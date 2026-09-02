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मैनपुरी में मूंछों पर ताव देकर बोले DSP अशोक सिंह- 'लो बना लो वीडियो और अखिलेश यादव को दे देना', जानें पूरा मामला

मैनपुरी में तैनात डीएसपी अशोक सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एलाऊ थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी में कंडक्टर की मौत के बाद पोस्टमॉर्टम हाउस पर परिजनों से बातचीत के दौरान वीडियो बना रहे लोगों पर गुस्सा होकर डीएसपी मूंछों पर ताव देते हुए अखिलेश यादव को वीडियो भेजने की बात कहते दिखे.

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मैनपुरी डीएसपी अशोक सिंह का वीडियो वायरल (Photo- ITG)
मैनपुरी डीएसपी अशोक सिंह का वीडियो वायरल (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र स्थित संतोष नगर गांव में शराब के ठेके के सामने हमलावरों ने ट्रक रोककर फायरिंग कर दी, जिसमें कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई और चालक घायल हो गया. पुलिस प्रशासन के साथ सीओ सिटी डीएसपी अशोक सिंह पोस्टमॉर्टम हाउस पर मृतक के परिजनों से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान कुछ लोग वीडियो बनाने लगे. मना करने पर भी जब वे नहीं माने, तो डीएसपी अशोक सिंह ने मूंछों पर ताव देते हुए अपना नाम, पिता का नाम और आजमगढ़ का निवासी बताते हुए अखिलेश यादव को वीडियो भेजने की बात कह दी.

ट्रक पर फायरिंग में कंडक्टर की हुई थी मौत

मामला रविवार रात एलाऊ थाना क्षेत्र का है, जहां शराब की दुकान के पास बदमाशों ने ट्रक पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. गोली लगने से कंडक्टर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि ड्राइवर घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, एसपी सिटी और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया.

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पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर वीडियो बनाने पर विवाद

पोस्टमॉर्टम हाउस पर डीएसपी अशोक सिंह पीड़ित परिवार से बात कर रहे थे, तभी कुछ लोग मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगे. पुलिस अधिकारी ने पहले उन्हें मना किया, लेकिन जब वे नहीं माने तो डीएसपी भड़क गए. उन्होंने गुस्से में मूंछों पर ताव देकर कहा कि नाम अशोक कुमार सिंह, पिता बलबीर सिंह, निवासी आजमगढ़ नोट कर लो और यह वीडियो अखिलेश यादव को दे देना.

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जून 2026 में मैनपुरी हुई थी तैनाती

डीएसपी अशोक सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं. जून 2026 में हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशासनिक फेरबदल के दौरान उनका तबादला औरैया से मैनपुरी किया गया था. फिलहाल मूंछों पर ताव देने वाला उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

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