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'उसकी मूंछें बहुत छोटी थीं', मैनपुरी CO अशोक सिंह पर अखिलेश यादव का फिर तंज

दरअसल, एक प्रदर्शन के दौरान सीओ अशोक सिंह भड़क गए थे. उन्होंने अपनी वर्दी की नेमप्लेट दिखाते हुए मूंछों पर ताव देकर कहा था- "बना लो वीडियो, वायरल कर देना और अखिलेश यादव को दे देना."

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अखिलेश ने एक सवाल के जवाब में मैनपुरी सीओ पर तंज कसा (Photo- ITG)
अखिलेश ने एक सवाल के जवाब में मैनपुरी सीओ पर तंज कसा (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तैनात सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह का मूंछों पर ताव देने और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव नाम लेने का वीडियो वायरल होने के बाद सूबे की राजनीति लगातार गरमाई हुई है. सोशल मीडिया पर हमला बोलने के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार के सवाल पर चुटकी लेते हुए पुलिस अधिकारी पर फिर से तीखा तंज कसा है.

जब पत्रकार ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि "मैनपुरी CO अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे, इस पर आपका क्या कहना है?" तो सपा प्रमुख ने मुस्कुराते हुए चुटीले अंदाज में जवाब दिया, "उसकी मूंछें बहुत छोटी थीं." अखिलेश ने सीओ के सवाल पर कहा कि मूंछें हो तो नत्थूलाल कि तरह, छोटी मूंछ पर क्या ताव देना. अखिलेश यादव के इस हलके-फुल्के लेकिन करारे कटाक्ष से वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे.

​क्या था पूरा मामला?

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मामला मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या की घटना से जुड़ा है. पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जब पीड़ित परिवार और सपा समर्थक विरोध जता रहे थे, तब सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह परिजनों को समझा रहे थे. इसी बीच किसी ने उनका मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इस बात पर सीओ भड़क गए और अपनी वर्दी की नेमप्लेट दिखाते हुए मूंछों पर ताव देकर बोले- "बना लो वीडियो, वायरल कर देना और अखिलेश यादव को दे देना."  

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​सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जुबानी जंग

वीडियो के सामने आते ही अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स (X) पर वीडियो साझा कर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था, "सिर पर 'सत्ता-सजातीय' हाथ है, इसीलिए इनकी मूंछों पर ताव है. ऐसे लोगों से क्या होना इंसाफ है... पर अब यह कुछ दिनों की बात है, क्योंकि दस्तक दे रहा बदलाव है। हम निलंबन की मांग नहीं करेंगे!"  

​इसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए मूंछ को शौर्य और शूरवीरता की पहचान बताया था. हालांकि, अब अखिलेश यादव के "मूंछें बहुत छोटी थीं" वाले नए बयान ने इस राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है.

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