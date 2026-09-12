Homemade Rice Flour: बाजार के महंगे आटे को कहें बाय! घर में रखे चावल से बनाएं शुद्ध और ताजा चावल का आटा, पूड़ी-कचौड़ी बनेंगी ज्यादा करारी

Homemade Rice Flour: बाजार में मिलने वाले पैकेटबंद चावल के आटे में कई बार मिलावट, नमी या पुरानापन होता है, जिससे स्नैक्स उतने कुरकुरे नहीं बनते जितना हम चाहते हैं. इसके अलावा यह काफी महंगा भी पड़ता है. अगर आप पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़े या डोसा को एकदम बाजार जैसा करारा और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो घर में रखे साधारण चावल से ही मिनटों में 100% शुद्ध, फ्रेश और बारीक चावल का आटा तैयार कर सकते हैं. ताजे बने चावल के आटे से बनी पूड़ी और कचौड़ी लंबे समय तक करारी बनी रहती हैं और तेल भी कम सोखती हैं.

और पढ़ें

सामग्री की जरूरत:

कोई भी सादा चावल (कच्चा चावल/अरवा चावल) - 2 कप

पानी - चावल धोने के लिए

ग्राइंडिंग जार (मिक्सी का छोटा या मीडियम जार)

बारीक छलनी (मैदा/आटा छानने वाली)

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:

चावल की सफाई: सबसे पहले अपनी पसंद का कोई भी कच्चा चावल (बसमती या नॉर्मल राइस) लें और उसे 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि धूल-मिट्टी निकल जाए.

सुखाना: धोए हुए चावल का सारा पानी छलनी से निकाल दें. अब एक साफ सूती कपड़े पर चावल को फैलाकर 30 से 40 मिनट के लिए पंखे की हवा में सुखाएं. ध्यान रखें कि चावल को धूप में नहीं सुखाना है, बस उसकी ऊपरी नमी खत्म होनी चाहिए.

पीसना : जब चावल छूने में सूखे लगें लेकिन अंदर हल्की नमी हो, तब उन्हें मिक्सी के सूखे जार में डालें. मिक्सी को रोक-रोक कर चलाते हुए एकदम बारीक पीस लें.

Advertisement

छानना: पिसे हुए चावल को बारीक छलनी (आटा छानने वाली छलनी) में डालकर अच्छी तरह छान लें.

दोबारा पीसना: छलनी के ऊपर जो भी मोटा चावल बचे, उसे वापस मिक्सी जार में डालकर बचे हुए चावलों के साथ फिर से बारीक पीस लें.

स्टोर करें: तैयार चावल के आटे को 5 मिनट के लिए कढ़ाई में बिना तेल/घी के धीमी आंच पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें ताकि बची हुई नमी निकल जाए. ठंडा होने पर इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में भर कर रखें. यह आटा महीनों तक खराब नहीं होगा.

---- समाप्त ----