवर टोल प्लाजा पर Toll से मिलेगी मुक्ति, जमा करा लें ये डॉक्यूमेंट |
    कन्नौज में POCSO आरोपी का एनकाउंटर, चार दिन पहले कोर्ट से पुलिस कस्टडी से भागा था अंकुल |
    कनॉट प्लेस होगा व्हीकल फ्री? NDMC ने मांगा सुझाव, भड़के व्यापारी बोले- कारोबार चौपट हो जाएगा |
    ‘जय श्री राम बोलो आसिम भाई’, विशाल का पलटवार, एक्टर्स की लड़ाई में धर्म की एंट्री?
    Advertisement