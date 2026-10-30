scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाल नहीं, करवा चौथ पर गुलाबी सूट में सजीं गीता बसरा, हरभजन संग 11वीं सालगिरह का मनाया जश्न, PHOTOS

क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा का अंदाज हर बार लोगों को ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेता है. करवा चौथ के मौके पर भी गीता ने पंजाबी कुड़ी बन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. गीता और भज्जी ने करवा चौथ के साथ अपनी शादी के 11 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर कीं.

Advertisement
X
गीता-भज्जी के शादी को 11 साल हो गए. (PHOTO:ITG)
गीता-भज्जी के शादी को 11 साल हो गए. (PHOTO:ITG)

Karva Chauth 2026: करवा चौथ का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया गया. इस खास मौके पर आम महिलाओं से लेकर बॉलीवुड की हसीनाओं तक ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा. क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस गीता बसरा ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था. उन्होंने चांद का दीदार करने के बाद पति हरभजन सिंह के हाथों व्रत खोला और इस खास पल की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं. 

पंजाबी कुड़ी बन छाईं गीता बसरा

करवा चौथ के मौके पर गीता बसरा गुलाबी रंग के खूबसूरत एथनिक सूट में नजर आईं. उनके सूट पर गोल्डन कढ़ाई की गई है, जो उनके लुक को खास बना रही है. इसके साथ उन्होंने ट्रेडिशनल जूलरी पहनी और हाथों में मेहंदी सजाई. 

सम्बंधित ख़बरें

Anshula Kapoor First Karwa Chauth Look:
नई नवेली दुल्हन की तरह सजीं अंशुला कपूर, पहले करवा चौथ पर छाया लुक
Methi Kachori Recipe
बिना स्टफिंग करवा चौथ पर बनाएं मेथी की खस्ता कचौड़ी, आसान है रेसिपी
Homemade Sindoor
करवा चौथ पर लगाएं घर पर बना सिंदूर, इन 4 चीजों से ऐसे करें तैयार!
how to make paneer lababdar
डिनर में बनाएं रेस्टोरेंट जैसा गाढ़ी और मलाईदार पनीर लबाबदार
urad dal poori
आटे में उड़द दाल मिलाकर बनाएं कुरकुरी पूड़ी, बनेगी फूली-फूली

गीता ने गले में मंगलसूत्र, कानों में बड़े इयररिंग्स पहने हैं और एक हाथ में कड़ा पहन रखा है. गीता के लुक में उनके देसी हेयरस्टाइल ने चार चांद लगाए हैं, उन्होंने अपने बालों की चोटी बनाई है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल पंजाबी कुड़ी लग रही हैं. 

तस्वीरों में गीता बसरा छलनी से चांद देखने की रस्म निभाती दिखाई दे रही हैं. वहीं, हरभजन सिंह उनके सामने खड़े नजर आ रहे हैं. इस दौरान दोनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान दिख रही है. तस्वीरों में दोनों की शानदार केमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Geeta Basra (@geetabasra)

शादी के 11 साल पूरे, खास अंदाज में दी बधाई

गीता बसरा और हरभजन सिंह के लिए इस बार का करवा चौथ इसलिए भी खास रहा, क्योंकि इसी मौके पर दोनों की शादी के 11 साल भी पूरे हो गए. गीता ने इस खास दिन की तस्वीरें शेयर करते हुए पति के लिए प्यार भरा मैसेज लिखा. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेरा चांद, मेरी ताकत के स्तंभ को 11वीं सालगिरह मुबारक.'

2015 में हुई थी दोनों की शादी

हरभजन सिंह और गीता बसरा की शादी साल 2015 में हुई थी. दोनों की जोड़ी परफेक्ट स्टार कपल्स में शामिल है. शादी के बाद से ही दोनों कई खास मौकों पर एक-दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर करते रहे हैं. करवा चौथ पर शेयर की गईं इन तस्वीरों में भी दोनों के बीच प्यार और अपनापन साफ नजर आ रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 30 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: स्वास्थ्य पर ध्यान दें,  खानपान में सुधार लाएं |
    आज 30 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल:  तेजी से निर्णय लेंगे,  साख सम्मान में वृद्धि होगी |
    आज 30 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: संकेतों पर ध्यान दें, स्वास्थ्य जांच बनाए रखें |
    आज 30 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: सहज संवाद बढ़ाए रखेंगे, उपलब्धियों पर ध्यान देंगे |
    आज 30 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: प्रतिक्रिया देने से बचें,  वार्तालाप में सतर्कता रखें |
    पटना के राजा बाजार में सरेआम महिला को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत, पुलिस जांच में जुटी |
    आज 30 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: सहकार बनाए रखेंगे,  व्यक्तित्व संवार पर रहेगा |
    आज 30 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, निसंकोच कार्य करेंगे |
    आज 30 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: प्रदर्शन में आगे रहेंगे, भेंटवार्ता में सफल रहेंगे |
    आज 30 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: जवाबदेही स्वीकारें,  रुटीन संवारें
    Advertisement