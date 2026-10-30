आज 30 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: सहज संवाद बढ़ाए रखेंगे, उपलब्धियों पर ध्यान देंगे

व्यावसायिक परिस्थिति में तेज सुधार आएगा. उद्योग व्यापार में सभी से तालमेल बढ़ाएगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. तेजी व सक्रियता बनाए रखेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. भूमि भवन से जुड़े विषयों में सक्रियता आएगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ेगी. विभिन्न विषयों में सकारात्मकता रहेगी. प्रियजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. साहस पराक्रम संवार पर रहेगा. साझीदारी और नेतृत्व बढ़ाने का भाव रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- सहयोगियों में मतभेदों में कमी आएगी. कार्य व्यवसाय में तेजी रहेगी. योजनाओं को गति देेंगे. आर्थिक मामलों में रुचि बढ़ी रहेगी. आपसी समन्वय से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. स्थायित्व बढे़गा. नेतृत्व में सफलता मिलेगी. टीम संबंधी प्रयास बेहतर बने रहेेंगे. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर में सुख का वातावरण बना रहेगा. साथियों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. प्रेम और स्नेह से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. परिजनों के व्यवहार से उत्साहित रहेंगे. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियांे को साझा करेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण रहेगा. सहज संवाद बढ़ाए रखेंगे. उपलब्धियों पर ध्यान देंगे. मनोबल से भरे रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

आज का उपाय: देवी मां जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं और मीठा चढ़ाएं. उद्यमिता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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