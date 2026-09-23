'मैं पुराने अंडरगार्मेंट्स बेचती हूं, अच्छे पैसे मिलते हैं...' महिला ने बताया- कौन खरीदता है ये?

आमतौर पर लोग पुराने कपड़ों को इस्तेमाल के लायक न होने पर अलग कर देते हैं. लेकिन ब्रिटेन की एक महिला के लिए पुराने अंडरगार्मेंट्स कमाई का जरिया बन गए हैं. 26 साल की अमीरा इवांस का दावा है कि कुछ पुरुष उसके पहने हुए पुराने अंडरगार्मेंट्स खरीदने के लिए सैकड़ों पाउंड तक खर्च करते हैं. अमीरा के मुताबिक, कुछ ग्राहक इन्हें अपने रोजमर्रा के कपड़ों के नीचे पहनते हैं.

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डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिस्टल की रहने वाली अमीरा सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर हैं. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें खुद नहीं पता था कि पहने हुए अंडरगार्मेंट्स के लिए भी कोई ग्राहक मिल सकता है. फिर पुरुषों की तरफ से लगातार ऐसी चीजें बेचने की मांग आने लगी.

अमीरा के मुताबिक, इसके बाद उन्होंने इसे कमाई के एक मौके के तौर पर देखना शुरू किया. उनका कहना है कि ग्राहक सिर्फ अंडरगार्मेंट्स खरीदने के लिए ही पैसे नहीं देते, बल्कि उनके लिए इससे जुड़ा निजी और सीक्रेट अनुभव भी अहम हो सकता है.

सूट के नीचे पहनने का दावा

अमीरा ने बताया कि कुछ पुरुष उनके अंडरगार्मेंट्स को अपने बॉक्सर या दूसरे कपड़ों के नीचे पहनते हैं. इसके बाद वे ऊपर से ऑफिस की यूनिफॉर्म या सूट पहनकर काम पर चले जाते हैं. हालांकि, अमीरा कहती हैं कि उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आता कि ग्राहक ऐसा क्यों करते हैं. उनका मानना है कि शायद कुछ लोग इससे उनके करीब होने जैसा महसूस करते हैं.

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100 से 500 पाउंड तक मिलते हैं

अमीरा के मुताबिक, वह एक जोड़ी पुराने अंडरगार्मेंट्स के लिए करीब 100 से 500 पाउंड तक लेती हैं. भारतीय मुद्रा में देखें तो यह रकम लगभग 12 हजार से 60 हजार रुपये के आसपास बैठती है. अमीरा इसे अपने लिए अच्छी कमाई का जरिया मानती हैं. उनका कहना है कि इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती. उनके मुताबिक, अंडरगार्मेंट्स पहनना, उन्हें पैक करना और पोस्ट ऑफिस तक भेजना ही इस काम का बड़ा हिस्सा है.

'पहले थोड़ा अजीब लगा, अब कोई परेशानी नहीं'

अमीरा ने बताया कि जब पहली बार पुरुषों ने उनसे पुराने अंडरगार्मेंट्स खरीदने के लिए संपर्क किया, तो उन्हें यह थोड़ा अजीब लगा था. लेकिन बाद में उन्होंने इसे लेकर अपना नजरिया बदल लिया. उनका कहना है कि अगर किसी काम से अच्छी कमाई हो रही है और उससे उन्हें कोई परेशानी या नुकसान नहीं हो रहा, तो उन्हें इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है.

अमीरा इसे अपने लिए एक तरह से सशक्त बनाने वाला अनुभव भी मानती हैं. उनका कहना है कि बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए कुछ सौ पाउंड कमाना उनके लिए फायदेमंद है.

सिर्फ अंडरगार्मेंट्स की ही मांग नहीं

अमीरा के मुताबिक, ग्राहकों की मांग सिर्फ अंडरगार्मेंट्स तक सीमित नहीं है. उनसे मोजे, पैंट, स्पोर्ट्स सूट और दूसरे तरह के कपड़े पहनकर भेजने के लिए भी कहा गया है. वह कहती हैं कि इस तरह की मांगों को लेकर वह ग्राहकों को जज नहीं करतीं. अगर कोई ग्राहक इसके लिए पैसे देने को तैयार है और वह खुद ऐसा करने में सहज हैं, तो वह ऑर्डर पूरा कर देती हैं.

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कमाई के साथ प्राइवेसी का भी ध्यान

अमीरा ने इस काम के एक जोखिम की ओर भी इशारा किया. उनका कहना है कि पैकेज भेजते समय अपनी लोकेशन को लेकर सावधान रहना जरूरी है. दरअसल, पैकेज पाने वाले व्यक्ति को कभी-कभी यह पता चल सकता है कि सामान कहां से भेजा गया है. ऐसे में अमीरा के मुताबिक, अपनी निजी जानकारी और लोकेशन को सुरक्षित रखना जरूरी है. वह इसके लिए अलग डिलीवरी या कूरियर विकल्पों का इस्तेमाल करने की बात कहती हैं.

इस तरह अमीरा ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के साथ पुराने कपड़े बेचने का यह अलग तरह का कमाई मॉडल भी बना लिया है. उनके मुताबिक, जो चीज उनके लिए इस्तेमाल के बाद सामान्य तौर पर बेकार हो सकती थी, उसी से उन्हें 100 से 500 पाउंड तक की कमाई हो जाती है.

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