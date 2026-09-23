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Budh Gochar 2026: पितृपक्ष के पहले दिन बुध का गोचर, 26 सितंबर से इन 4 राशियों पर होगा धनवर्षा

बुध देव 26 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे. संयोगवश इसी दिन से पितृपक्ष भी आरंभ हो रहा है. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, व्यापार और वाणी का कारक ग्रह माना गया है. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग चार राशियों को आर्थिक मोर्चे पर लाभ दे सकता है.

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बुध देव 26 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे. (Photo: ITG)
बुध देव 26 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे. (Photo: ITG)

26 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और इसी दिन ग्रहों के राजकुमार बुध का राशि परिवर्तन भी होने वाला है. बुध देव 26 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, व्यापार और वाणी का कारक ग्रह माना गया है. कनागत के पहले ही दिन बुध का राशि परिवर्तन एक दुर्लभ संयोग भी माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह गोचर चार राशियों को अनायास लाभ दे सकता है. आइए जानते हैं कि बुध का यह गोचर किन राशियों को भाग्यशाली बनाने वाला है.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए बुध का तुला राशि में गोचर शुभ और लाभकारी रहने वाला है. इस दौरान करियर और कारोबार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नौकरी करने वाले लोगों के लिए प्रमोशन के योग बन सकते हैं. वेतन में बढ़ोतरी भी हो सकती है. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है. समाज में मान-सम्मान मिलने के साथ धन और सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि होने की संभावना है. करियर से जुड़े मामलों में यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए भी बुध का गोचर लाभकारी रहने की बात कही गई है. इस दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है. परिवार में सुख-सुविधाओं का माहौल बना रहेगा. शांति और आपसी तालमेल भी बेहतर रह सकता है. बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए बड़ी डील हासिल करने के अवसर बन सकते हैं. करियर में नए मौके मिल सकते हैं. बुध के गोचर से भाग्य का साथ मिलने की संभावना है. इससे अधूरे काम पूरे होने की राह आसान हो सकती है.

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सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए बुध का गोचर लाभ और नए अवसर लेकर आ सकता है. करियर में अलग-अलग तरह के मौके मिल सकते हैं. कामकाज के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे. इस दौरान धर्म-कर्म से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. कारोबार में अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. किसी बड़ी जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति हो सकती है. पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की संभावना बताई गई है.

धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए बुध का गोचर आर्थिक मामलों में सुधार लेकर आ सकता है. इस दौरान आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं. किसी पुरानी समस्या से राहत मिलने की संभावना है. इस अवधि में कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है. विदेश में कारोबार करने वाले लोगों को अच्छे मुनाफे के साथ आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं. निवेश से भी फायदा मिलने की संभावना बताई गई है.

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