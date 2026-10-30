आज 30 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: स्वास्थ्य पर ध्यान दें,  खानपान में सुधार लाएं

पेशेवर प्रभावपूर्ण कार्य व्यवहार बनाए रखेंगे. कारोबारी लक्ष्य पर फोकस रहेगा. जल्दबाजी व अहंकार से बचें. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. घर परिवार में रुचि बनी रहेगी. स्वार्थ की भावना से बचें. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. प्रबंधन पर फोकस बना रहेगा. महत्वपूर्ण व्यावसायिक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. उचित जगह बनाए रखेंगे. चर्चा में संकोच कम होगा.

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नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों से तालमेल बेहतर बना रहेगा. बहस विवाद मे न पड़ें. करियर व्यापार अपेक्षित रहेगा. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. स्वार्थ में न आएं. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें.

धन संपत्ति-- आर्थिक लाभ पर फोकस रखेंगे. आर्थिक विषयों में लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. भवन व वाहन के मामले गति देंगे. सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. रहन सहन संतुलित रहेगा. खरीदी बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी. सामंजस्य से काम लें. संबंधों में अन्य से अधिक अपेक्षा न रखें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. आवेश की अधिकता बनी रह सकती है. सहज आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा.



स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही न दिखाएं. करीबियों पर ध्यान दें. निजी विषयों मंे रुचि रखेंगे. घर पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. खानपान में सुधार लाएं.

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आज का उपाय: देवी मां जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं और मीठा चढ़ाएं. त्याग व समर्पण बढ़ाएं.



शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : लेमन

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