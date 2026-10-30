आज 30 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: सहकार बनाए रखेंगे,  व्यक्तित्व संवार पर रहेगा

आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. तेजी का भाव रहेगा. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था और अध्यात्म बल पाएंगे. पेशेवर मामले साधेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. आपसी भरोसे को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा. विविध परिणामों में शुभता का संचार रहेगा. सुखदस्थिति के संकेत हैं. सभी सहयोगी बनाए रहेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. इच्छित योजनाओं में सक्रियता आएगी. जरूरी कार्यों से जुड़ेंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

धन संपत्ति-- वित्तीय गतिविधियों में तेजी आएगी. पेशेवर मामले संवरेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी मामलों में उछाल बना रहेगा. शुभता बढ़त पर रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होेगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सक्रियता आएगी. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में रुचि रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. आदरभाव बनाए रखेंगे. प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. भावनात्मक विषयों में मजबूती आएगी. उद्योग में प्रभाव बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. उत्साह मनोल ऊंचा रहेगा. सहकार बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

आज का उपाय: देवी मां जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं और मीठा चढ़ाएं. वादा वचन बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : स्फटिक समान

---- समाप्त ----