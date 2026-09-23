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आ रहा Vivo V80, भारत में इस दिन होगी लॉन्चिंग, मिलेगी 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा

Vivo V80 भारत में 6 अक्तूबर को लॉन्च होगा, जिसकी जानकारी खुद कंपनी ने शेयर की है. साथ ही वीवो ने बताया है कि इसमें 50MP का ZEISS कैमरा मिलेगा और 7200mAh की बैटरी के साथ 90W का फ्लैश चार्जर भी दिया जाएगा. इसको ऐमेजॉन इंडिया पर लिस्ट किया है, जिससे इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दी है.

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Vivo V80 भारत में 6 अक्टूबर को होगा लॉन्च. (Photo: Amazon)
Vivo V80 भारत में 6 अक्टूबर को होगा लॉन्च. (Photo: Amazon)

Vivo भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम Vivo V80 है. कंपनी ने बताया है कि यह भारत में  6 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा. यह वीवो V सीरीज का लेटेस्ट एंट्री स्मार्टफोन होगा. 

Vivo के V सीरीज के तहत आने वाले न्यू हैंडसेट में कई अपग्रेड नजर आएंगे. इसमें कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और हार्डवेयर आदि को अपग्रेड किया गा है. जहां कंपनी अपकमिंग हैंडसेट में 7,200mAh की बैटरी देगी और इसमें 50MP का ZEISS कैमरा मिलेगा. 

Amazon India पर एक पेज तैयार किया है, जहां इस अपकमिंग हैंडसेट को लेकर डिटेल्स शेयर की है. यह तीन कलर वेरिएंट में दस्तक देगा, जिसमें से एक iPhone 17 Pro का कॉस्मिक ओरैंज कलर की याद दिला सकता है. इन कलर के नाम सनराइज एंथन, हॉरिजन ब्लू और स्टेबल ब्लैक के नाम हैं.  

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Vivo V80 मे चारों कैमरे 50MP के मिलेंगे 

Vivo V80 के बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा लेंस मिलेगा, जिसमें तीनों ही कैमरे 50 मेगापिक्सल के लेंस हैं और कैमरा सेटअप को ZEISS ने ट्यून किया है. सेल्फी के लिए भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है. 

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कैमरे के साथ मिलेंगे कमाल के फीचर्स 

Vivo V80 सीरीज में 4K सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा. इसकी मदद से यूजर्स कमाल की स्टोरीज बना सकेंगे. 50MP का ZEISS नाइट टेलीफोटो कैमरा दिया दिया है, जिसकी मदद से 10X जूम-इन पोर्ट्रेट का सपोर्ट मिलेगा.   

Vivo V80 के साथ मिलेंगे AI टूल्स  

वीवो के अपकमिंग हैंडसेट में AI क्रिएटिव कैमरा टूल्स मिलेगा, जिससे यूजर्स अपनी तस्वीरों का एनवायरमेंट और बैकग्राउंड चेंज कर सकेंगे. साथ ही लाइव स्टीकल कोलाज का भी ऑप्शन मिलेगा. 

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Vivo V80 में 7200mAh बैटरी मिलेगी

Vivo V80 में 7200mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 90W का फ्लैश चार्जर मिलेगा. यह स्मार्टफोन की बैटरी को तेजी से चार्ज कर दिया गया है. कंपनी ने बताया है कि V सीरीज में मिलने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है. 

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