जेलेंस्की की किस बात पर गरम हो गए पुतिन, यूक्रेन की राजधानी कीव को धुआं-धुआं कर डाला

रूस और यूक्रेन के बीच जंग एक बार फिर से खूंखार हो गई है. यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की धमकी से नाराज रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं.

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ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को विदेशी एयरलाइंस, बीमा कंपनियों और सरकारों को चेतावनी दी कि यूक्रेन का लंबी दूरी तक मार करने वाला ड्रोन अभियान देश के ऊपर से गुज़रने वाली सिविलियन उड़ान का खतरा बढ़ा देगा.

ज़ेलेंस्की ने कहा था, "रूस के आसमान में सुरक्षित दिन अब खत्म हो गए हैं."

जेलेंस्की की इस धमकी का रूस ने तगड़ा जवाब दिया है और राजधानी कीव और यूक्रेन के ओडेशा शहर में मिसाइलों और ड्रोनों की बारिश कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को राजधानी कीव में एक जोरदार धमाका सुना गया है.

इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के ओडेशा में एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर, पावरग्रिड को भी टारगेट किया है. कीव के मेयर ने कहा कि शेवचेनकीव्स्की ज़िले में ड्रोन हमले के कारण 6 मंज़िला रिहायशी इमारत में आग लग गई है. इमरजेंसी सेवाएं घटनास्थल के लिए रवाना हो गई हैं.'

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यूक्रेन के कई शहरों में हमलों के बाद धमाके हुए हैं और आसमान धुआं-धुआं हो गया है.

🇺🇦 Kiev Strikes Intensify



Sixth consecutive day of attacks on Kiev and region. Over 40 air raid alerts since Aug 27. ~1,500 drones (mostly jet-propelled) launched in last 4 days.



High volume suggests clearing pre-autumn stockpiles. After losses at Vishnyove and Milaya, PVO… pic.twitter.com/pjqpXVS7JP — brane mijatovic (@brane_mija64426) September 1, 2026

जेलेंस्की की धमकियों पर जब पुतिन की प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा खुलकर कहा गया है, तो यह सीधे तौर पर राज्य-प्रायोजित आतंकवाद की ओर एक कदम है.

मंगलवार को किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन से इन बयानों पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया.

तो उन्होंने आगे, "मैं इस बात पर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वे हमसे बातचीत फिर से शुरू करने के लिए कह रहे हैं; वे आमने-सामने की बैठकें करना चाहते हैं. लेकिन आतंकवादियों के साथ कोई बातचीत नहीं होती.

पुतिन ने कहा कि अगर कीव की धमकियों के कारण कोई दुखद घटना होती है, तो मॉस्को उसका जवाब देने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेगा.

उन्होंने कहा, "किसी को भी इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए."

इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया है.

इससे पहले रूस ने 1-2 सितंबर की रात/सुबह कीव और आसपास के इलाकों पर 12 घंटे से ज्यादा लंबे हमले किए. इसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं.

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