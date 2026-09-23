Chana Dal Kachori: रात की बची दाल फेंक देते हैं? सुबह नाश्ते में बनाएं चना दाल की खस्ता कचौड़ी, पड़ोसी भी पूछेंगे रेसिपी

अक्सर रात के खाने में दालें बच जाती है, जिसे या तो हम फ्रिज में रख देते हैं या फिर बेमन से फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बची हुई दाल आपके सुबह के नाश्ते को बेहद खास और जायकेदार बना सकती है. जी हां, बची हुई दाल का इस्तेमाल करके आप मिनटों में हलवाई जैसी खस्ता, करारी और स्वादिष्ट कचौड़ियां तैयार कर सकते हैं. यहां हम आपको बची हुई चने दाल की खस्ता कचौड़ी बनाने का तरीका बता रहे हैं.

और पढ़ें

खड़े मसालों और हींग की खुशबू से महकती ये कचौड़ियां इतनी खस्ता बनती हैं कि खाते ही मुंह में घुल जाती हैं. सुबह की गरम-गरम चाय या आलू की चटपटी सब्जी के साथ जब आप इन्हें परोसेंगे तो घरवाले तारीफ करते नहीं थकेंगे और पड़ोसी भी इसकी रेसिपी पूछने चले आएंगे. आइए जानते हैं इसे बनाने का एकदम आसान तरीका!

सामग्री:

आटे के लिए:

2 कप मैदा या गेहूं का आटा

3 बड़े चम्मच मोयन के लिए तेल या घी

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

स्वादानुसार नमक

आवश्यकतानुसार गुनगुना पानी

स्टफिंग (भराव) के लिए:

1 कप रात की बची हुई चना दाल (गाढ़ी)

1 बड़ा चम्मच सौंफ (दरदरी पिसी हुई)

1 छोटा चम्मच साबुत धनिया (दरदरा कुटा हुआ)

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1/4 छोटा चम्मच हींग

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

Advertisement

1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

2 बड़े चम्मच बेसन

1 बड़ा चम्मच तेल

बारीक कटा हरा धनिया

बनाने की विधि:

आटा गूंधें: एक बर्तन में मैदा/आटा, अजवाइन, नमक और तेल (मोयन) डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे, तब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हल्का सख्त आटा गूंध लें. इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख दें.

स्टफिंग की तैयारी: यदि बची हुई चना दाल पतली है, तो उसे 2 मिनट कढ़ाई में पकाकर सुखा लें. अब एक पैन में 1 चम्मच तेल गर्म करें. उसमें हींग, जीरा, सौंफ और कुटा धनिया डालकर भूनें.

मसाले और बेसन भूनें: अब पैन में बेसन डालकर धीमी आंच पर 1-2 मिनट भूनें ताकि बेसन का कच्चापन खत्म हो जाए. इसके बाद बची हुई चना दाल, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाएं.

स्टफिंग सुखाएं: मिश्रण को 2-3 मिनट धीमी आंच पर चलाएं जब तक कि यह बिल्कुल सूखा और मैश किया हुआ न हो जाए. ऊपर से हरा धनिया मिलाएं और ठंडा होने दें.

कचौड़ी भरें: आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं. लोई को किनारों से पतला करते हुए फैलाएं और बीच में 1-2 चम्मच चना दाल की स्टफिंग रखें. चारों तरफ से समेटते हुए अच्छी तरह बंद (सील्स) करें ताकि कचौड़ी तलते समय फटे नहीं.

Advertisement

तलें: कढ़ाई में तेल धीमी आंच पर गर्म करें (तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए). कचौड़ियों को धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और खस्ता होने तक तलें.

परोसें: गरमा-गरम खस्ता कचौड़ी को हरी चटनी या चाय के साथ सर्व करें.

---- समाप्त ----