Tips to Clean Bathroom Mirror: बाथरूम के शीशे पर जम गई खारे पानी की परत? बिना खरोंच पहुंचाए साफ करें सफेदी, नया जैसा चमकेगा

How to Clean Bathroom Mirror: बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले पानी में अगर खारापन या हार्ड वाटर की मात्रा ज्यादा हो, तो शीशे पर सफेद धब्बे और चूने जैसी जिद्दी परत जमने लगती है. बार-बार पानी के छींटे पड़ने से यह दाग इतने सख्त हो जाते हैं कि साधारण कपड़े या पानी से पोंछने पर भी बिल्कुल साफ नहीं होते. कई बार लोग इन्हें साफ करने के लिए स्क्रबर या तार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शीशे पर खरोंच पड़ जाती है और कांच हमेशा के लिए खराब हो जाता है.

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अगर आप बिना मेहनत, बिना घिसे और बिना किसी महंगे केमिकल क्लीनर के बाथरूम के शीशे को हीरे जैसा चमकाना चाहते हैं, तो आपकी रसोई में मौजूद सफेद सिरका और बेकिंग सोडा आपकी इस परेशानी को मिनटों में खत्म कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे साफ करने का सबसे आसान तरीका.

सामग्री

सफेद सिरका - 1/2 कप

पानी - 1/2 कप

बेकिंग सोडा - 1 बड़ा चम्मच (अत्यधिक जिद्दी दागों के लिए)

छिड़काव वाली बोतल (स्प्रे बोतल) - 1

पुराना अखबार या माइक्रोफाइबर कपड़ा - 2

साफ करने का तरीका

एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में आधा कप सफेद सिरका और आधा कप पानी मिलाकर घोल बना लें. अगर दाग बहुत ज्यादा पुराने और सख्त हैं, तो इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी मिला लें).

इस तैयार स्प्रे को बाथरूम के शीशे पर लगे पानी के सफेद दागों पर अच्छी तरह छिड़कें.

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सिरके में मौजूद प्राकृतिक अम्ल खारे पानी के खनिजों और चूने की परत को ढीला कर देता है. इसलिए स्प्रे करने के बाद इसे 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दें.

कपड़े के बजाय पुराने अखबार का इस्तेमाल करें. अखबार को गोल मोड़कर एक गेंद की तरह बना लें और शीशे पर हल्के हाथों से रगड़ें. अखबार में मौजूद स्याही और कागज का फाइबर कांच की सतह को बिना खरोंच पहुंचाए पानी की सफेद परत को तुरंत सोख लेता है.

अंत में एक साफ और सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से शीशे को पोंछ लें. आपका बाथरूम का शीशा एकदम नया और चमकदार नजर आने लगेगा.

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