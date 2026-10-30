आज 30 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: जवाबदेही स्वीकारें,  रुटीन संवारें

आय से ज्यादा खर्च बना रह सकता है. निवेश के मामलों में धैर्य दिखाएं. कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. पेशेवर मामलों में दबाव से बचें. न्यायिक गतिविधियों में सक्रियता आ सकती है. अनुभव का लाभ उठाएं. विदेशी मामलों में सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. प्रलोभन में न आएं. सजगता बढ़ाएं.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक दबाव में नहीं आएं. कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं. लेनदेन में सावधानी रखें. चर्चा वार्ता में स्पष्टता रखें. कामकाज विस्तार के मौके भुनाएंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिकी प्रभावित रह सकती है. आय मध्यम रहेगी. बजट बनाकर आगे बढ़ें. क्षमता से अधिक खर्च होगा. लेनदेन में हड़बड़ी से बचें. नीति नियमों का पालन करें.

प्रेम मैत्री- जरूरी बात कहने में संकोच दिखाएंगे. रिश्तो में दबाव बना रहेगा. लोगों का भरोसा जीतें. संबंधियों का सम्मान रखें. भेंट संवाद में जल्दबाजी से बचें. रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के प्रयास बढ़ाएं. मित्रों एवं प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- जवाबदेही स्वीकारें. रुटीन संवारें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. मनोबल बना रहेगा. स्वयं पर ध्यान दें.

आज का उपाय: देवी मां जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं और मीठा चढ़ाएं. नियमों पर ध्यान दें.

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शुभ अंक : 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग : गुलाबी

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