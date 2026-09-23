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सचिन तेंदुलकर की निवेश वाली कंपनी ला रही IPO, आपने भी सुना होगा नाम!

सचिन तेंदुलकर की निवेश वाली कंपनी स्पिनी आईपीओ लेकर आ रही है. सेबी के पास कंपनी ने आवेदन फाइल किया है और इसका साइज करीब 3000 करोड़ रुपये हो सकता है.

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सचिन तेंदुलकर की कंपीन ला रही आईपीओ. (Photo-ITG)
सचिन तेंदुलकर की कंपीन ला रही आईपीओ. (Photo-ITG)

शेयर बाजार में इन दिनों IPO की धूम मची हुई है. आए दिन 2-4 आईपीओ खुल जा रहे हैं और मोटा पैसा निवेशकों से जमा कर रहे हैं. इस बीच, एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है. इस आईपीओ में पांच साल पहले सचिन तेंदुलकर ने निवेश किया था और आज भी वे इस कंपनी का प्रचार करते हैं. 

यह कंपनी सेकेंड हैंड कार बेचती है, जिसका नाम Spinny है. स्पिनी ने इसे लेकर बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ का ड्राफ्ट भी फाइल कर दिया है. मंनीकंट्रोल की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आईपीओ ₹2500-3000 करोड़ तक का हो सकता है. IPO की ये फाइलिंग, स्पिनी के अपनी पैरेंट कंपनी वैल्यूड्राइव टेक को अगस्त में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के एक महीने के बाद आई है. 

कब लिस्‍ट होगी ये कंपनी? 
इस इश्यू के तहत नए शेयर जारी होंगे और साथ ही मौजूदा शेयरहोल्डर्स ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत भी शेयर बेच सकते हैं. IPO के लिए कंपनी ने कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, मॉर्गन स्टैनले इंडिया कंपनी और 360 वन डब्ल्यूएएम को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है. कंपनी की योजना अगले साल 2027 में लिस्‍ट होने की है, लेकिन लिस्टिंग की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है ओर यह सेबी की मंजूरी पर निर्भर करेगी. 

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कंपनी के फाइनेंशियल अपडेट 
स्पिनी के आईपीओ लाने की योजना ऐसे समय में आई है, जब इसका रेवेन्‍यू लगातार बढ़ रहा है ओर घाटे में कमी आ रही है. रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार कंपनी का ऑपरेशं से रेवेन्‍यू फाइनेंशियल ईयर 2025 में 25 फीसदी बढ़कर ₹4,657 करोड़ हो गया, जो FY24 में ₹3,730 करोड़ था. FY26 में कंपनी का रेवेन्यू उछलकर लगभग ₹6,000 करोड़ तक पहुंच गया और FY27 में इसमें 25-30% की और बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है. 

इस कंपनी में किसका है निवेश? 
Spinny को साल 2015 में नीरज सिंह, मोहित गुप्ता और रमंशू कुमार ने शुरू किया था और नीरज सिंह इसके सीईओ हैं. यह पुरानी कारों की खरीद-बिक्री करती है. साथ ही यह फाइनेंसिंग, इंश्‍योरेंस और आफ्टर-सेल्स सर्विसेज भी पेश करती है. अभी हर महीने यह लगभग 15,000 कारें बेच रही है और 25 शहरों में काम कर रही है. 

निवेश के जरिए इस कंपनी ने अभी तक करीब $78 करोड़ जुटा चुकी है और इसके सबसे बड़े शेयरहोल्डर्स टाइगर ग्लोबल और एस्सेल हैं. कंपनी ने पिछली बार एक्सेल लीडर्स फंड, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स और दूसरे निवेशकों से $150 करोड़ से $180 करोड़ के वैल्यूएशन पर लगभग $16.5 करोड़ जुटाए थे. 

(नोट- किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

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