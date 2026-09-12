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भूख लगी तो अन्नपूर्णा मंदिर के अन्न क्षेत्र पहुंच गया मुस्लिम युवक, काम की तलाश में निकला था मजदूर

सुबह घर से काम की तलाश में निकला मुस्लिम युवक शाम होने से पहले ही एक सुरक्षा जांच का हिस्सा बन गया. कई घंटे तक काम नहीं मिला, जेब में पैसे नहीं थे और पेट में भूख थी. किसी से रास्ता पूछते-पूछते वह अन्नपूर्णा मंदिर के अन्न क्षेत्र तक पहुंचा, जहां उसे उम्मीद थी कि कम से कम भूख तो मिट जाएगी. लेकिन चाकू देखकर सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक लिया.

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चाकू देखकर मचा हड़कंप.(Photo: Roushan Kumar/ITG)
चाकू देखकर मचा हड़कंप.(Photo: Roushan Kumar/ITG)

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास शनिवार को एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने कुछ देर के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हलचल जरूर मचा दी, लेकिन पूछताछ के बाद कहानी का एक दूसरा पहलू सामने आया. अन्नपूर्णा मंदिर के पास एक युवक को संदिग्ध मानकर सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा. उसके पास सब्जी काटने वाला चाकू था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को दशाश्वमेध थाने ले गई.

पूछताछ में युवक ने अपना नाम शाहिद जमाल सातपोखरी, निवासी मुगलसराय, चंदौली बताया. पुलिस के मुताबिक, वह मजदूरी करता है और शादी-पार्टियों में सब्जी तथा नॉनवेज काटने का काम भी करता है. शनिवार सुबह वह काम की तलाश में घर से पैदल निकला था. करीब 10 बजे तक उसे कोई काम नहीं मिला. जेब में पैसे नहीं थे और इस बीच उसे तेज भूख लग गई.

यह भी पढ़ें: मैनहोल से गाद नहीं, निकलीं बालू भरी बोरियां और लकड़ी का बुरादा... वाराणसी नगर निगम ने जताई साजिश की आशंका; FIR की तैयारी

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काम नहीं मिला तो युवक स्थानीय लोगों से रास्ता पूछते हुए अन्नपूर्णा मंदिर के अन्न क्षेत्र तक पहुंच गया. उसे उम्मीद थी कि वहां निशुल्क भोजन मिल जाएगा और उसकी भूख मिट जाएगी. लेकिन वहां सुरक्षाकर्मियों की नजर उसके पास मौजूद चाकू पर पड़ी और उसे संदिग्ध मानकर रोक लिया गया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और देखते ही देखते कई सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गईं.

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भूख से शुरू हुई कहानी, सुरक्षा जांच तक पहुंची

दशाश्वमेध एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी के मुताबिक, युवक से थाने में विस्तार से पूछताछ की गई. आसपास के CCTV कैमरे खंगाले गए. उसके घर और स्थानीय स्तर पर भी जानकारी जुटाई गई. उसके निवास स्थान के थाने की टीम ने परिजनों और गांव के प्रधान से पूछताछ की.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए IB, इंटेलिजेंस, LIU, ATS और CRPF की इंटेलिजेंस यूनिट ने भी युवक से पूछताछ की. स्थानीय लोगों से जानकारी लेने के साथ उसके मोबाइल का CDR भी खंगाला गया. पुलिस ने CCTNS और DCRB में भी उसका आपराधिक इतिहास तलाशा.

वाराणसी

जांच के बाद फिलहाल पुलिस के सामने ऐसा कोई विपरीत तथ्य नहीं आया, जिससे युवक की गतिविधियों को आपराधिक या किसी साजिश से जुड़ा माना जा सके. पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं मिला है. हालांकि, मामला काशी विश्वनाथ मंदिर के पास के अतिसंवेदनशील इलाके से जुड़ा होने के कारण जांच और सतर्कता जारी है.

चाकू की वजह भी बताई, काम की तलाश में निकला था युवक

पुलिस के अनुसार, युवक के पास मिला चाकू सब्जी काटने वाला था. पूछताछ में उसने बताया कि वह बीनकारी का काम करता है और खाली समय में सब्जी तथा नॉनवेज काटने का काम भी करता है. शनिवार को भी वह इसी तरह काम की तलाश में घर से निकला था.

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एक तरफ सुरक्षाकर्मियों की नजर में चाकू लिए मंदिर क्षेत्र में पहुंचा युवक जांच का विषय बन गया, तो दूसरी तरफ पूछताछ में सामने आया कि वह काम की तलाश में निकला एक मजदूर था, जिसे कई घंटे तक काम नहीं मिला और भूख लगने पर वह अन्नपूर्णा मंदिर के अन्न क्षेत्र तक पहुंच गया था.

फिलहाल, पुलिस की जांच में युवक के खिलाफ कोई आपराधिक तथ्य सामने नहीं आया है. स्थानीय टीम को सतर्क रखा गया है और दूसरे पहलुओं पर भी पड़ताल जारी है. इस पूरे मामले में सबसे अहम तस्वीर यही सामने आती है कि जिस युवक की मौजूदगी ने मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी थी, वह पूछताछ में भूख मिटाने के लिए अन्न क्षेत्र तक पहुंचा एक मजदूर निकला.

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