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'मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी', अमृता सिंह को लेकर बोले ओरी, कहा- गहरा सदमा लगा

ओरी ने 2021 के एक मुश्किल दौर को याद करते हुए कहा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की मां अमृता सिंह ने उन्हें बहुत परेशान किया था और मेरी जिंदगी नर्क जैसी बना दी थी.

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ओरी को मिला ट्रॉमा (Photo:Instagram/@orry/saraxinfinity_ )
ओरी को मिला ट्रॉमा (Photo:Instagram/@orry/saraxinfinity_ )

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में बात की. जब उनसे उस मुश्किल समय के बारे में पूछा गया जिसने उन्हें मानसिक मजबूती और मुश्किलों से उबरने की हिम्मत दी, तो ओरी ने 2021 में गुजरे अपने एक्सपीरियंस को याद किया. उन्होंने कहा कि सारा अली खान की मां, अमृता सिंह की वजह से उन्हें गहरा सदमा (trauma) लगा था.

ओरी ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बताया, '2021 में, अमृता सिंह ने मुझे बहुत परेशान किया था (traumatised). यह बहुत ज्यादा था. मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऐसी चीज से गुजरा हूं.' उस मुश्किल दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'यह मेरी जिंदगी का बहुत बुरा और मुश्किल समय था, उन्होंने सच में मुझे बहुत बुरी हालत में डाल दिया था.'

ओरी ने क्या कहा?
ओरी ने यह भी बताया कि कैसे उनके आस-पास के लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल दौर के बाद वे और मजबूत होकर उभरेंगे. अपने रिएक्शन को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'जब मैं उस स्थिति से बाहर निकला, तो लोग कहते थे कि तुम इससे और मजबूत होकर निकलोगे. मेरा सोचना था कि 'मुझे इतनी ज्यादा मजबूती की जरूरत नहीं है.' 

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आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि उस एक्सपीरियंस ने उन्हें बदल दिया है, उन्होंने कहा, 'जिंदगी में इतनी ज्यादा मजबूती की किसे जरूरत होती है? फिर मुझे एहसास हुआ कि अब मुझ पर किसी चीज का असर नहीं होता. जैसे, कोई भी चीज मुझे सच में दुखी नहीं करती.'

इस एक्सपीरियंस ने उन्हें कैसे बदला, इस पर बात करते हुए ओरी ने कहा कि जिस सदमे (trauma) से वे गुजरे थे, उसने उन्हें लोगों की आलोचना और नजर का सामना करने की हिम्मत दी. उन्होंने समझाया, 'मुझे लगता है कि उस समय जिस सदमे से मैं गुजरा, उसने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि जब मैं एक पब्लिक फिगर बना, तो शुरुआत में मुझे जो नफरत मिलती थी, उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उन्होंने कहा कि लोग उनकी बेइज्जती करते थे, लेकिन आलोचना का उन पर इमोशनल रूप से कोई असर नहीं पड़ता था. जब उनसे पूछा गया कि उनके और अमृता के बीच असल में क्या हुआ था, तो ओरी ने जवाब दिया, 'सच कहूं तो बुरे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं. मैं बस इतना ही कहूंगा.'

आखिर क्या है पूरा मामला?
अमृता सिंह के साथ ओरी के कथित झगड़े की असल वजह अभी भी साफ नहीं है. हालांकि ओरी ने इस एक्सपीरियंस को सदमा (trauma) बताया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके बीच असल में क्या हुआ था. 

जनवरी 2026 में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में  ओरी ने कहा था, 'सारा के साथ दोस्त होने का दिखावा करने का मतलब है उस ट्रॉमा को ठीक मान लेना जिससे उनकी मां ने मुझे गुजारा था, और मुझे नहीं लगता कि मैं अब ऐसा कर सकता हूं.' उन्होंने आगे कहा कि अगर अमृता माफी मांग लें, तो वह इस मामले को भूलने के बारे में सोच सकते हैं.
 

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