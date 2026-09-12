scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'BRICS करेंसी लाने का कोई प्लान नहीं!' विदेश मंत्रालय ने डॉलर पर निर्भरता घटाने के बीच किया बड़ा बयान

BRICS देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और लेनदेन की लागत कम करने पर चर्चा जारी है. विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि फिलहाल कॉमन BRICS करेंसी लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

Advertisement
X
BRICS समिट के दौरान कॉमन करेंसी पर कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है
BRICS समिट के दौरान कॉमन करेंसी पर कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है

BRICS देशों की कॉमन ब्रिक्स करेंसी लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) सुधाकर दलेला ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल पर चर्चा जारी रहेगी. इसका मकसद लेनदेन की लागत कम करना और सीमा पार व्यापार को ज्यादा सुविधाजनक बनाना है.

नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दलेला ने कहा, 'फिलहाल BRICS में BRICS करेंसी को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है.' उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब BRICS के सदस्य देश आपसी व्यापार में सीमा पार भुगतान की व्यवस्था को मजबूत करने और लेनदेन की लागत कम करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं.

दलेला ने कहा कि BRICS देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के निपटारे पर चर्चा कोई नया विषय नहीं है और इस पर पिछले कुछ समय से बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्रा में भुगतान को द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है. इसका उद्देश्य मौजूदा वैश्विक भुगतान और निपटान प्रणाली को बदलना नहीं, बल्कि उसके पूरक के तौर पर काम करना है.

सम्बंधित ख़बरें

ब्रिक्स बाजार में मास्टर क्राफ्ट्समैन बिलाल खत्री का लाइव डेमो.(Photo:ITG)
BRICS सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों को भा गई बाग प्रिंट कला
Iran President Masoud Pezeshkian
'UAE या क्षेत्रीय देशों से समस्या नहीं, अमेरिकी ठिकाने असली मुद्दा हैं', ईरान के राष्ट्रपति ने कहा
BRICS Day one highlights (Photo: PTI)
मोदी-जिनपिंग की मुलाकात, दिल्ली डिक्लेरेशन, गाला डिनर... ब्रिक्स समिट के पहले दिन क्या-क्या हुआ
masoud pezeshkian
ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध की क्या स्थिति है? राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बताया
Modi Xi Jinping meeting
मोदी-जिनपिंग मुलाकात में PM ने दिए 3 'म्यूचुअल' मंत्र
Advertisement

दलेला ने कहा, 'हमारा मानना है कि स्थानीय मुद्रा में भुगतान द्विपक्षीय व्यापार में लेनदेन की लागत कम करने का एक व्यावहारिक तरीका है. इसे वैश्विक भुगतान और निपटान प्रणाली के पूरक के रूप में प्रोत्साहित किया गया है, जिससे देशों के बीच वैश्विक व्यापार को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.'

यह भी पढ़िएः BRICS से डॉलर को चुनौती? दिल्ली में ईरान ने बताया अमेरिका के खिलाफ अपना पूरा प्लान

नई दिल्ली घोषणा-पत्र में भी स्थानीय मुद्राओं का जिक्र

BRICS के नई दिल्ली घोषणा-पत्र में भी सदस्य देशों की स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल कर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़ी चर्चाओं का उल्लेख किया गया है. इसमें कहा गया कि इस दिशा में सदस्य देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान किया जाएगा और सभी देशों के लिए एक ही व्यवस्था लागू करने का दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता.

घोषणा-पत्र में BRICS Payment Task Force (BPTF) के काम का भी जिक्र किया गया. यह टास्क फोर्स सीमा पार भुगतान और मैसेजिंग चैनलों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी का स्टडी कर रही है. इसे ऐसी व्यावहारिक भुगतान व्यवस्था की दिशा में काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जो तेज, कम खर्चीली, ज्यादा सुलभ, कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित हो.

भारत की अध्यक्षता में 350 से ज्यादा बैठकें

Advertisement

दलेला ने बताया कि 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले भारत की अध्यक्षता में करीब आठ महीने तक विभिन्न स्तरों पर काम हुआ. इस दौरान अलग-अलग विषयों, मंत्रिस्तरीय बैठकों, कार्य समूहों, कारोबारी सत्रों और अन्य पहलों से जुड़ी 350 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं.

उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में दुनिया में जारी संघर्षों और आर्थिक अनिश्चितताओं के प्रभाव पर भी चर्चा हुई. नेताओं ने मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भूख लगी तो अन्नपूर्णा मंदिर के अन्न क्षेत्र पहुंच गया मुस्लिम युवक, काम की तलाश में निकला था मजदूर |
    भारत मंडपम में सजी MP के धार की दस्तकारी... BRICS सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों को भा गई बाग प्रिंट कला |
    पश्चिम बंगाल में संकट की घड़ी में डॉक्टर अरिजीत की मिसाल, बाढ़ के बीच कर रहे मरीजों का इलाज |
    'ताइवान को हथियार दिए तो रद्द होगी मुलाकात', चीन की अमेरिका को खुली चेतावनी |
    फिल्म 'मैं ना रहा मेरा' का फर्स्ट लुक आउट, क्या पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम की हुई एंट्री? फैंस का सवाल |
    'शिक्षा सिर्फ रोजी-रोटी कमाने के लिए नहीं...', नागौर में बोले RSS चीफ मोहन भागवत |
    Homemade Hyaluronic Acid Serum: गुलाब जल और ग्लिसरीन में ये चीज मिलाकर बनाएं हयालूरोनिक एसिड सीरम! घर पर मिलेगी कोरियन ग्लास स्किन |
    'UAE या क्षेत्रीय देशों से कोई समस्या नहीं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने असली मुद्दा हैं', ईरान के राष्ट्रपति ने आजतक से कहा |
    'तू बहुत बड़ा पत्रकार बन रहा...', बिजनौर में प्रधान पति ने YouTuber को पीटा, गांव की सड़क का वीडियो बनाना पड़ा भारी |
    'कर्मचारी कहां से लाएंगे...', तीन नगर निगमों के प्रस्ताव पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा
    Advertisement