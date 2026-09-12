फिल्म 'मैं ना रहा मेरा' का फर्स्ट लुक आउट, क्या पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम की हुई एंट्री? फैंस का सवाल

क्या अहंकार प्यार से बड़ा हो सकता है? यही सवाल 'मैं ना रहा मेरा' का मुख्य विषय है. यह एक आने वाली रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है, जिसमें अध्ययन सुमन और दिविता राय लीड रोल में है. इस फिल्म से दिविता राय एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही हैं.

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मेकर्स ने पहला मोशन पोस्टर जारी किया है, जिससे फिल्म की इमोशनल दुनिया की झलक मिलती है. इसकी शुरुआत एक गहरी आवाज से होती है जो पूछता है, 'क्या गुरूर इश्क से बड़ा हो सकता है?' यह सवाल उस कहानी का माहौल बनाता है जो प्यार, तड़प, दिल टूटने और अहंकार के बारे में है.

क्या है फिल्म की कहानी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'मैं ना रहा मेरा' राज नाम के एक युवा की कहानी है, जिसकी रोमांस के बारे में समझ 90 के दशक की क्लासिक लव स्टोरीज़ से प्रभावित है. एकतरफा प्यार में अपनी सिमरन को खोने के बाद, राज बारह साल बाद फिर उससे मिलता है. उनका दोबारा मिलना उन भावनाओं को वापस लाता है जिन्हें वह कभी पूरी तरह से भूल नहीं पाया था, और साथ ही उसे उनके अतीत से जुड़े दर्द का सामना करने पर मजबूर करता है.

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बॉलीवुड हंगमा में छपि रिपोर्ट के मुताबिक, 'अध्ययन सुमन ने कहा, 'मैं ना रहा मेरा' एक बहुत ही खास फिल्म है और मेरे दिल के बहुत करीब है. कभी-कभी, फिल्म बनाना ही अपने आप में एक कहानी बन जाती है! एक टीम के तौर पर काम करते हुए हमने जो 3 साल का सफर तय किया है, उसने हम सभी को बदल दिया है. दिविता राय एक नए कलाकार के तौर पर अपना खूबसूरत सफर शुरू कर रही हैं, और राहुल नायर ने हमें ऐसा म्यूजिक एल्बम दिया है जो सच में मुझे लगता है कि इस साल के सबसे बेहतरीन और दिल को छू लेने वाले एल्बम में से एक है.'

दिविता राय के लिए, यह फिल्म उनका पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है. अपने किरदार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरा किरदार कई तरह की भावनाओं से गुजरता है - कुछ खूबसूरत और कुछ बहुत मुश्किल - और एक एक्टर के तौर पर उस एहसास को समझना वाकई खास रहा है. मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस किरदार के सफर से जुड़ेंगे और इसमें अपनी भावनाओं की झलक देखेंगे.'

क्या आतिफ असलम का होगा सॉन्ग?

वहीं इसके मोशन पोस्टर पर सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना है कि इसके बैकग्राउंड में पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम की आवाज सुनाई दे रही है. एक यूजर ने कमेंट कर कहा, 'आतिफ इज बैक?'. वहीं एक यूजर ने लिखा, 'कृपया पब्लिसिटी के लिए आतिफ की आवाज का इस्तेमाल न करें. बस उनका वर्जन रिलीज करें.' वहीं एक यूजर ने कमेंट किया, 'ये तो आतिफ की आवाज है. मतलब सिर्फ नाम किसी और का रहेगा और आवाज आतिफ की बड़ा गाने खेल दिया.'

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खैर, अभी तक मेकर्स की तरफ से आतिफ असलम के इस फिल्म से जुड़े होने और उनकी बैकग्राउंड में आवाज को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है. हालांकि यूजर्स इसे आतिफ असलम से जोड़कर देख रहे हैं

अध्ययन सुमन द्वारा बनाई गई, धर्मेश संगानी द्वारा प्रोड्यूस की गई और अमित कसारिया द्वारा निर्देशित, 'मैं ना रहा मेरा' अपने लीड किरदारों के जरिए प्यार और रिश्तों की पेचीदगियों को दिखाएगी. फिल्म का टीजर 16 सितंबर, 2026 को जारी किया जाएगा.

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