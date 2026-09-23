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रोल्स-रॉयस में विराजमान हुए महाराजा रूपी गजानन, झांसी में गणेश भक्तों ने निकाली भव्य विसर्जन यात्रा

झांसी की आवास विकास कॉलोनी में गणेश विसर्जन की शोभायात्रा ने इस बार सबका ध्यान खींचा. भगवान गणेश को महाराजा के शाही स्वरूप में सजाकर रोल्स-रॉयस डिजाइनर कार पर विराजमान कराया गया. ढोल-नगाड़ों, डीजे-बैंड और जयकारों के बीच निकली सवारी पर जगह-जगह पुष्पवर्षा हुई. बप्पा की इस शाही विदाई को देखने शहरभर से श्रद्धालु पहुंचे.

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'गणपति बप्पा मोरया' से गूंजा झांसी.(Photo: Ajay Jha/ITG)
'गणपति बप्पा मोरया' से गूंजा झांसी.(Photo: Ajay Jha/ITG)

उत्तर प्रदेश के झांसी की आवास विकास कॉलोनी में गणेश विसर्जन की शोभायात्रा इस बार अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में रही. बुधवार को भगवान गणेश को महाराजा के शाही स्वरूप में सजाकर रोल्स-रॉयस डिजाइनर कार पर विराजमान किया गया. जैसे ही बप्पा की सवारी निकली, दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

शोभायात्रा के दौरान जगह-जगह पुष्पवर्षा हुई. ढोल-नगाड़ों और डीजे-बैंड की गूंज के बीच श्रद्धालु 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारे लगाते रहे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल हुए. पूरे रास्ते भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था.

यह भी पढ़ें: कार में बंधक बनाकर पीटा, फिर हो गई मौत... झांसी में ड्रग सप्लायर की हत्या का खुलासा, सिपाही समेत 8 गिरफ्तार

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कॉलोनी के दिव्यांश साहू ने बताया कि यहां कई वर्षों से गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ खास करने की तैयारी थी. उन्होंने बताया कि भगवान गणेश को महाराजा का स्वरूप देने और शोभायात्रा को ऐतिहासिक अंदाज में निकालने का विचार किया गया. इसी के तहत बप्पा को शाही कार पर विराजमान कराया गया.

रोल्स-रॉयस में सवार बप्पा, देखने उमड़ा शहर

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रोल्स-रॉयस जैसी शाही कार पर विराजमान भगवान गणेश की झांकी देखने के लिए शहर के अलग-अलग हिस्सों से लोग पहुंचे. रास्ते में श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर बप्पा का स्वागत किया. शोभायात्रा में धार्मिक आस्था के साथ भव्यता और रचनात्मकता का भी अनोखा मेल देखने को मिला.

झांसी

गणेश भक्त दिव्यांश साहू ने कहा, "मैं अपने बप्पा को महाराजा के रूप में रोल्स-रॉयस कार, जो महाराजाओं की पहचान है, विसर्जन के लिए लेकर जा रहा हूं. आप देख सकते हैं कि सभी भक्तों में कितना उत्साह है."

वहीं, गणेश भक्त महक ने कहा कि आज गणेश जी का विसर्जन है और उन्हें शाही अंदाज में लेकर जाया जा रहा है. उनके मुताबिक, रोल्स-रॉयस राजाओं की पहचान मानी जाती है, इसलिए बप्पा को इसी खास अंदाज में विसर्जन के लिए ले जाया गया.

आस्था, परंपरा और नए अंदाज का संगम

शोभायात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर ढोल की थाप और डीजे-बैंड की धुनें सुनाई देती रहीं. श्रद्धालु नाचते-गाते और जयकारे लगाते हुए बप्पा की सवारी के साथ चलते रहे. पुष्पवर्षा के बीच भगवान गणेश की भव्य झांकी लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी रही.

आयोजकों के मुताबिक, गणेशोत्सव को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार महाराजा के रूप में बप्पा की सवारी निकालने का फैसला किया गया. इसका उद्देश्य धार्मिक आयोजन को भव्य रूप देना और श्रद्धालुओं के उत्साह को एक अलग अंदाज में सामने लाना था.

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इस तरह झांसी की आवास विकास कॉलोनी की यह विसर्जन यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रही. इसमें सामूहिक उत्साह, परंपरा और नए प्रयोग का अनोखा संगम देखने को मिला. शाही कार पर विराजमान गजानन और उनके दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ ने शोभायात्रा को खास बना दिया.

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