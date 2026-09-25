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Fridge Cleaning Hacks: गंदे से गंदा फ्रिज भी शीशे की तरह चमक उठेगा! आजमाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में गायब होगी जिद्दी बदबू और गंदगी

Fridge Cleaning Hacks: फ्रिज की चिपचिपी शेल्फ, जिद्दी दाग और तेज बदबू से परेशान हैं? रोजाना इस्तेमाल होने वाले फ्रिज की सफाई अक्सर टल जाती है, जिससे खाने की चीजों की गंध और गंदगी अंदर जमने लगती है. ऐसे में महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. चलिए जानते हैं बेकिंग सोडा, सिरका और नींबू जैसी आसानी से मिलने वाली घरेलू चीजों की मदद से फ्रिज की गंदगी, चिपचिपाहट और बदबू कम करने के आसान तरीके.

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फ्रिज में खाना गिरने के कारण कई बार चिपचिपाहट हो जाती है. (Photo: ITG)
फ्रिज में खाना गिरने के कारण कई बार चिपचिपाहट हो जाती है. (Photo: ITG)

Fridge Cleaning Hacks: घर में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जिनका इस्तेमाल 24*7 किया जाता है. फ्रिज भी उन्हीं में से एक है. सब्जियां, फल, ब्रेड से लेकर खाना का कुछ भी स्टोर करना हो, तो सीधा फ्रिज में रखा जाता है. फ्रिज को रोजाना इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसकी सफाई अक्सर कई दिनों तक टलती रहती है. नतीजा ये होता है कि सब्जियों या फलों का रस गिरने से शेल्फ चिपचिपी हो जाती है, खाने की चीजों की महक आपस में मिलकर पूरे फ्रिज में अजीब सी बदबू फैलाने लगती है और कई बार कोनों में ऐसी गंदगी जम जाती है जिसे सिर्फ गीले कपड़े से साफ करना मुश्किल होता है.

ऐसे में लोग अक्सर फ्रिज की सफाई करने के लिए महंगे-महंगे क्लीनर्स खरीदते हैं. अगर आप भी फ्रिज की सफाई के लिए हर बार महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो रुक जाएं. क्योंकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है. रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से आप फ्रिज की चिपचिपाहट और बदबू को काफी हद तक कम कर सकते हैं. आज हम आपको फ्रिज की चिपचिपाहट साफ करने और बदबू को छूमंतर करने से आसान तरीके बताने वाले हैं. 

1. बेकिंग सोडा से हटाएं चिपचिपी गंदगी: बेकिंग सोडा घर की बहुत सी जगहों की सफाई में काफी काम आ सकता है. अगर फ्रिज की किसी शेल्फ या कोने में खाने की चीज गिरने से चिपचिपाहट हो गई है, तो बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर सकते हैं. इस पेस्ट को गंदे हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मुलायम कपड़े या स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें और आखिर में साफ पानी से निचोड़े हुए कपड़े से जगह पोंछ दें.

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2. फ्रिज की बदबू के लिए रखें बेकिंग सोडा: कई बार फ्रिज बाहर से साफ दिखता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही तेज बदबू आने लगती है. इसकी वजह अंदर रखे खाने की अलग-अलग गंध हो सकती है. इसके लिए एक छोटी कटोरी में थोड़ा बेकिंग सोडा भरकर फ्रिज के अंदर रख सकते हैं. इसे खुले बर्तन में रखने से यह फ्रिज के अंदर की बदबू को कम करने में मदद कर सकता है. साथ ही फ्रिज में खराब हो चुके या लंबे समय से रखे खाने को निकालना भी जरूरी है.

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3. सिरके से साफ करें शेल्फ: अगर फ्रिज की शेल्फ पर पुराने दाग या खाने की परत जम गई है, तो पानी में थोड़ी मात्रा में सफेद सिरका मिलाकर सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इस घोल को कपड़े पर लेकर शेल्फ और अंदर की सतह को पोंछें. इसके बाद एक साफ, गीले कपड़े से दोबारा पोंछना न भूलें. इससे सिरके की गंध भी कम हो जाएगी.

ध्यान रखें: सिरका और ब्लीच जैसे क्लीनिंग केमिकल्स को कभी आपस में मिलाकर कभी बी इस्तेमाल न करें.

4. नींबू से फ्रिज में आएगी ताजगी: नींबू सिर्फ खाने के स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि फ्रिज की सफाई में भी काम आ सकता है. नींबू की हल्की खुशबू फ्रिज में मौजूद तेज महक को कम करने में मदद कर सकती है. आप नींबू के टुकड़े काटकर एक छोटी प्लेट में रख सकते हैं. इसके अलावा नींबू के रस को पानी में मिलाकर कपड़े की मदद से फ्रिज की साफ की गई सतह को पोंछा जा सकता है. हालांकि किसी भी घोल को फ्रिज के इलेक्ट्रिकल हिस्सों या वेंट के अंदर न जाने दें.

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5. सिर्फ बदबू नहीं, गंदगी की असली वजह भी हटाएं: फ्रिज में बार-बार बदबू लौट रही है तो सिर्फ खुशबू वाली चीज रखना काफी नहीं है. सबसे पहले फ्रिज के अंदर रखे सामान को चेक कर लें. पुरानी सब्जियां, खराब फल, खुले डिब्बे, लीक हुए सॉस या जूस के पैकेट और एक्सपायर हो चुका खाना तुरंत हटा दें. इसके बाद शेल्फ, दरवाजे की रैक और नीचे के कोनों को अच्छी तरह पोंछें. खासकर जहां कोई लिक्विड गिरा हो, वहां सफाई जरूर करें.

फ्रिज साफ करते समय इन बातों का रखें ध्यान
फ्रिज की सफाई शुरू करने से पहले अंदर रखा खाना बाहर निकाल लें. कांच की शेल्फ को तुरंत बहुत गर्म पानी में न डालें, क्योंकि अचानक हुए टेंपरेचर चेंज से कांच को नुकसान पहुंच सकता है. सफाई के दौरान इलेक्ट्रिकल हिस्सों और वेंट में पानी जाने से बचाएं.

सबसे जरूरी बात ये है कि सफाई के बाद फ्रिज की सतह को अच्छी तरह सुखाकर ही सामान वापस रखें. खाने की चीजों को ढककर या एयरटाइट डिब्बों में रखने से आगे चलकर गंध और गंदगी दोनों को कम रखने में मदद मिल सकती है.

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