जिंदगी से जंग लड़ रहा 'FIR' एक्टर, 9वीं बार अस्पताल में भर्ती... बेचा घर, पाई-पाई को मोहताज परिवार, मांगी मदद

‘FIR’ और ‘भाबीजी घर पर हैं’ जैसे पॉपुलर टीवी शोज में अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसाने वाले एक्टर ईश्वर ठाकुर आज खुद जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं. 54 साल के ईश्वर की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. वह 9वीं बार अस्पताल में भर्ती हैं और परिवार के मुताबिक उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. ऐसे में इलाज का खर्च उठाना परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

और पढ़ें

कभी पर्दे पर हंसाते थे, अब जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं

ईश्वर ठाकुर पिछले कई सालों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. उनकी बहन जयश्री के मुताबिक, उनकी परेशानी साल 2020 में शुरू हुई थी, जब पैर में एक घाव हो गया था. ईश्वर डायबिटीज से भी जूझ रहे थे, जिसकी वजह से घाव ठीक नहीं हुआ और धीरे-धीरे संक्रमण गंभीर होता चला गया.

इसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और कई अंगों से जुड़ी परेशानियां सामने आती गईं. ईश्वर को डायबिटीज के साथ किडनी की समस्या है और उनका लिवर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है.

9वीं बार अस्पताल में भर्ती, हालत हुई नाजुक

जयश्री ने India Today को बताया कि ईश्वर इस समय 9वीं बार अस्पताल में भर्ती हैं. मंगलवार सुबह उनकी हालत अचानक ज्यादा गंभीर हो गई. उनका ब्लड प्रेशर काफी गिर गया और वह उसके बाद से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं.

Advertisement

जयश्री ने बताया कि इससे एक दिन पहले ही उनकी ईश्वर से बात हुई थी. उस वक्त उन्होंने कहा था कि वह लड़ना चाहते हैं. लेकिन अब परिवार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इलाज के लिए पैसे जुटाने की है.

इलाज के लिए बेच दिया घर, अब पैसे भी खत्म

जयश्री के मुताबिक, परिवार ने ईश्वर के इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है. हालात यहां तक पहुंच गए कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा. जयश्री और उनके पति मिलकर ईश्वर की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अब मेडिकल खर्च उठाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है. ऊपर से उनकी मां भी हार्ट पेशेंट हैं और पूरी तरह परिवार पर निर्भर हैं.

एक तरफ भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और दूसरी तरफ परिवार के पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं बचे हैं.

कोरोना के समय भी इंडस्ट्री ने की थी मदद

ईश्वर की तबीयत खराब होने की खबर जब कोरोना काल के दौरान सामने आई थी, तब टीवी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था. अब एक बार फिर परिवार मदद की उम्मीद कर रहा है. जयश्री का कहना है कि इस वक्त उन्हें तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत है, क्योंकि उनके पास ईश्वर का इलाज आगे जारी रखने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं.

Advertisement

जयश्री ने ईश्वर के परिवार के प्रति लगाव का जिक्र करते हुए बताया कि अपनी गंभीर तबीयत के बावजूद वह अपनी मां की दवाइयों का इंतजाम करने के तरीके खोजते रहते थे. ईश्वर ने शादी नहीं की थी. जयश्री के मुताबिक, उन्होंने परिवार की देखभाल करने के लिए शादी न करने का फैसला किया था. अब वही परिवार ईश्वर की जिंदगी बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है.

‘FIR’ और ‘भाबीजी घर पर हैं’ में किया काम

ईश्वर ठाकुर टीवी की दुनिया में अपने कॉमिक और सपोर्टिंग किरदारों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने ‘FIR’ और ‘भाबीजी घर पर हैं’ जैसे चर्चित शोज में काम किया है. पर्दे पर अपनी एक्टिंग से दर्शकों को हंसाने वाले ईश्वर इस वक्त जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई में हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी बहन जयश्री ने लोगों से इलाज में मदद करने की अपील की है.

---- समाप्त ----