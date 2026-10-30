scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 30 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: जवाबदेही स्वीकारें,  रुटीन संवारें

Aaj ka Kark Rashifal 30 October 2026, Cancer Horoscope Today: जवाबदेही स्वीकारें.  रुटीन संवारें.  व्यक्तित्व सामान्य रहेगा.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.  मनोबल बना रहेगा.  स्वयं पर ध्यान दें. 

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

आय से ज्यादा खर्च बना रह सकता है.  निवेश के मामलों में धैर्य दिखाएं.  कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.  भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे.  पेशेवर मामलों में दबाव से बचें.  न्यायिक गतिविधियों में सक्रियता आ सकती है.  अनुभव का लाभ उठाएं.  विदेशी मामलों में सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें.  स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.  संस्कारों को बढ़ावा देंगे.  पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे.  प्रलोभन में न आएं.  सजगता बढ़ाएं. 


नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक दबाव में नहीं आएं.  कार्यों  में जल्दबाजी न दिखाएं.  लेनदेन में सावधानी रखें.  चर्चा वार्ता में स्पष्टता रखें.  कामकाज विस्तार के मौके भुनाएंगे. 

धन संपत्ति-- आर्थिकी प्रभावित रह सकती है.  आय मध्यम रहेगी.  बजट बनाकर आगे बढ़ें.  क्षमता से अधिक खर्च होगा.  लेनदेन में हड़बड़ी से बचें.  नीति नियमों का पालन करें. 

सम्बंधित ख़बरें

Karwa Chauth 2026
करवा चौथ पर दुर्लभ महासंयोग! इन राशियों को मिलेगा लाभ!
कर्क राशिवालों को जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा, आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, जानें जरूरी टिप
लापरवाही से बचें, स्वास्थ्य जांच पक्ष में रहेगी
कर्क राशिवालों की मित्रों से मुलाकात होगी, उधार पैसा लेकर कोई काम ना करें, जानें जरूरी टिप
नौकरी-कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता, बढ़ेगी कमाई

प्रेम मैत्री- जरूरी बात कहने में संकोच दिखाएंगे.  रिश्तो में दबाव बना रहेगा.  लोगों का भरोसा जीतें.  संबंधियों का सम्मान रखें.  भेंट संवाद में जल्दबाजी से बचें.  रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के प्रयास बढ़ाएं.  मित्रों एवं प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें.  भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. 

स्वास्थ्य मनोबल- जवाबदेही स्वीकारें.  रुटीन संवारें.  व्यक्तित्व सामान्य रहेगा.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.  मनोबल बना रहेगा.  स्वयं पर ध्यान दें. 

आज का उपाय: देवी मां जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा वंदना करें.  श्रंगार की वस्तुएं और मीठा चढ़ाएं.  नियमों पर ध्यान दें. 

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग : गुलाबी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 30 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: जवाबदेही स्वीकारें,  रुटीन संवारें |
    एक क्लिक में पढ़ें 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार की अहम खबरें |
    आज 30 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल:  आत्मविश्वास बढ़ेगा,  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा |
    आज 30 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: मामले पक्ष में बनेंगे, बड़प्पन बढ़ेगा |
    आज 30 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: आलस्य त्यागें,  प्रदर्शन संवारें |
    Aaj ka Upay 30 October 2026: संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement