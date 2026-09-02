जैकी श्रॉफ ने लिखी ‘आखिरी वसीयत’! टाइगर-कृष्णा को भूले, किसके नाम की जायदाद? लुटाए करोड़ों

बॉलीवुड के ‘भिड़ू’ यानी जैकी श्रॉफ एक बार फिर अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी वसीयत शेयर कर दी है. वो अभ 69 साल के ही हैं, ऐसे में उनकी ये तस्वीर फैंस को शॉक दे रही है. हालांकि उनकी ‘Last Will & Testament’ की तस्वीर देखकर पहले तो फैंस चौंक सकते हैं, लेकिन पूरा पढ़ते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी.

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इस वसीयत में जैकी ने किसे अपना वारिस बनाया है ये बताया है. एक्टर ने अपनी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा टाइगर श्रॉफ या कृष्णा श्रॉफ के नाम नहीं किया है. बल्कि किसी ऐसे के नाम किया है जिसे वह अपने सीने से लगाए घूमते हैं.

जैकी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जो कि उनकी आखिरी वसीयत बताई गई. दस्तावेज के ऊपर ‘LAST WILL & TESTAMENT’ लिखा है. इसमें खुद को मुंबई, महाराष्ट्र का रहने वाला जैकी श्रॉफ बताते हुए लिखा गया है कि वह स्वस्थ मन और शरीर की स्थिति में अपनी आखिरी इच्छा और वसीयत घोषित कर रहे हैं.

सबसे पहले स्पाइडर प्लांट के नाम हुआ ‘फार्महाउस’!

अब इस वसीयत की सबसे मजेदार बात सुनिए. जैकी ने अपने फार्महाउस की देखभाल की जिम्मेदारी किसी परिवार के सदस्य या करीबी दोस्त को देने के बजाय अपने प्यारे स्पाइडर प्लांट के नाम कर दी है. वसीयत के ‘Care and Guardianship’ सेक्शन में लिखा है कि उनका फार्महाउस उनके प्यारे स्पाइडर पौधे की देखभाल में रहेगा. जैकी के पौधों का जलवा इतना है कि अब वसीयत में भी उनकी बाकायदा एंट्री हो गई है.

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जैकी श्रॉफ की वसीयत

बागवानी के लिए रखे जाएंगे 99 लाख?

वसीयत के अगले हिस्से में जैकी ने आर्थिक प्रावधान की भी बात की है. इसमें 99 लाख की रकम फार्महाउस के कंपोस्टिंग सेक्शन और गार्डनिंग टूल्स के लिए अलग रखने की बात लिखी गई है. जैकी चाहते हैं कि उनके जाने के बाद भी पौधों की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए- खाद से लेकर बागवानी के सामान तक, सबका इंतजाम पहले से.

पौधों के लिए ‘लाइफटाइम बजट’

इतना ही नहीं, जैकी ने अपने सभी पौधों, गमलों और माली के लिए लाइफटाइम बजट रखने की बात भी कही है. वसीयत के ‘Care and Maintenance’ हिस्से में लिखा है कि सभी पौधों, गमलों और गार्डनर्स के लिए आजीवन देखभाल का इंतजाम किया जाए. अब भला जैकी श्रॉफ से ज्यादा ‘गार्डनिंग गोल्स’ कौन दे सकता है.

वसीयत के आखिर में जैकी ने अपने पौधों को लेकर दिल छू लेने वाली बात लिखी है. उन्होंने कहा है कि उनके पौधे ही उनका परिवार हैं, जिन्हें उन्होंने हमेशा प्यार किया, सुरक्षित रखा और उनकी देखभाल की. दस्तावेज में लिखा है कि उनके पौधे परिवार हैं और उन्हें हमेशा सुरक्षित रखा जाए और प्यार दिया जाएत. वसीयत पर जैकी श्रॉफ के नाम से सिग्नेचर भी नजर आ रहा है और इसे 1 सितंबर 2026 को गवाहों की मौजूदगी में तैयार किए जाने की बात लिखी गई है.

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जैकी का ‘भिड़ू’ अंदाज फिर आया सामने

जैकी श्रॉफ का पौधों और नेचर से प्यार किसी से छिपा नहीं है. वह अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट और बातचीत में पेड़-पौधों को लेकर अपनी खास चिंता और लगाव जाहिर करते रहे हैं. ऐसे में उनकी ये ‘वसीयत’ भी उसी अंदाज का एक मजेदार एक्सटेंशन लगती है. जहां आमतौर पर वसीयत में प्रॉपर्टी, पैसा और परिवार के सदस्यों का जिक्र होता है, वहीं जैकी ने पौधों, कंपोस्ट और गार्डनिंग टूल्स को ही अपनी ‘विरासत’ का हीरो बना दिया.

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