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पटना के राजा बाजार में सरेआम महिला को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत, पुलिस जांच में जुटी

पटना के राजा बाजार में एक महिला को सरेआम गोली मार दी गई. इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस और FSL टीम इस केस की जांच में जुटी हैं. पढ़ें इस वारदात की पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

बिहार की राजधानी पटना के राजा बाजार इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान उर्मिला देवी के रूप में हुई है. वारदात हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में पिलर नंबर 17 के पास दीपा क्लिनिक के नजदीक हुई.

असल में गोली लगने के बाद महिला को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पटना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

जानकारी के मुताबिक, उर्मिला देवी राजा बाजार स्थित दीपा क्लिनिक में साफ-सफाई का काम करती थीं. उसी क्लिनिक के पास पिलर नंबर 17 के नजदीक अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी. गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं.

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उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल, हत्या के पीछे की वजह और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

महिला की हत्या की सूचना मिलने के बाद पटना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और सुराग जुटाए. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

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इसके साथ ही अन्य सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है. पुलिस की कोशिश है कि वारदात से जुड़ी सारी बातें जानकर आरोपियों की पहचान की जा सके.

राजा बाजार में हुई इस वारदात के बाद पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है. जांच में CCTV फुटेज और फॉरेंसिक साक्ष्यों की अहम भूमिका हो सकती है.

हालांकि, अभी तक हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों की पहचान नहीं पता चली. पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही मामले से जुड़ी अहम जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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