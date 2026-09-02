scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tips to Clean Bathroom Mirror: बाथरूम के शीशे पर जम गई खारे पानी की परत? बिना खरोंच पहुंचाए साफ करें सफेदी, नया जैसा चमकेगा

How to Clean Bathroom Mirror: कांच का शीशा बाथरूम की एक ऐसी चीज है जो बार-बार गंदा होता है. पानी के छीटें पड़ने से उस पर सफेद दाग बन जाते हैं. अगर आप भी अपने बाथरूम के शीशे को नया जैसा रखना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ आसान ट्रिक्स बता रहे हैं.

Advertisement
X
बाथरूम के शीशे को ऐसे करें साफ (Photo: ITG)
बाथरूम के शीशे को ऐसे करें साफ (Photo: ITG)

How to Clean Bathroom Mirror: बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले पानी में अगर खारापन या हार्ड वाटर की मात्रा ज्यादा हो, तो शीशे पर सफेद धब्बे और चूने जैसी जिद्दी परत जमने लगती है. बार-बार पानी के छींटे पड़ने से यह दाग इतने सख्त हो जाते हैं कि साधारण कपड़े या पानी से पोंछने पर भी बिल्कुल साफ नहीं होते. कई बार लोग इन्हें साफ करने के लिए स्क्रबर या तार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शीशे पर खरोंच पड़ जाती है और कांच हमेशा के लिए खराब हो जाता है.

अगर आप बिना मेहनत, बिना घिसे और बिना किसी महंगे केमिकल क्लीनर के बाथरूम के शीशे को हीरे जैसा चमकाना चाहते हैं, तो आपकी रसोई में मौजूद सफेद सिरका और बेकिंग सोडा आपकी इस परेशानी को मिनटों में खत्म कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे साफ करने का सबसे आसान तरीका.

सामग्री 

सम्बंधित ख़बरें

Brass Cleaning Easy Tricks
पीतल के पूजा वाले पुराने-गंदे बर्तन चमकेंगे नए जैसे, अपनाएं ये नुस्खे
Homemade Turmeric Powder
मिलावटी हल्दी छोड़िए! घर पर आसानी से बनाएं 100% शुद्ध हल्दी पाउडर
radhika ambani with friends
न्यूयॉर्क में राधिका अंबानी का कूल लुक, जान्हवी संग की पिज्जा पार्टी
Besan Dubki
घर में सब्जी खत्म हो गई? बेसन से झटपट बनाएं राजस्थानी डुबकी
कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू (Photo-ITG)
घर पर ऐसे बनाएं कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू, रेसिपी है आसान

सफेद सिरका - 1/2 कप

पानी - 1/2 कप

बेकिंग सोडा - 1 बड़ा चम्मच (अत्यधिक जिद्दी दागों के लिए)

छिड़काव वाली बोतल (स्प्रे बोतल) - 1

पुराना अखबार या माइक्रोफाइबर कपड़ा - 2

साफ करने का तरीका

एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में आधा कप सफेद सिरका और आधा कप पानी मिलाकर घोल बना लें. अगर दाग बहुत ज्यादा पुराने और सख्त हैं, तो इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी मिला लें).

इस तैयार स्प्रे को बाथरूम के शीशे पर लगे पानी के सफेद दागों पर अच्छी तरह छिड़कें.

Advertisement

सिरके में मौजूद प्राकृतिक अम्ल खारे पानी के खनिजों और चूने की परत को ढीला कर देता है. इसलिए स्प्रे करने के बाद इसे 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दें.

कपड़े के बजाय पुराने अखबार का इस्तेमाल करें. अखबार को गोल मोड़कर एक गेंद की तरह बना लें और शीशे पर हल्के हाथों से रगड़ें. अखबार में मौजूद स्याही और कागज का फाइबर कांच की सतह को बिना खरोंच पहुंचाए पानी की सफेद परत को तुरंत सोख लेता है.

अंत में एक साफ और सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से शीशे को पोंछ लें. आपका बाथरूम का शीशा एकदम नया और चमकदार नजर आने लगेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Tips to Clean Bathroom Mirror: बाथरूम के शीशे पर जम गई खारे पानी की परत? बिना खरोंच पहुंचाए साफ करें सफेदी, नया जैसा चमकेगा |
    जैकी श्रॉफ ने लिखी ‘आखिरी वसीयत’! टाइगर-कृष्णा को भूले, किसके नाम की जायदाद? लुटाए करोड़ों |
    'चंपत राय से बेहतर कोई नहीं, महासचिव पद पर हो उनकी वापसी', राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक से पहले बोले कमल नयन दास |
    माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के 500 कर्मचारियों पर PIP की तलवार, जा सकती है नौकरी |
    मैनपुरी में मूंछों पर ताव देकर बोले DSP अशोक सिंह- 'लो बना लो वीडियो और अखिलेश यादव को दे देना', जानें पूरा मामला |
    जय श्री राम के साथ कृष्ण बिहारी का जयकारा लगाएगी बीजेपी, यूपी में नई रणनीति |
    पेट दर्द हुआ तो जांच में प्रेग्नेंट निकली अनमैरिड लड़की... अस्पताल में हो गई डिलीवरी, नवजात को ले जाने से इनकार |
    UPI में आ रहा तगड़ा फीचर! ग्रोसरी खरीदने से पेमेंट तक... AI एजेंट संभालेगा पूरा काम |
    जेलेंस्की की किस बात पर गरम हो गए पुतिन, यूक्रेन की राजधानी कीव को धुआं-धुआं कर डाला |
    दिशा सालियन केस ने लिया नया मोड़, बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI जांच कराने का दिया आदेश
    Advertisement