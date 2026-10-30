आज 30 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: प्रतिक्रिया देने से बचें,  वार्तालाप में सतर्कता रखें

कामकाज में अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. आवश्यक कार्यों में अनुशासन रखेंगे. रक्त संबंधियों का साथ समर्थन और सहयोग पाएंगे. धैर्य से अवरोधों का समाधान खोजेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. नियम कानून के साथ आगे बढ़ें. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें. लोगों पर जल्द भरोसे से बचें. कार्यक्षेत्र धैर्य से आगे बढें. हल्के लोगों से दूरी बनाकर चलें. प्रतिकूल स्थिति निर्मित होने की आशंका है. रुटीन पर फोकस बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- करियर परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. व्यापार में दबाव रह सकता है. अनावश्यक जोखिम न उठाएं. स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य बनाए रखेंगे. सफेदपोशों से बचाव रखें.

धन संपत्ति-- आर्थिक व्यवहार में सतर्कता बरतें. वित्त प्रबंधन पर ध्यान दें. बजट से चलें. खोजपरक गतिविधियों पर जोर रखें. महत्वपूर्ण निर्णय लंबित रह सकते हैं. जरूरी कार्यों की सूची बनाकर आगे बढ़ें.

प्रेम मैत्री- घरवालों की सीख सलाह का सम्मान करें. संवाद में स्पष्टता रखें. वरिष्ठों के अनुभव का लाभ उठाएं. भावनात्मक मामलो में विनम्रता बढ़ाएं. आवेश में प्रतिक्रिया देने से बचें. वार्तालाप में सतर्कता रखें. प्रेम संबंधों में स्थिति सामान्य बनी रहेगी. करीबी की बातों को सम्मान दें.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ें. स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें. आपसी सामंजस्य रखें. शारीरिक गतिविधियां में सावधानी बरतें.

आज का उपाय: देवी मां जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं और मीठा चढ़ाएं. आत्मशक्ति बढ़ाए रखें.

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शुभ अंक : 3, 5, 6 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

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